México: prohíben que los candidatos a la presidencia tengan doble nacionalidad

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters).- Una reforma constitucional que prohibirá a los candidatos a la presidencia de México tener ‌doble nacionalidad, a pesar de las criticas de que infringe los derechos políticos y tiene como objetivo bloquear a los rivales de la oposición.

La reforma, ​que también ⁠será ⁠aplicada a los aspirantes a gobernadores de estado y a la jefatura de gobierno ​de la capital, fue impulsada a finales de agosto por la presidenta Claudia Sheinbaum y ‌aprobada por la mayoría de los diputados y senadores ​del gobernante partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y ​sus aliados, así como por la mayoría de los congresos locales. Entrará en vigor a partir del 2028 y no afectará los comicios del 2027.

“Hoy firmamos el decreto. Ningún presidente o presidenta, gobernador o gobernadora pueden tener doble nacionalidad”, dijo Sheinbaum al inicio de su conferencia de prensa ​diaria del miércoles. Explicó que la reforma será publicada durante la jornada en la versión vespertina del boletín oficial.

🔴 Sheinbaum firma decreto que establece que quienes aspiren a la Presidencia o alguna gubernatura deberán tener únicamente la nacionalidad mexicana



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Desde que ⁠anunció su propuesta, la mandataria la defendió como una medida para “evitar la injerencia extranjera” aunque en tres ‌artículos de la Constitución se establecían requisitos relacionados con la nacionalidad para ocupar los puestos referidos en la modificación.

“Las y los presidentes de México solo pueden tener una bandera, una patria, un pueblo a quien defender”, había dicho Sheinbaum días atrás.

Según datos divulgados por la propia Sheinbaum, casi 40 millones de personas de origen mexicano, de primera, segunda o tercera generación, viven en Estados Unidos.

La reforma ocurre mientras la mandataria enfrenta presiones de Washington para que endurezca su combate al narcotráfico. El presidente Donald Trump incluso amenazó con intervenir en suelo mexicano, algo que Sheinbaum rechazó o reiteradamente. La mandataria también logró reformar la Constitución para poder anular elecciones por “injerencia extranjera” y sancionar con más dureza el espionaje efectuado por extranjeros.

Algunos funcionarios argumentaban que la redacción generaba un vacío, por lo que ameritaba la precisión. Así que quienes tienen doble nacionalidad, deben renunciar a cualquiera que sea diferente a la mexicana antes de contender en las elecciones por un puesto de los que ‌se especifican en la reforma.

En la región, países como Cuba, Nicaragua y Venezuela prohíben ⁠expresamente que el presidente tenga otra nacionalidad. Estos tres estados tienen numerosos cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos y por las numerosas restricciones a candidatos opositores.

En la Argentina, el artículo 89 de la Constitución nacional establece que para ser presidente “se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero”.

Detractores de la reforma dijeron durante su ‌discusión que vulnera los derechos políticos de migrantes mexicanos que tienen doble ⁠nacionalidad. El partido opositor PAN argumentó, por ejemplo, que castiga ⁠a millones de compatriotas que viven en el extranjero; que es incongruente en el Congreso porque permite a diputados y senadores tener otras ciudadanías a pesar de su responsabilidad en la aprobación de leyes clave y, además, no garantiza lealtad al país.

Larry Rubin, activista y presidente ‌de la American Society of Mexico ​y quien posee doble ciudadanía estadounidense y mexicana, también había condenado la reforma. “La lealtad a México no se mide por cuántos pasaportes tiene una persona, sino por sus actos, su trayectoria y el respeto a la Constitución”, dijo ‌en un mensaje en X.

¿Patriotismo o estrategia política?

Sheinbaum y su administración afirman que la propuesta de ciudadanía forma parte del énfasis más amplio del partido en la defensa de la soberanía nacional ante la creciente presión del gobierno de Trump.

Sin embargo, sus críticos cuestionaron tanto la rapidez de su aprobación como las intenciones políticas detrás de ella, de cara a las elecciones presidenciales de 2030.

El multimillonario mexicano Ricardo Salinas, un feroz crítico del Gobierno que insinuó en repetidas ocasiones tener ambiciones políticas, arremetió contra el proyecto y sugirió que fue diseñado específicamente para frustrar su posible candidatura.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Marco Ugarte - AP

“¿Estarán dispuestos a joderse a millones de mexicanos que han emigrado al norte [Estados Unidos] con la única finalidad enfermiza de cerrarle el paso a la presidencia de la república a un mexicano al que le tienen mucho miedo y odio?”, escribió Salinas en una publicación en redes sociales a finales de agosto. No se confirmó si Salinas tiene una segunda nacionalidad.

Una fuente del partido Morena indicó que la reforma tenía como objetivo obstaculizar una posible candidatura del empresario.

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, afirmó que la medida no es un referéndum sobre la doble ciudadanía, sino más bien un endurecimiento específico de los requisitos para los más altos cargos políticos. “Tener dos nacionalidades no hace a nadie menos mexicano. Ese no es el debate”, escribió en redes sociales. Y añadió: “A mayor responsabilidad pública, mayores obligaciones frente al país”.