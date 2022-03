México: alarma en el aeropuerto de Cancún por estruendos semejantes a explosiones

Una sección del aeropuerto internacional de Cancún, México, tuvo que ser evacuada hoy por diferentes estruendos semejantes a explosiones y cuyo origen aún es investigado ya que en un principio se creía que eran disparos. La Guardia Nacional más tarde informó que no fue provocado por disparos de arma de fuego y pudo haber sido causado por la caída accidental de unos anuncios.

”La información disponible nos indica que el sonido pudo ocasionarse por la caída de tres anuncios derribados de manera accidental por un turista. Se continúa investigando”, informó la Guardia Nacional en su cuenta de Twitter.

En relación a las noticias que se han difundido sobre lo sucedido el día de hoy 28 de marzo del 2022, en el Aeropuerto Internacional de Cancún #QuintanaRoo, la #GuardiaNacional informa que no se registraron disparos de arma de fuego. pic.twitter.com/XaiVcpm3Il — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) March 28, 2022

En horas del mediodía mexicano (14.30 de la tarde en la Argentina) las explosiones fueron reportadas por medios locales como disparos y transmitieron imágenes en donde se ve cómo las personas salen de una sección del aeropuerto.

Los medios locales, como el portal Milenio, informaron que fue desalojada la terminal 3, que ofrece vuelos internacionales en esa ciudad, uno de los destinos turísticos más visitados de México, tanto a nivel nacional como internacional.

Explosiones en el Aeropuerto Internacional de Cancún

El fiscal del estado Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, informó al medio local Milenio: “No está confirmado la versión de que han sido disparos, se dice que ha explotado una máquina de las que sirven para recoger el equipaje, estamos en ese proceso de investigar qué fue lo que sucedió”.

Además, aseguró: “No hay heridos y no hay indicios balísticos ni nada relacionado con armas de fuego. Hubo un caos por un estruendo, no se sabe si son disparos o una explosión de una máquina, estamos esperando la confirmación de la Guardia Nacional”.

Muchas son las hipótesis de lo que podría haber ocurrdio, más aún cuando Cancún y sus alrededores ha sido escenario en los últimos meses de varios enfrentamientos a tiros entre grupos criminales que se disputan el control de actividades ilícitas en la zona.

Noticia en desarrollo