México: denuncian que murió en la puerta de un hospital porque no lo quisieron atender por miedo al Covid-19

En medio de la pandemia de coronavirus, México vive días de conmoción luego de conocerse el caso de Ricardo Hernández, de 48 años, quien según su familia falleció en la entrada de la unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el norte de la capital, porque el personal sanitario no le abrió la puerta.

El hecho ocurrió el 2 de febrero en Ciudad de México, cuando los familiares de Hernández lo llevaron a la clínica para que lo atendieran por una insuficiencia renal. En más de una oportunidad aclararon que el hombre no tenía coronavirus, sin embargo aseguran eso no hizo cambiar de opinión a los profesionales.

Fue por un video publicado en redes sociales que su muerte se hizo conocida. “No es Covid, no es Covid, todavía sigue vivo, por favor ayúdenos”, se escucha pedir a uno de los hijos de Hernández. “Por favor abran la puerta, por favor, ahí hay un especialista. Allá va otra, allá va otra. Señorita por favor, por favor, se lo suplico, ábranos por favor. Papá, por favor, papá, no, no”, agrega de acuerdo con lo publicado por el diario Milenio. “Ya lo vio, ya lo vio, qué hacemos señorita, sigue vivo, estamos pidiendo un maldito servicio”, insiste.

Según el relato de los familiares de la víctima, estuvieron media hora pidiendo que los dejaran pasar para que lo atendieran. Antes habían intentado con otros cuatro centros pero no habían obtenido respuesta favorable. “Cuando íbamos llegando, a mi hermano le empezó a faltar el aire o a sufrir un infarto... la verdad no puedo describir qué era. Me bajé para pedir auxilio y la vigilante nos cerró la puerta”, contó la hermana del fallecido según publica el diario El País.

Asimismo la familia indicó que si bien dejaron en claro que Hernández no tenía síntomas compatibles con coronavirus, desde la clínica no les quisieron abrir la puerta por eso, porque dijeron que allí no trataban contagiados.

En el país, hasta el momento, se reportaron casi dos millones de positivos y más de 174.000 muertos a causa de la pandemia.

La respuesta del centro

Desde el Instituto Mexicano del Seguro Social desmintieron la versión y afirmaron que Hernández ya estaba muerto cuando llegó al lugar. “Su cuerpo se encontraba inerte y lo dejan sobre el pavimento, iniciando maniobras de reanimación cardiopulmonar frente a la puerta del área de urgencias de la Unidad Médica de Alta Especialidad de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación”, dijeron en una comunicación.

Además añadieron: “Al momento que llegó la persona, una médica de turno se alertó para atenderlo. Sin embargo, los presentes gritaron que era sospechoso de Covid-19, por ello ingresó a colocarse el Equipo de Protección Personal para otorgarle la atención médica como indica el protocolo de atención. El paciente fue trasladado por sus familiares en auto particular, quienes refirieron que ya no respiraba al momento de llegar al hospital”.

Sobre su historial médico, afirmaron que el paciente contaba con antecedentes de insuficiencia renal crónica, “un factor agravante y de muy mal pronóstico para personas que pueden estar contagiados por virus SARS-CoV-2”.

“Revisando los videos de la Unidad Médica de Alta Especialidad, se observa claramente que desde el momento que los familiares lo bajan del auto, el cuerpo se encontraba inerte y lo dejan sobre el pavimento, iniciando maniobras de reanimación”, afirmaron desde el centro. Sin embargo también informaron que analizarán el accionar de “tres trabajadores que estuvieron involucrados ante una posible negativa de servicio”.

Ahora la investigación del caso está en manos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

