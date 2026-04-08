Lula llama a Trump “emperador” por sus arbitrarias decisiones y dice que Brasil sufre el impacto del conflicto

BRASILIA.– El presidente brasileño, Lula da Silva, calificó como “emperador” a su par estadounidense Donald Trump, y dijo que Brasil sufre las consecuencias de una guerra “irresponsable”, durante una entrevista de este miércoles mientras comenzaba la tregua entre Estados Unidos e Irán.

“Un día de estos alguien decide invadirnos; nosotros tenemos un ciudadano en el mundo que cree ser un emperador. Todos los días publica tuits; cada día decide una cosa distinta", dijo Lula durante la entrevista concedida al portal ICL en su despacho del Palacio del Planalto, en Brasilia, en tácita referencia a Donald Trump.

Allí se refirió de manera crítica al conflicto al decir que “no tiene sentido que nosotros paguemos las consecuencias de la guerra; yo diría que la guerra es irresponsable".

Donald Trump se reúne con Lula da Silva en un aparte de la cumbre de ASEAN en Kuala Lumpur, el 26 de octubre de 2025. Mark Schiefelbein - AP

No es la primera vez que Lula se refiere al jefe de la Casa Blanca como “emperador”, pero esta mención ocurre en momentos en que los diplomáticos de la Cancillería brasileña y el Departamento de Estado mantienen consultas sobre una posible reunión de ambos en Washington.

Durante el reportaje, Lula estableció comparaciones entre la posición pacifista de su gobierno en contraste con la estadounidense, en el contexto de la guerra, aunque no hizo ninguna mención explícita sobre el cese al fuego.

La suspensión de las hostilidades fue saludada en nota oficial por la Cancillería.

Lula recordó que en 2010, en su segundo mandato, participó en las negociaciones para que Irán deje de enriquecer uranio y entregue ese insumo a Turquía, donde sería procesado. Y lamentó que Estados Unidos y la Unión Europea no hayan “aceptado el acuerdo, porque (Brasil) no es un país top”, apuntó con algo de ironía.

Donald Trump señala con el dedo durante una reunión con Lula. El brasileño asegura que Trump actúa como un emperador. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

En la visión de Lula, aquel pacto, nunca llevado a la práctica, habría permitido que Teherán posea uranio para usos pacíficos, y es eso “lo que queremos para todo el mundo”. “Brasil establece en su Constitución que no quiere la bomba nuclear”, subrayó.

Armas nucleares y pétalos de rosa

Lamentablemente, opinó el gobernante, “el dato concreto es que Estados Unidos y Rusia nunca se desarmaron, y que después China fabricó, India fabricó, Pakistán fabricó, Israel fabricó, y nosotros acá con pétalos de rosa enfrentando las consecuencias de la guerra".

Durante más de una hora de entrevista, Lula se manifestó sobre temas internacionales y nacionales, y en ambos hizo comentarios sobre Trump.

Lula durante una cumbre en Mato Grosso (Archivo). El brasileño destacó en una entrevista la vocación pacifista de su país [e]LUCIO TAVORA - XinHua

Un periodista le preguntó si existe la posibilidad de que Trump desconozca una hipotética victoria suya en las elecciones de octubre. Las encuestas proyectan una elección muy disputada entre Lula y Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, con quien Trump tiene una conocida afinidad.

Ante la pregunta, Lula respondió: “Por lo que he visto de Trump en estos años, nada es imposible con él. Ahora bien, yo creo que ningún país del mundo tiene derecho a sospechar del proceso electoral brasileño", realizado a través de urnas electrónicas.

La confiabilidad de esos aparatos de votación fue cuestionada en 2022 por el entonces presidente Jair Bolsonaro, quien puso en duda su derrota ante Lula.

Agencia ANSA