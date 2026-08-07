Quién es Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido en Estados Unidos

En las últimas horas un nuevo ciudadano argentino fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Se trata de Matías Pourrain, un jugador de 34 años que milita en el Miami United, equipo de la cuarta categoría del fútbol estadounidense.

El joven fue arrestado el jueves en el Aeropuerto de Fort Lauderdale, en Miami, cuando intentaba abordar un avión con destino a Los Ángeles, con el motivo de disputar un partido en esa ciudad. Al momento de su detención, se encontraba con el resto de los compañeros de su club.

El jugador, de vacaciones Redes

Desde entonces, la familia inició una campaña para su liberación y aseguró que Pourrain ingresó de forma legal a Estados Unidos. En diálogo con LA NACION, su abogada, Regina Borges de Moraes, expresó que el argentino cuenta con una solicitud aún pendiente de aprobación de residencia permanente y que su arresto no es normal debido a que no cometió ningún delito ni tampoco cuenta con antecedentes.

Pourrain junto al Pupi Zanetti Redes

“Está bien, asustado, pero bien”, manifestó. Además, expresó que intentará presentar la próxima semana una moción para que el jugador pueda salir bajo fianza. El pago sería de entre US$1500 y US$3000.

Una vida ligada al fútbol

Pourrain tiene 34 años y durante toda su vida se dedicó al fútbol. Inició su carrera en el Real Pilar, en el ascenso argentino. “Los sueños seguirán siendo sueños hasta que decidamos hacerlos metas y convertirlos en realidad”, escribió en una publicación de redes cuando todavía se desarrollaba en “El Monarca”.

Pourrain, a la izquierda, durante su etapa en el Real Pilar Redes

Incluso, formó parte de uno de los triunfos más importantes en la historia del club. El 7 de marzo de 2019, cuando el equipo se desarrollaba en la Primera D, venció a Vélez por 1 a 0 en los 32avos de final de la Copa Argentina.

Luego, fue a probar suerte a Estados Unidos. Con estadía en Florida, se desarrolló en el Miami Beach, el Miami City y el Club de Lyon, el más activo en el pedido por su liberación.

Presentación en el Miami Beach Redes

Actualmente milita en el Miami City, que justamente hoy se enfrentó al New York Renegades en el Drake Stadium de Los Ángeles, el partido que Pourrain pretendía jugar.

Por otro lado, el futbolista es desde chico hincha de Independiente. En sus redes sociales publicó diferentes imágenes con la camiseta puesta en situaciones casuales o alentando en la cancha. “Siempre a tu lado”, expresó en uno de los posteos.

Pourrain, en la cancha de Independiente Redes

También es un fanático de Lionel Messi. Cuando el astro argentino aún no había ganado ningún título con la selección nacional y por momentos era criticado por el público, le dedicó una pequeña carta.

“No puedo creer que todavía haya gente que te discuta, para mi sos lo mas grande que hay. ¡Sos el mejor que vi en mi vida! Gracias a Dios tengo la suerte de poder verte y disfrutarte todas las semanas, y gracias a vos por la magia, el fútbol, la humildad que tenés y sobre todo por ser argentino y haber elegido a nuestra selección cuando tranquilamente podrías haberte quedado en España", expresó.

Pourrain junto a su pareja Redes

Pourrain actualmente está casado con Stefania Almandoz, quien según su perfil de Linkdn se desarrolla como abogada. “!!Feliz aniversario mi amor!! Brindo por este hermoso año y por todos los que vendrán. ¡Te amo y deseo que nos sigamos haciendo felices el uno al otro siempre!“, manifestó el futbolista en una de sus publicaciones recientes.