De qué murió la princesa de Tailandia, Bajrakitiyabha Mahidol, que permanecía en coma desde 2022

La Casa Real de Tailandia confirmó el fallecimiento de la princesa Bajrakitiyabha Mahidol, de 47 años, quien se encontraba internada en coma desde diciembre de 2022. La mujer, conocida popularmente como la princesa Bha, murió pacíficamente el jueves 11 de junio, según informaron a través de un comunicado. Su salud había experimentado un declive progresivo tras sufrir una enfermedad repentina que la obligó a depender de un soporte médico avanzado durante los últimos años.

De acuerdo con la información oficial, la causa subyacente del delicado cuadro clínico fue una infección abdominal que complicó severamente su organismo. Desde el inicio de su hospitalización, el Palacio Real detalló que el estado de la princesa empeoró, especialmente a partir de mayo de este año, cuando comenzó a requerir dispositivos externos para mantener sus funciones renales y pulmonares. A pesar de la intervención de los especialistas, no logró revertir el daño acumulado por la patología inicial.

En el balcón del Gran Palacio, la princesa Sirivannavari Nariratana, el príncipe Dipangkorn Rasmijoti y la princesa Bajrakitiyabha Mahidol acompañan a su padre y a la reina Suthida AFP

Bajrakitiyabha, nacida el 7 de diciembre de 1978, era la única hija del primer matrimonio del monarca Maha Vajiralongkorn con la princesa Soamsawali. Formada como abogada en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, desarrolló una carrera destacada en el sistema judicial tailandés y en organismos internacionales. Su labor se centró principalmente en la reforma penal y en la defensa de los derechos de las mujeres en prisión, una problemática central en su país. Previamente, entre 2012 y 2014, se desempeñó como embajadora de Tailandia en Austria, manteniendo vínculos estrechos con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

La "princesa Bha", como era conocida en su país, estuvo internada desde que enfermó, en diciembre de 2022

El fallecimiento de la princesa genera incertidumbre en torno a la sucesión monárquica en Tailandia. El rey Vajiralongkorn, de 73 años, aún no designó formalmente a un heredero. Si bien la tradición local prioriza a los varones, existe una enmienda constitucional de 1974 que habilita a las mujeres para acceder al trono. La familia real, protegida por estrictas leyes de lesa majestad que sancionan cualquier crítica con hasta 15 años de prisión, mantiene un hermetismo absoluto sobre el futuro institucional del reino. La muerte de Bajrakitiyabha marca un punto de inflexión en la estructura de poder de la monarquía tailandesa ante un escenario sucesorio aún sin definiciones claras por parte de la Corona.

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