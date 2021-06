Merkel recibió una segunda dosis de Moderna tras vacunarse primero con AstraZeneca

BERLÍN.- La canciller alemana, Angela Merkel, recibió una segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus hoy, esta vez del laboratorio Moderna. La primera dosis de la canciller había sido del laboratorio AstraZeneca, informó el vocero del gobierno alemán, Steffen Seibert.

“Sí, confirmamos” que la líder alemana recibió recientemente una segunda dosis de vacuna producida mediante la técnica de ARN mensajero, del laboratorio estadounidense Moderna, después de haber recibido el 16 de abril una primera inyección de la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca, indicó un vocero de la cancillería.

Tras recibir su primera dosis, la jefa del Gobierno alemán había declarado en su cuenta de Twitter: “Doy las gracias a todos los que participan en la campaña de vacunación y a todos los que se vacunan. La vacunación es la clave para superar la pandemia”.

Varios países europeos suspendieron la vacunación con AstraZeneca o acotaron el rango etario de quienes pueden recibirla por casos muy raros de trombos. La OMS y la EMA afirman que es una vacuna segura.

Preocupación

Merkel no se refirió hoy a su vacunación pero sí lamentó la ausencia de normas comunes en la Unión Europea para los desplazamientos de personas, mientras la propagación de la variante delta del coronavirus genera cada vez más preocupación en Europa.

“Lamento que hasta ahora no hayamos alcanzado una actitud común de los Estados miembros respecto a las reglas de viaje”, declaró la jefa de gobierno en una conferencia de prensa en Berlín junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Merkel y Ursula von der Leyen, antes de la conferencia de prensa que brindaron hoy en Berlín Michael Sohn - POOL AP

“Ahora tenemos esta situación en Portugal, quizá hubiéramos podido evitarla. Es por eso que debemos trabajar aún más”, añadió, en alusión a la preocupación del gobierno portugués por un repunte de casos de Covid-19.

Mientras que varios países europeos suavizaron las medidas sanitarias, Portugal tuvo que tomar medidas restrictivas prohibiendo las entradas y salidas durante el fin de semana en la región de Lisboa. La semana pasada, el país registró el nivel de contagios diarios más alto desde febrero.

“Hemos avanzado en los últimos meses”, matizó no obstante Angela Merkel. “Pero no donde me gustaría que estuviera la Unión Europea”, apuntó, dos días antes de la cumbre europea que se celebrará el jueves y el viernes.

Cifras

Alemania registra un descenso sostenido durante las últimas semanas del número de casos y fallecidos, en medio de los progresos logrados en el marco de la campaña de vacunación.

El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, indicó hoy que durante las últimas 24 horas se registraron 455 casos y 77 muertos, lo que eleva los totales a 3.722.782 y 90.472, respectivamente.

Asimismo, el organismo ha resaltado que la tasa de incidencia acumulada durante los últimos siete días es de ocho casos por cada 100.000 habitantes, con cerca de 24.200 casos activos en el país europeo. Por otra parte, el Instituto Robert Koch ha cifrado en alrededor de 3.608.100 el total de personas recuperadas del Covid-19, incluidas aproximadamente 2.900 durante las últimas 24 horas.

