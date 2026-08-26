Matías Pourrain, el jugador argentino detenido por ICE en Estados Unidos, recuperó su libertad bajo fianza

Matías Pourrain, el futbolista de 34 años que fue detenido por el ICE, la policía inmigratoria del gobierno de Donald Trump el pasado 6 de agosto, recuperara mañana su libertad luego de que este miércoles se aprobara su salida bajo fianza, según supo LA NACION de fuentes oficiales.

El joven había sido arrestado cuando intentaba viajar con su equipo desde Miami a Los Ángeles para disputar un partido. Desde entonces permaneció detenido en el Glades County Detention Facility, una cárcel estatal utilizada por el ICE.

Finalmente, en una audiencia que se desarrolló en las últimas horas la defensa de Pourrain, encabezada por Regina de Moraes, logró su libertad a cambio del pago de una fianza de 20.000 dólares.

Matías Pourrain fue detenido por el ICE en el Aeropuerto de Fort Lauderdale en Miami Instagram/@matipourrain

“Conseguí una fianza con la jueza de inmigración por 20.000 dólares. Es una fianza alta, pero una fianza al fin. Necesitamos esperar hasta mañana para pagarla”, manifestó De Moraes, en diálogo con LA NACION.

El jugador fue arrestado cuando se disponía a abordar un vuelo a Los Ángeles desde el Aeropuerto de Fort Lauderdale. Tras su detención, la familia expresó en un comunicado que Pourrain ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa y que contaba con un trámite pendiente para la residencia.

“Tiene un caso de asilo pendiente desde hace años, permiso de trabajo vigente, Florida ID y no posee antecedentes criminales”, habían detallado los allegados al futbolista.

Matías Pourrain (Foto: IG Matías Pourrain)

En la misma línea se había expresado su representante legal, Regina de Moraes, en conversación con LA NACION.

La abogado relató que Pourrain “entró con visa de turista; después se quedó aquí durante un tiempo y realizó una solicitud de residencia permanente, que aún no está aprobada”.

Sin embargo, aclaró, “tiene permiso de trabajo y licencia de conducir. No es normal que se detenga a una persona con esas condiciones”, afirmó.

También señaló que la detención del jugador es “política”, al considerar que el arresto es producto del endurecimiento de las políticas migratorias de Trump. “La presencia del ICE en los aeropuertos es nueva, por eso muchas personas están empezando a elegir viajar en auto antes que en avión”, acotó.

Pourrain junto al Pupi Zanetti Redes

Luego de la detención inicial, el jugador fue trasladado a un centro de detención controlado por ICE. Desde entonces, aguarda allí por la resolución de su caso.

Según consignó en aquel entonces el Miami Herald, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que el jugador ingresó legalmente a Estados Unidos el 12 de noviembre de 2019 a través del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, con autorización para permanecer seis meses. Ese período venció el 11 de mayo de 2020 y el futbolista continuó en el país norteamericano después de esa fecha.