El futbolista argentino detenido por el ICE en Florida fue llevado a un centro de procesamiento para migrantes

Matías Alejandro Pourrain, futbolista argentino de 34 años, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en un centro de detención, después de ser detenido el 6 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida. El jugador del Miami United FC viajaba con sus compañeros hacia Los Ángeles para disputar las semifinales nacionales de la United Premier Soccer League (UPSL).

Qué pasó con el futbolista argentino detenido por ICE

Según informó Miami Herald en una actualización publicada el 12 de agosto, Pourrain fue detenido después de pasar el control de seguridad del aeropuerto junto con sus compañeros y llevado inicialmente a un centro de procesamiento de ICE en Miramar.

Posteriormente, Telemundo 51 informó que comenzó su traslado al Krome North Processing Center, en Miami, aunque la información más reciente señala que finalmente fue llevado al Centro de Detención del Condado de Glades, en Moore Haven, donde permanece bajo custodia.

Miami Herald señaló que tres personas se acercaron a Pourrain después de que pasó por el control de seguridad del aeropuerto. El club confirmó que el futbolista fue separado de sus compañeros antes de quedar detenido.

El deportista detenido por el ICE también trabaja como entrenador de jóvenes en la academia del Miami United, además de integrar el plantel principal.

Qué dice el gobierno de EE.UU. sobre la situación del futbolista detenido por el ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostiene que Pourrain ingresó legalmente a EE.UU. el 12 de noviembre de 2019, a través del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, con autorización para permanecer seis meses.

De acuerdo con la versión oficial citada por Miami Herald, ese período venció el 11 de mayo de 2020 y el futbolista continuó en el país norteamericano después de esa fecha. El DHS indicó que permanecerá bajo custodia mientras avanza su proceso de expulsión y que contará con las garantías correspondientes.

Matías Pourrain fue detenido por el ICE en el Aeropuerto de Fort Lauderdale en Miami Instagram/@matipourrain

La agencia también informó que Pourrain fue arrestado por ICE el 6 de agosto en el aeropuerto de Fort Lauderdale.

La defensa del futbolista argentino detenido por el ICE

La defensa presenta una versión diferente sobre la situación migratoria del futbolista. Según declaró su abogada, Regina de Moraes, a Telemundo 51, Pourrain tiene una solicitud de asilo pendiente y un permiso de trabajo vigente.

Miami Herald también recogió la posición del anterior club del jugador, Club de Lyon FC, que afirmó que cuenta con autorización laboral y una identificación de Florida y que no tiene antecedentes penales. Esos elementos describen la posición de la defensa y del club, pero no modifican el dato oficial señalado por el DHS sobre el vencimiento de su autorización.

La abogada presentó una moción para solicitar la libertad bajo fianza y pidió una audiencia ante un juez de inmigración, según informó el New York Post.

Qué dijo el Miami United sobre la detención

El Miami United FC manifestó su respaldo a Pourrain y afirmó que colabora con su familia y su equipo legal. En un comunicado oficial, el club señaló que quedó “profundamente consternado” por la detención y que desde el primer momento brinda asistencia al futbolista y a sus allegados.

El club Miami United FC expresó su apoyo al futbolista argentino de su plantel, Matías Pourrain, tras el arresto del ICE Instagram/@miamiunitedfc

Pourrain se incorporó al Miami United en 2026. Antes había jugado y ejercido como capitán del Club de Lyon FC, en el área de Orlando, hasta diciembre de 2025, según la información publicada por Miami Herald.

El equipo también difundió mensajes en redes sociales en apoyo del jugador y cuestionó la descripción realizada por las autoridades sobre su situación migratoria.