Lula desata una polémica en plena campaña por sus comentarios sobre los controles de próstata y ginecológicos

RÍO DE JANEIRO.- Durante un extraño episodio en pleno discurso en un mitin en Belém, el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, habló sobre la resistencia de los hombres a someterse a autoexámenes rectales para la detección del cáncer de próstata, mientras que las mujeres supuestamente están más dispuestas a someterse a exámenes ginecológicos “desde una edad temprana”.

Su declaración, que rápidamente se volvió viral, fue criticada por los partidarios de Bolsonaro y usuarios en redes sociales, quienes asociaron la referencia al autoexamen rectal con el abuso sexual infantil.

Fala de ontem do presidente Lula:



“O homem não gosta de fazer teste de próstata. Ele não gosta de toque. As mulheres aprendem a tomar toque desde pequenas. O homem não, ele é cheio de trejeito. Ele não sabe que, quando ele tiver câncer de próstata, vão dar muito toque nele.”… — Sam Pancher (@SamPancher) September 29, 2026

“Hoy presencié algo que me llena de orgullo. Algo fantástico. Hoy realizamos la primera cirugía robótica de próstata aquí en el estado de Pará y en el norte del país. ¿Y por qué es importante? Porque los hombres son cobardes. A los hombres no les gustan los exámenes de próstata. No les gusta el tacto rectal. Las mujeres aprenden a tolerar el tacto rectal desde jóvenes. Los hombres no; son muy tímidos”, dijo Da Silva en su discurso.

En su discurso, Lula también afirmó que el tema tiene un significado personal para él, ya que su madre falleció de cáncer a los 65 años, cuando, según él, las condiciones del tratamiento eran más precarias.

El discurso tuvo eco entre los políticos que apoyan al candidato de derecha Flavio Bolsonaro, como los exdiputados federales Eduardo Bolsonaro y Alexandre Ramagem; los diputados federales y candidatos a la reelección Nikolas Ferreira y Júlia Zanatta; la diputada Rosangela Moro, que se postula para un escaño en la Cámara por Paraná; y el diputado Gustavo Gayer, candidato al Senado.

Lula da Silva, durante la ceremonia de firma de las nuevas directrices para el desarrollo del fútbol femenino en la Base Aérea de Brasilia EVARISTO SA - AFP

“¡Las niñas pequeñas no aprenden a tolerar ningún tipo de contacto, Lula!!!”, escribió Nikolas Ferreira en una publicación en X.

Menina pequena não aprende a tomar toque nenhum, Lula!!!! pic.twitter.com/szzmpyBrPR — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 29, 2026

Por otro lado, Vinicios Betiol, candidato a diputado estatal por el partido PT-RJ, defendió a Lula y recordó que el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado el año pasado por el Tribunal Federal de Distrito a pagar 150.000 reales en concepto de daños morales colectivos por su declaración en la que dijo que se había creado “cierto ambiente” al referirse a niñas venezolanas de 14 y 15 años, además del uso indebido de imágenes de menores en la campaña electoral de 2022.

Las frases “Protejan a nuestros hijos” y “Lula, no toques a los niños” se convirtieron en tendencia en X tras el discurso.

Algunos usuarios criticaron la afirmación de que las mujeres se acostumbran a los exámenes pélvicos “desde pequeñas”.

Otros dijeron que el discurso estaba distorsionado y recordaron la acusación de violación de una persona menor de edad contra Alfredo Gaspar, compañero de fórmula de Flavio Bolsonaro.