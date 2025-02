Meloni visitó al papa Francisco, internado con neumonía: “Estoy muy contenta de haberlo encontrado alerta y receptivo”

ROMA.- En un fiel reflejo de la buena relación que siempre tuvieron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue este miércoles a visitar al papa Francisco, que se encuentra internado desde el viernes pasado en un estado “complejo”, diagnosticado con una neumonía bilateral.

Meloni, de 48 años, fue a visitarlo en su suite del décimo piso del Policlínico Gemelli, donde se encuentra aislado y bajo estrictos tratamientos, “para expresarle los augurios de pronta recuperación, en nombre del gobierno y de la nación entera”, anunció un comunicado de Palazzo Chigi, sede del gobierno.

El Papa Francisco recibe a la primera ministra Giorgia Meloni en el Vaticano

“Estoy muy contenta de haberlo encontrado alerta y receptivo”, dijo Meloni, que contó que “hemos hecho bromas como siempre” y que “no ha perdido su proverbial sentido del humor”.

Tanto la visita como los comentarios positivos de Meloni en cuanto el estado de salud del Papa aplacaron la tensión reinante en los medios locales e internacionales, donde se multiplican fake-news de todo tipo y domina un clima de ansiedad de fin de pontificado y pre-cónclave. Fue considerada una buena señal que, en medio del aislamiento, autorizaran al Papa a recibir visitas.

También se esperaba que el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y número dos del papa Francisco, que acaba de volver de un viaje a Burkina Faso, pasara a visitar a su jefe máximo que en los últimos días de reposo absoluto sólo estuvo en contacto con sus dos secretarios privados -el argentino Juan Cruz Villalón y el italiano Fabio Salerno, ambos sacerdotes- y los enfermeros y demás médicos que lo siguen.

Más allá de la diferencia de edad y sus visiones opuestas sobre las políticas migratorias, el papa Francisco siempre se llevó bien con Meloni, al igual que con otras mujeres en el poder, como la canciller Angela Merkel y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ambos comparten visiones comunes en cuanto a la necesidad de que las parejas puedan tener más hijos y en la defensa de la vida desde la concepción y de la familia tradicional, formada por un hombre y una mujer, más allá de que Meloni nunca se casó.

Madre de una hija de 8 años, Ginevra, que tuvo junto al presentador televisivo Andrea Giambruno -de quien se separó después de un escándalo a fines de 2023-, tan buen vínculo forjó Meloni con el papa Francisco que el año pasado logró convencerlo de convertirse en el primer pontífice de la historia que pisa una reunión del G20, que tuvo lugar en Apulia. El Papa, que se convirtió en la gran estrella de ese foro -al que fue incluso invitado Javier Milei-, e intervino en una sesión sobre inteligencia artificial, un tema en el que también comparte con Meloni la idea que es necesario que esta tecnología sea regulada. Entonces, las imágenes de complicidad y sintonía que exhibieron lo dijeron todo.

El papa Francisco y la primera ministra italiana Giorgia Meloni participan en una conferencia para abordar el "invierno demográfico", en Roma, Italia, el viernes 12 de mayo de 2023.

Desde que llegó al poder y tuvo su primera audiencia oficial, en enero de 2023, fue visible la sintonía entre ambos. LA NACION puso saber incluso que se vieron varias veces de incógnito, en la suite del Papa en la residencia de Santa Marta, para hablar de diversos temas. Y que en esas ocasiones la primera ministra llevó también a su hija.

Todo esto indica que cambió esa percepción que confesó tener sobre el papa venido desde el fin del mundo en su autobiografía Io sono Giorgia (Yo soy Giorgia), anterior a su elección. “Puede ser una cuestión de edad, pero, aunque soy católica y nunca me permití criticar a un papa, admito que no siempre entendí al papa Francisco. Algunas veces me sentí como una oveja perdida, pero espero un día tener el privilegio de hablar con él, porque estoy segura de que sus grandes ojos y su forma de hablar directa podrán darle un significado a lo que no entiendo”, escribió.

Entonces, todavía no había quedado conquistada por el papa Francisco, a quien acompañó incluso en la última misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro, cuando se inauguró el Jubileo de 2025 y fue una de las primeras personas que cruzó la Puerta Santa, símbolo del perdón.

Elisabetta Piqué Por