La primera foto que sacó el Artemis II de la Tierra y la ruta que le falta recorrer antes del regreso

HOUSTON (AFP).- La NASA compartió este viernes la primera imagen de la Tierra tomada desde el Artemis II, dos días después de que cuatro astronautas despegaran desde Estados Unidos para dar vuelta a la Luna en un viaje de 10 días.

Los cuatro tripulantes -Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen- de la misión se encuentran a mitad de camino y siguen acercándose al satélite natural de la Tierra, el que orbitarán a comienzos de la próxima semana en una hazaña inédita desde 1972.

Wiseman también tomó esta fotografía, titulada "Artemis II mirando a la Tierra", desde una de las cuatro ventanas principales de la nave espacial Orión Nasa/Reid Wiseman

Tras las primeras horas de misión, la NASA informó que los astronautas, visiblemente emocionados, tomaron una gran cantidad de fotografías de la Tierra, al punto de dejar marcas en los ventanales de la nave. “La tripulación estaba pegada a las ventanas”, señaló la agencia.

El comandante de la misión, Wiseman, fue quien tomó la primera foto después de que la tripulación completara una última maniobra de encendido de motores que los colocó en una trayectoria hacia la Luna.

La imagen, llamada “Hola, Mundo”, muestra la vasta extensión azul del océano Atlántico, enmarcada por un tenue resplandor de la atmósfera mientras la Tierra eclipsa al Sol y por auroras verdes en ambos polos.

La Tierra aparece boca abajo, con el Sahara occidental y la Península Ibérica visibles a la izquierda y la parte oriental de Sudamérica a la derecha. La NASA identificó el planeta brillante en la parte inferior derecha como Venus.

La primera imagen, titulada "Hola, Mundo", muestra la Tierra y Venus tal como se ven desde la cápsula Orión Nasa/Reid Wiseman

Los astronautas compartieron sus primeras impresiones desde el espacio. “No sé qué esperábamos ver, pero se podía ver todo el globo, de polo a polo”, afirmó el comandante Wiseman. “Se veía África, Europa y, si mirabas bien, las auroras boreales. Fue el momento más espectacular y nos dejó a los cuatro sin palabras”, agregó.

Lo que sigue

La próxima etapa de Orion, prevista para el quinto día de esta misión de diez días, será entrar en la esfera de influencia lunar, donde la atracción gravitatoria de la Luna supera a la de la Tierra, según la NASA.

Los astronautas de Artemis II, hoy 3 de abril HANDOUT - NASA TV

Al día siguiente, la nave entrará en la región dominada por la gravedad de la Luna. La tripulación probará los trajes espaciales y se preparará para el sobrevuelo.

Ya en el día seis, el Orion pasará cerca de la superficie lunar, y los astronautas realizarán observaciones científicas y fotografías detalladas del terreno. Parte de este paso va a ocurrir sin comunicaciones con la Tierra.

El emotivo video de NASA sobre el despegue de la misión Artemis II

Horas después, la tripulación abandonará la esfera de influencia de la Luna para arrancar el regreso a la Tierra. Se ejecutará la primera corrección de trayectoria de retorno y la tripulación tendrá un período parcial de descanso.

En el día nueve, la tripulación repasará los procedimientos de reentrada y amerizaje junto con pruebas finales del sistema de residuos y de prendas de compresión usadas para evitar mareos al volver a la gravedad terrestre.

Tras 10 días en el espacio, el 10 de abril la cápsula se separará del módulo de servicio y entrará en la atmósfera protegida por su escudo térmico. Los paracaídas frenarán la nave antes de amerizar en el océano Pacífico, donde será recuperada por equipos de rescate.