Brasil: un desfile en homenaje a Lula desató polémica y el partido de Bolsonaro pide investigarlo

RÍO DE JANEIRO.- El partido del expresidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó a la Justicia electoral investigar el financiamiento de un desfile en honor al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Carnaval de Río de Janeiro, a pocos meses de las elecciones de octubre, en las que el izquierdista buscará la reelección y un cuarto mandato.

En un documento obtenido por AFP el viernes y dirigido al Tribunal Superior Electoral (TSE), el Partido Liberal condenó el “desfile-mitin” organizado por la escuela de samba Académicos de Niteroi, considerándolo un acto de campaña electoral, que oficialmente comienza en agosto.

El desfile se llevó a cabo el domingo por la noche. Lula da Silva asistió desde un palco en el Sambódromo de Rio de Janeiro. Según el partido opositor, la caravana que pretendía relatar la vida del presidente de 80 años “se convirtió abiertamente en un acto político-electoral explícito y, en algunos momentos, grosero y vulgar”.

Durante el desfile, Bolsonaro, expresidente de derecha (2019-2022) que cumple condena por un intento de golpe de Estado, fue retratado como un payaso en prisión. Bolsonaro lanzó a su hijo Flávio, senador, a la carrera presidencial. Una parte molestó especialmente a la oposición de derecha: intérpretes vestidos como una familia tradicional conservada en una lata, en un segmento titulado “neoconservadores en conserva”.

Polémico desfile a Lula: burla a los conservadores como Bolsonaro

En redes sociales, figuras políticas, personalidades de Brasil y cuentas anónimas denunciaron un ataque contra los valores cristianos. “Quienes atacan a la familia no merecen aplauso”, reaccionó en Instagram Flavio Bolsonaro.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) había rechazado la semana pasada las solicitudes presentadas por dos partidos de oposición para impedir el desfile. Pero los jueces habían advertido que podrían investigar eventuales irregularidades después del espectáculo.

“Exaltación del gobierno, ataque a adversarios (...), todo eso en año electoral y transmitido a millones de brasileños. Es verdaderamente inédito”, cuestionó el Partido Liberal. La organización política exige investigar presuntas irregularidades en el financiamiento del desfile y examinar la posible “injerencia” de funcionarios de la Presidencia en “la captación de recursos” y la “curaduría artística”.

Además, solicitó un inventario de los fondos públicos asignados a la escuela de samba, así como de las donaciones de particulares y empresas, al denunciar “opacidad” en el movimiento de “millones de reales”.

Antes del desfile, el Tribunal Supremo Electoral había rechazado solicitudes de cancelación presentadas por otros dos partidos opositores. Los jueces advirtieron, sin embargo, que podrían revisar cualquier irregularidad posteriormente.

El miércoles, cuando se anunciaron los resultados de la competencia de escuelas de samba del Carnaval de Rio, Académicos de Niteroi recibió la puntuación más baja de los jueces y descendió a la segunda división.

No es la primera vez que los desfiles de Carnaval homenajearon a Lula, ya que los progresistas como él conforman la mayoría que celebra la fiesta. En 2003, su primer año como presidente, la destacada escuela de samba Beija-Flor presentó una carroza que lo retrataba como un político valiente que combatía el hambre. Nueve años después, la escuela de samba Gaviões da Fiel, con sede en São Paulo, también centró su desfile en Lula.

Pero nunca había ocurrido un homenaje de Carnaval de este tipo en un año de elección presidencial y con un tribunal electoral vigilando de cerca.

Agencias AFP y AP.