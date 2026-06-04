Keir Starmer acusó a Elon Musk de intentar “sembrar la división” tras el asesinato de un estudiante

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, acusó el jueves al magnate sudafricano Elon Musk de intentar “sembrar la división” tras el asesinato de un estudiante al que la policía esposó mientras agonizaba por un apuñalamiento. Musk publicó diversos mensajes en X donde insultó a la policía y se mostró dispuesto a financiar una demanda judicial contra la misma. Starmer repudió sus declaraciones y dijo que en Reino Unido son gente “razonable y tolerante”.

El joven de 18 años, identificado como Henry Nowak, fue apuñalado en diciembre del año pasado en la localidad inglesa de Southhampton. Su agresor fue Vickrum Digwa, un ciudadano británico de origen indio y fe sikh de 23 años. Inicialmente, Digwa convenció a la policía de que había sido víctima de una agresión racista por parte de Nowak.

Los agentes trataron al herido como sospechoso y lo tiraron al piso y esposaron, mientras Nowak repetía que fue apuñalado y que no podía respirar. Los policías no le creyeron y continuaron sin percibir su lesión ni intentar reanimarlo. Nowak falleció.

Varias personas se congregan para protestar frente a la comisaría de policía de Southampton, Inglaterra tras la muerte por apuñalamiento de Henry Nowak Gareth Fuller - PA

El asesinato provocó una ola de indignación en Gran Bretaña, donde se realizaron múltiples protestas. El hecho en cuestión desató un debate sobre la actuación policial, la raza y los delitos con arma blanca, que se trasladó a las redes sociales, donde impulsó afirmaciones de un grupo de activistas, la extrema derecha y políticos de que existe un sesgo contra las personas blancas en el sistema de justicia.

El caso volvió a captar atención luego de que el asesino fuera condenado este lunes a cadena perpetua con un mínimo de 21 años de prisión, y se difundiera un video que mostraba el momento del arresto de Nowak.

El momento del arresto de Henry Nowak - - Hampshire & Isle of Wight Consta

Desde aquel momento, Musk usó la red social X, de la cual es propietario, para publicar múltiples mensajes donde insultaba a la policía. “¿Sabían que la política oficial de la policía los obliga a adoptar una actitud racista hacia los blancos? Es totalmente inaceptable y debe cambiar inmediatamente", escribió en uno de sus mensajes.

En otra publicación escribió: “¡Occidente ha creado una religión estatal completamente malvada donde una acusación de ‘racismo’ es la ofensa más grave que se puede cometer, ¡incluso peor que la violación o el asesinato! Entonces, si la policía aparece en una escena del crimen y un chico británico está desangrándose y un inmigrante dice que el chico británico es racista, los policías esposarán al chico británico moribundo“.

Henry Nowak, De 18 Años, Murió Tras Ser Apuñalado En Southampton. La Difusión De Las Imágenes Po

“¡Este pobre chico estaba huyendo de alguien que lo apuñaló y le robó su teléfono, pero la policía en el Reino Unido lo atacó a él en lugar de a su asesino!“, sumó en otro posteo.

Este jueves Starmer acusó a Musk de querer “sembrar la división” en declaraciones que brindó ante la prensa. “En Reino Unido somos gente razonable y tolerante. Cuando nos enfrentamos a un caso terrible como el de Henry Nowak, reaccionamos con calma, tal y como lo ha hecho su familiar”, expresó.

El padre del estudiante ya había manifestado que no quería que el caso se usara para “crear más división, odio o tensión”.

Con información de AFP