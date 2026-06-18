Meloni logra una importante victoria política: el Parlamento europeo autorizó los centros de repatriación fuera de la UE

ROMA.- Giorgia Meloni se anotó una importante victoria política este miércoles cuando el Parlamento europeo aprobó un nuevo reglamento que endurece su política migratoria y permite la apertura de centros de repatriación de inmigrantes en países fuera de la Unión Europea (UE). Le dio, así, luz verde a los cuestionados centros levantados en 2024 por su gobierno de derecha en Albania, hasta ahora vacíos por una pulseada con el Poder Judicial y considerados un derroche de dinero.

“Hoy Italia ha obtenido un gran éxito”, celebró en un videomensaje la premier italiana, que no dudó en definir esta novedad como una “medida histórica que permite repatriar rápidamente a quienes no tienen derecho a estar en la UE”.

Oggi l’Italia ha ottenuto un grande successo: il Parlamento europeo ha approvato il nuovo Regolamento europeo sui rimpatri. Un provvedimento storico che consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell’Unione europea. pic.twitter.com/DZoxkoATtK — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 17, 2026

El reglamento fue aprobado en Estrasburgo con 418 votos a favor (el PPE junto a las fuerzas de derecha), 218 en contra y 30 abstenciones y saludado al grito de “¡Devolvámoslos!”.

La reforma, que consolida la idea de una “Europa Fortaleza” cada vez más inaccesible para los desesperados, prevé la obligación de cooperar con las autoridades para aquellos a quienes se les niega el asilo o reciben una decisión de expulsión. Quienes no lo hacen podrán ver ampliado el período máximo de detención de los actuales 18 meses a 24 (con posibilidad de ampliarlos en otros seis, hasta 30).

Se amplían, además, los poderes de investigación, desde registros domiciliarios hasta incautaciones de efectos personales y dispositivos electrónicos, tanto es así que entre las organizaciones no gubernamentales hasta se habla de un método inspirado en el ICE, en alusión a la represión de los inmigrantes vista en Estados Unidos durante la administración Trump. Los Estados podrán incluso imponer prohibiciones de entrada, incluso permanentes, a personas consideradas peligrosas.

Aunque la novedad más clamorosa es la controvertida posibilidad jurídica de que los Estados miembros puedan crear para tal fin, a través de acuerdos “ad hoc”, algunos centros (hubs) de repatriación fuera del territorio de la UE. De hecho, ya hay contactos de algunos con países africanos o de Asia central. Allí, los migrantes -incluso familias con niños-, podrán ser trasladados, aunque no tengan ningún vínculo con ese país.

Se sigue, “de hecho, el camino abierto por el gobierno italiano con el acuerdo sellado con Albania, una solución innovadora que es hoy un instrumento para toda Europa”, reivindicó Meloni en un videomensaje en el que apareció exultante.

La líder de Hermanos de Italia, partido posfascista que siempre tuvo a la inmigración clandestina como caballito de batalla y que en 2023 selló un polémico pacto con Albania, reiteró que su objetivo es “defender las fronteras, reducir drásticamente los desembarcos, combatir los traficantes de seres humanos y repatriar inmediatamente a quienes no tienen derecho a estar entre nosotros”.

“Habíamos prometido a los italianos que cambiaríamos Europa y lo hemos hecho… con valentía, paciencia y determinación. Nuestra brújula es clara: respetar el programa. No nos detendremos, seguiremos adelante”, arengó.

Se trata de una “revolución” del gobierno italiano y “de los conservadores europeos en la lucha contra la inmigración ilegal en Europa”, coincidió el europarlamentario Nicola Procaccini, porque “por fin el problema ya no es la reubicación de los inmigrantes en Europa, sino la gestión de la inmigración fuera de las fronteras europeas” y porque “se ha introducido la posibilidad de crear centros de repatriación en terceros países, exactamente la extensión del modelo Albania a toda Europa”.

El grupo de los socialistas de la UE protestó, al destacar que el nuevo reglamento socava los derechos fundamentales y abre el camino a centros de repatriación en terceros países sin un marco legal claro y a “redadas de deportación al estilo ICE”, reduciendo también los incentivos para las repatriaciones voluntarias.

La oposición de centroizquierda italiana también puso el grito en el cielo. El Partido Democrático (PD) atacó “las prácticas de deportación que no son compatibles con los valores democráticos de Europa” y que “no producirán una mayor seguridad”; mientras que el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) consideró las nuevas normas “inhumanas y costosas para Italia”, ya que “la ampliación de los tiempos de detención conducirá a un aumento significativo del gasto”.

“Las escenas vistas en Estados Unidos que han indignado a los europeos corren el riesgo de convertirse en algo a la orden del día en Bruselas, Berlín, Roma”, lamentó, por su parte, Silvia Carta, vocera de Picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), una red de organizaciones que defiende los derechos de las personas indocumentadas. Picum advirtió del peligro de “deportaciones en cadena hacia países no seguros” y de “detenciones arbitrarias”.

Las nuevas reglas deberán ser aprobadas por el Consejo, pero será solo una formalidad y entrarán en vigor enseguida después del verano boreal, quizás en septiembre.