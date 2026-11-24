MADRID.- Rebaja de impuestos, ampliación de los días por maternidad, licencias más largas por muerte de familiares y prórroga de impuestos para los bancos. A cinco días de las elecciones, Pedro Sánchez exprimió su último consejo de ministros con la aprobación de medidas que impactan directo en el bolsillo y en la calidad de vida de los españoles.

Aunque públicamente el Partido Socialista (PSOE) aseguró que el objetivo era cumplir este martes con algunas promesas hechas para este período de gobierno, Sánchez sabe que estas nuevas decisiones, que abarcan un amplio universo social (como los impuestos que afectan a la clase media o más beneficios para las mujeres) pueden entregarle el voto de millones de españoles que permanecen indecisos.

“Cumplimos con el compromiso de alcanzar las 20 semanas en el permiso de nacimiento y cuidado. Veinte semanas para que padres y madres cuiden de sus bebés y disfruten de los momentos que hacen grande la vida en familia. Seguimos consolidando derechos. Seguimos construyendo un país mejor”, escribió Sánchez en la red social X. El único posteo de toda su cuenta que interrumpió una larga seguidilla de spots electorales.

Cumplimos con el compromiso de alcanzar las 20 semanas en el permiso de nacimiento y cuidado.



20 semanas para que padres y madres cuiden de sus bebés y disfruten de los momentos que hacen grande la vida en familia.



Seguimos consolidando derechos. Seguimos construyendo un país… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 24, 2026

Más allá de la ampliación de la licencia por maternidad (que pasó de 19 a 20 semanas), la medida social de mayor impacto es la extensión de la cantidad de días que puede tomarse un trabajador ante la muerte de un familiar. Ya no serán dos días, porque el consejo de ministros lo llevó la licencia a diez días, una medida que ya había sido acordada el año pasado con los sindicatos, pero sin el aval de los empresarios. El socialismo esperó meses para, finalmente, anunciarlo oficialmente a cinco días de las elecciones.

Ambas licencias eran medidas impulsadas por Sumar, el principal aliado del gobierno desde la izquierda.

Pedro Sánchez toma la palabra en un mitin de campaña del PSOE el lunes en Córdoba, España Madero Cubero - EUROPA PRESS DPA

La promulgación de estas medidas refuerza, además, el llamado al voto útil que repitió Sánchez en cada uno de los actos de campaña para lograr que el PSOE se transforme en la primera fuerza y, así, arrastre escaños favorecido por el sistema electoral español, que premia al partido más votado.

Miguel Garrido, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la principal patronal española, cuestionó las medidas desde las redes sociales.

“España está cada día más cerca de la Venezuela chavista”, lanzó. Y dijo que Sánchez “no tiene respeto ni vergüenza” al aprobar estas medidas tan cerca de las elecciones “sin consenso y sin evaluar las consecuencias”.

Cada día más cerca de la Venezuela chavista. A 5 días de unas elecciones generales, sin consenso y sin evaluar las consecuencias. No tiene límite. https://t.co/EFpBniWJTi — Miguel Garrido (@mgarridocierva) November 23, 2026

Rebaja de impuestos

Si hay una medida que puede afectar el bolsillo de la clase media es la rebaja del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), un tributo similar al impuesto a las Ganancias, y la eliminación del IVA para los pequeños negocios. La decisión impacta directamente sobre los autónomos (una categoría equivalente al monotributo argentino), que soportan desde hace años una pesada carga impositiva.

El presidente Pedro Sánchez (Izq.), el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal. THOMAS COEX - AFP

“Dos millones y medio de autónomos se beneficiarán de esta rebaja fiscal de 465 millones de euros, a la que hay que sumar también otros efectos acumulados indirectamente que afectan también a los autónomos, como es la subvención al combustible de 20 céntimos, diseñada y aprobada en diversos reales decretos leyes”, dijo este martes el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una conferencia de prensa.

La medida no es inocente. El PSOE priorizó durante su gestión el aumento del salario mínimo, que impacta sobre los ciudadanos con menos recursos, y, al mismo tiempo, mantuvo las jubilaciones. La mayor cantidad de los tributos recayeron sobre los autónomos, un universo integrado por trabajadores por cuenta propia, muchos de ellos jóvenes o extranjeros en situación de más vulnerabilidad que un trabajador empleado formalmente. El IRPF se lleva desde el 19% de los ingresos y puede superar el 45% de los sueldos más altos.

Elma Saiz, vocera del gobierno socialista, se defendió de las críticas por haber anunciado las medidas cinco días antes de las elecciones: “Estamos en la legislatura y estamos gobernando. Son medidas que se dirigen al conjunto de la ciudadanía, independientemente de su ideología. Entendemos que las diferentes fuerzas políticas estarán de acuerdo”.

Este último consejo de ministros ratifica la política impulsada desde el PSOE desde que Sánchez hizo público el adelanto de las elecciones. Disuelto el Congreso, el gobierno aprovechó su mayoría en la Diputación Permanente, un órgano legislativo más pequeño, para aprobar -por ejemplo- el decreto Maricarmen, que implementa polémicas disposiciones sobre el mercado inmobiliario.

El gobierno anunció este martes, además, que prorrogará el impuesto a la banca, con el que pretende recaudar 1700 millones de euros. El socialismo había adelantado hace días que, en caso de seguir en La Moncloa, la nueva normativa aprobada por el consejo de ministros direcciona la implementación de ese tributo para inversión en políticas de vivienda, otro espaldarazo para una problemática que atraviesa a los españoles.