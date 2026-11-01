Masivas protestas en la India tras la eliminación de millones de nombres del padrón electoral

NUEVA DELHI.– “He sido votante desde los 18 años y ahora descubro que me han eliminado de la lista”, dijo Nandita, de 46 años, que solo quiso dar su nombre de pila. La revisión del padrón electoral en el país más poblado del mundo llevó este domingo a decenas de miles de manifestantes a las calles de Nueva Delhi.

A la cabeza de la marcha, los partidos de oposición exigieron la renuncia de Gyanesh Kumar, el jefe de la Comisión Electoral, a quien acusan de favorecer al oficialismo.

Manifestantes se congregan en una concentración convocada por el Partido del Congreso y sus aliados contra la revisión del censo electoral en Nueva Delhi, India, el domingo 1 de noviembre de 2026 Dinesh Joshi - AP

“Ladrón de votos, deja tu cargo”, corearon los manifestantes en la marcha que encabezó Rahul Gandhi, dirigente del Congreso Nacional Indio, el principal partido de la oposición. Desde el año pasado, más de 133 millones de nombres quedaron fuera del padrón, según cifras difundidas por medios indios que los partidos de oposición citaron en sus presentaciones ante la Justicia.

Para la Comisión Electoral, las bajas son el resultado de una depuración necesaria. Para el Congreso, las autoridades electorales manipulan las listas para favorecer al partido del primer ministro Narendra Modi.

La convocatoria corrió por cuenta del bloque opositor INDIA, una alianza que se formó en 2023 con el objetivo de desplazar a Modi del poder.

Varios de sus partidos movilizaron a militantes de distintos estados hasta la capital. Algunos llegaron con instrumentos musicales, otros con banderas de sus respectivas agrupaciones. El punto de encuentro fue Ramlila Maidan, una extensa plaza pública donde los manifestantes corearon consignas contra el gobierno.

Periodistas se congregan durante una manifestación de la alianza opositora INDIA BLOQUE (Alianza Nacional Inclusiva para el Desarrollo de la India) en Ramlila Maidan, Nueva Delhi, el 1 de noviembre de 2026, exigiendo la dimisión del Comisionado Electoral Jefe del país, Gyanesh Kumar, por presuntas irregularidades en el censo electoral vinculadas a la "Revisión Especial Intensiva" ARUN SANKAR - AFP

Hasta el mes pasado, el lugar habitual de las protestas en Nueva Delhi había sido Jantar Mantar, un observatorio histórico de la capital. La policía lo retiró de la lista de sitios habilitados para manifestaciones. La concentración de este domingo tuvo lugar pocas semanas después de que la policía reprimiera a manifestantes en esa misma ciudad.

Las autoridades desplegaron miles de policías y efectivos paramilitares para custodiar la plaza y sus accesos. Según funcionarios indios, el operativo incluyó más de 200 cámaras de seguridad, instaladas tanto en la plaza como a lo largo del recorrido. Además, hubo drones y cámaras corporales.

Por qué se eliminaron nombres del padrón

La Comisión Electoral sostiene que la revisión busca establecer quiénes están en condiciones de votar.

En las listas, explica el organismo, hay personas que figuran más de una vez, otras que se inscribieron de forma fraudulenta y electores que murieron pero cuyos nombres todavía constan en el registro.

Las autoridades afirman que quienes tienen derecho al voto y quedaron fuera del padrón pueden solicitar que se los incluya otra vez.

El líder del partido opositor Congreso de la India, Rahul Gandhi (en el centro), y otros líderes de la oposición saludan al final de una manifestación de protesta contra la revisión del censo electoral en Nueva Delhi, India, el domingo 1 de noviembre de 2026 Manish Swarup - AP

El partido del Congreso habla de robo de votos. Acusa al partido gobernante Bharatiya Janata (BJP), de orientación nacionalista hindú, de manipular de manera sistemática el proceso electoral.

Los críticos de la revisión sostienen que las bajas afectaron en mayor proporción a las minorías, en particular a los musulmanes. Advierten, además, que la revisión aún no terminó y que millones de personas más podrían perder el derecho al voto.

Tanto la Comisión Electoral como el gobierno de Modi rechazan la acusación de que la revisión tiene fines políticos. Algunos dirigentes del BJP sostienen que muchos migrantes musulmanes indocumentados del vecino Bangladesh lograron inscribirse en el padrón de India de forma fraudulenta.

Human Rights Watch calificó la eliminación de votantes de “arbitraria y profundamente defectuosa” y pidió la suspensión inmediata de la medida. El jueves la organización advirtió que las denuncias plantean “serias dudas sobre la imparcialidad de las futuras elecciones en India”.

Elaine Pearson, directora para Asia de la organización, señaló que para los afectados las consecuencias de las bajas van más allá de lo que ocurra el día de las elecciones.

“Las autoridades deberían eliminar de inmediato el proceso de revisión del padrón electoral que ha negado a las personas más marginadas de India su derecho al voto y otros servicios gubernamentales”, afirmó en un comunicado.

Un manifestante sostiene una pancarta con el lema "Se alzará el dedo" durante una protesta convocada por el Partido del Congreso y sus aliados contra la revisión del censo electoral en Nueva Delhi, India, el domingo 1 de noviembre de 2026. Vipin - AP

Quiénes son las “cucarachas” y por qué marchan con la oposición

El pedido de renuncia de Kumar lleva semanas en las calles y reúne a dos grupos de procedencia distinta.

A los militantes de la alianza que encabeza la protesta se sumaron jóvenes que se reconocen bajo el nombre de “cucarachas”, un movimiento que nació en internet para canalizar el descontento de la Generación Z. Entre quienes reclaman la salida del jefe electoral hay simpatizantes del Partido Cucaracha Janta, un nombre satírico autoimpuesto por este movimiento.

El nombre tiene su origen en un comentario del presidente de la Corte Suprema de India, que comparó a los jóvenes desempleados con insectos. Los jóvenes hicieron suya la comparación y la convirtieron en el nombre de una campaña satírica en las redes sociales. En julio, las protestas que encabezó el movimiento forzaron la renuncia del ministro de Educación, un revés poco habitual para Modi después de más de 12 años en el poder.

Modi no se pronunció en público sobre las protestas. Sí lo hicieron algunos dirigentes de su partido, que calificaron a los manifestantes de “anarquistas” y sugirieron, sin aportar pruebas, que cuentan con el respaldo de potencias extranjeras.

Entre los manifestantes estaba Suresh Sharma, del estado norteño de Haryana. A su juicio, la democracia en su país está asfixiada y la revisión de las listas electorales debe terminar. “Exigimos que el comisionado jefe electoral Gyanesh Kumar renuncie y sea arrestado”, dijo.

Agencias AP y AFP