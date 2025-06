México elige jueces, primer paso de una controvertida reforma judicial que podría darle más poder al oficialismo de Morena

CIUDAD DE MÉXICO

En los últimos siete años, un partido político de izquierda, Morena, logró una notable conquista del panorama político mexicano.

Logró la elección de dos presidentes consecutivos, se aseguró supermayorías en el Congreso, llevó adelante medidas políticas radicales que han cimentado su autoridad y ha dejado a la oposición tan maltrecha que se aferra a su sobrevivencia.

Ahora, Morena podría dar uno de los pasos más importantes en su consolidación del poder. Hoy, los mexicanos acudirán a las urnas para elegir a todos los jueces federales del país y a muchos a nivel local (2682 magistrados, ministros y jueces en total).

Los líderes de Morena dijeron que optaron por una elección para arreglar un sistema de justicia plagado de jueces corruptos que servían a la élite —no a todos—, y que seguía frustrando los planes del partido gobernante. En el proceso, podrían eliminar el último gran freno al poder de Morena.

Muchos analistas jurídicos y políticos de México prevén que los candidatos afines a Morena dominen las elecciones, ocupando magistraturas desde los juzgados locales hasta la Suprema Corte, lo que le daría al partido el control efectivo del tercer poder del Estado.

Como resultado, los mexicanos se enfrentan a la paradoja de que dar más poder a los ciudadanos podría terminar socavando su democracia.

Las predicciones sobre el probable éxito de Morena en la elección de hoy están impulsadas por la naturaleza inusual de la votación.

Según las autoridades electorales, apenas un 20 por ciento de los votantes acudirá a las urnas, en parte porque los electores apenas conocen a los candidatos. Las encuestas muestran que Morena cuenta con una popularidad abrumadora y que la oposición es frágil. El gobierno controló el proceso de selección de los candidatos federales, que son elegidos por los votantes a nivel nacional, y 19 de los 32 estados también elegirán a los candidatos locales.

A los candidatos se les prohíbe en gran medida hacer campaña de forma tradicional, una estrategia para tratar de nivelar el terreno de juego entre los candidatos con diferentes financiaciones. Y se ha acusado a operadores políticos de repartir tarjetas de ayuda memoria, la mayoría de las cuales recomiendan candidatos con conocidos vínculos con Morena.

Manifestantes protestan hoy contra la reforma judicial en México Fernando Llano - AP

“Esto no es una elección; es un nombramiento del gobierno de Morena que va a ser validado por votación”, dijo este mes Carlos Heredia, analista político de izquierda que anteriormente asesoró a Andrés Manuel López Obrador, el expresidente mexicano que fundó Morena y firmó la iniciativa en sus últimos días en el cargo el año pasado.

Andrés García Repper, ex abogado de Morena que ayudó a seleccionar a los candidatos y que ahora es uno de ellos, refutó que los nuevos jueces estén en deuda con el gobierno. Pero dijo que la vigilancia será importante. “De ninguna manera es una carta blanca”, dijo este mes. “Hay que estar pendientes. Hay que exigir mucho y señalar todas y cada una de las irregularidades y pormenores que sean”.

La actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó la elección como la forma más democrática de solucionar problemas generalizados en los tribunales, como la corrupción y el nepotismo, afirmando que el voto quita a los burócratas del gobierno el poder de elegir a los jueces y se lo da a la población. “México va a ser un país más democrático el 1° de junio”, dijo a la prensa la semana pasada.

Ha señalado que en su mandato de seis años, habría podido nombrar a cuatro jueces de la Suprema Corte. “Nosotros estamos renunciando a ese derecho que tenía el Presidente de la República”, dijo a sus partidarios este mes.”¿Y por qué renunciamos a ello? Porque queremos que elija el pueblo, porque eso es democracia”.

Los mexicanos hace tiempo concuerdan en que el sistema judicial no funciona. Un amplio historial de impunidad para los ricos y poderosos ha llevado a la población a renunciar en gran medida a la búsqueda de justicia: el 92 por ciento de los delitos no se denuncian en México, una tasa que no ha variado en una década, según un estudio anual.

Pocos ciudadanos acudieron a la votación en México RODRIGO OROPEZA - AFP

Como resultado, una encuesta realizada a 1000 mexicanos el mes pasado mostró que el 72 por ciento creía que las elecciones eran “necesarias”. Sin embargo, el 77 por ciento no era capaz de mencionar el nombre de un solo candidato.

En ese ambiente de incertidumbre, los simpatizantes de Morena han impulsado a los candidatos preferidos del partido.

En las últimas semanas, ha habido numerosas noticias sobre operativos de Morena distribuyendo “acordeones”, u hojas de ayuda memoria desplegables en las que aparecen los candidatos que Morena quiere que sean elegidos. Están diseñadas para llevarlas a las urnas y ayudar a los votantes a elegir entre una papeleta larga y confusa. Una de ellas, vista por The New York Times, simplemente enlista los números asignados a los candidatos en la papeleta, omitiendo sus nombres.

Sheinbaum ha criticado públicamente estos acordeones diciendo que no son una estrategia oficial del partido. “La gente tiene que decidir”, dijo esta semana la presidenta. “Yo no voy a orientar a votar por una u otra persona”.

Sheinbaum ha tenido que llevar a cabo la elección dado que López Obrador, su mentor político, dejó el cargo.

Desde el inicio de su presidencia en 2018, López Obrador frecuentemente llamó corruptos a los jueces, pero durante años, en gran medida no disputó sus decisiones.

Luego, en 2023, el Tribunal Supremo bloqueó algunos de sus planes, incluidos sus esfuerzos por debilitar el organismo de control electoral de la nación y poner a la Guardia Nacional bajo control militar. Jueces de tribunales inferiores también emitieron órdenes de suspensión de algunos de sus proyectos emblemáticos por motivos medioambientales.

López Obrador respondió prometiendo sustituir a los jueces por votación popular.

Su partido Morena y sus aliados obtuvieron amplias mayorías en el Congreso el año pasado. Y, en su último gran acto como presidente, López Obrador promulgó una serie de enmiendas constitucionales que modificaron el sistema judicial mexicano.

La mayoría de los cargos judiciales se convirtieron en cargos electivos, el número de magistrados de la Corte Suprema pasó de 11 a 9 y se creó un nuevo tribunal, denominado disciplinario. Este tribunal tendrá amplios poderes para investigar y destituir a los jueces, y sus decisiones serán inapelables. A los juristas les preocupa que la votación de hoy conforme el Tribunal Disciplinario de jueces leales a Morena que sometan al resto del poder judicial a la línea del partido.

Guadalupe Salmorán Villar, profesora de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, calificó la reforma como “un instrumento abigarrado, complejo, para controlar, para subordinar, al poder judicial a los demás poderes y para eliminar a los jueces incómodos”.

Sheinbaum ha respaldado la iniciativa, argumentando que ayudará a impedir que los jueces estén “legislando”.

“La corte, durante todo el periodo del presidente López Obrador, estaba decidida a actuar fuera de sus facultades” dijo la semana pasada. “Leyes que aprobaba el Congreso, leyes que echaba atrás la Corte sin fundamento”.

Funcionarios de Morena han argumentado que si bien la elección de magistrados no es perfecta, es la mejor vía posible para actualizar un poder judicial que no estaba administrando una justicia imparcial.

Muchos otros en México se preguntan si podría haber habido un proceso mejor.

Lila Abed, ex funcionaria del gobierno mexicano que dirige el Programa México en el Diálogo Interamericano en Washington, dijo que lo más probable es que la elección abra paso a jueces menos cualificados y potencialmente más comprometidos que los del sistema actual.

“¿Necesita reformarse el poder judicial? Sí”, dijo. “¿Es esta la reforma que necesita? No”.

Si bien la elección podría evitar muchos enfrentamientos futuros con los tribunales, los analistas políticos todavía lo ven como un dolor de cabeza para Sheinbaum mientras intenta navegar por una relación precaria con el presidente estadounidense Donald Trump.

Algunos candidatos han sido acusados de tener vínculos con carteles de la droga, lo que hace temer que las elecciones amplíen la influencia de la delincuencia organizada sobre algunas partes del poder judicial. Las elecciones también han inyectado incertidumbre en la economía.

Las empresas extranjeras, preocupadas por quién podría decidir pronto sus casos, se han apresurado a resolver los litigios antes de que los nuevos jueces tomen posesión de sus cargos, dijo Gerardo Esquivel, economista y ex miembro del consejo del banco central de México que asesora a empresas. “De las empresas con las que hablo que se están trasladando a México, su principal preocupación es la reforma judicial”, dijo.