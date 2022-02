Metro-Goldwin-Mayer intimó a una facción política de Uruguay a dejar de usar la imagen de la Pantera Rosa

La imagen del personaje la Pantera Rosa se utilizó para la campaña política uruguaya a favor de la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), una de las primeras que promulgó el gobierno de Luis Lacalle Pou. Ahora, el estudio Metro-Goldwyn-Mayer presentó una intimación en la que exigen que dejen de hacer uso de la caricatura y recordaron que son dueños de los derechos de autor del personaje.

El dibujo animado apareció en disfraces durante actos políticos, en propaganda y afiches virtuales, y hasta en spots con la música original del personaje en videos viralizados en las redes sociales.

La Pantera Rosa fue usada con fines políticos en Uruguay

Distintos partidos de izquierda se unieron en la coalición Frente Amplio quienes, en contra de estas nuevas leyes votadas por los partidos de derecha en el Parlamento, comenzaron a juntar firmar para llevar muchos de los artículos de la LUC a referéndum y, finalmente, derogarlos. El próximo 27 de marzo es la fecha estipulada para la votación.

“Dada la notoriedad de la serie de ‘películas de comedia y misterio’ de la Pantera Rosa, la reputación de su logo y su música, su imagen es elegida por sus consumidores y son por ello objeto de protección contra la competencia desleal y por cualquier otro uso no autorizado por la firma propietaria de la misma ”, publicó la empresa estadounidense a través de su apoderada legal en Uruguay, Carmela Bacot.

La Pantera Rosa fue utilizada en diferentes propagandas de la campaña uruguaya Twitter

Fernando Gambera, integrante del secretariado del Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), sostuvo, en diálogo con El País, que, tras recibir la notificación, en la Comisión Nacional por el Sí se asesoraron jurídicamente para tener un mejor conocimiento de la situación.

Gambera planteó que le comentó a la escribana que presentó la notificación que el colectivo político no usó la imagen de la Pantera Rosa “sistemáticamente”. Además, negó que sea parte de la campaña de comunicación oficial contra la LUC.

Políticos uruguayos usaron la imagen de la Pantera Rosa para la campaña Twitter/@bettianadiazrey

En ese sentido, reconoció que tomaron la decisión de revisar las publicaciones y propagandas del partido que puedan tener esta imagen para eliminarlas. Entonces, a partir de ahora, si un seguidor del grupo se disfraza en un acto, van a pedirle que lo haga de forma personal o “en una parte donde no se pueda considerar oficial” para no perjudicar al colectivo. ”Todo no lo vamos a poder dominar”, agregó.

El pasado lunes, el secretario general de las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), Gustavo González, había dicho al mismo medio uruguayo que los dirigentes de la campaña estaban reunidos con motivo de la notificación para analizar cómo seguir.

Disfraces de la Pantera Rosa en un acto de la Federación Ancap Twitter

Esteban Valenti, a cargo de la comunicación y la publicidad del sector que impulsa la derogación, escribió en su cuenta de Twitter: “Nada menos que la Metro-Goldwin-Mayer la transnacional del león se vino con todo a prohibir el uso de la pantera rosa. Qué triste debe estar... el felino rosado, ahora que tenía un revival. Nosotros no la utilizamos”.