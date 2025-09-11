México | Un camión cisterna explotó en una autopista: hay al menos 57 heridos y 19 de gravedad

La tranquilidad en Ciudad de México se vio interrumpida por un fuerte estruendo provocado por la explosión de una camión cisterna que volcó mientras circulaba por una autopista y estalló. La detonación generó una enorme bola de fuego que calcinó varios vehículos e hirió a 57 personas: 19 de ellas internadas con graves quemaduras.

El accidente ocurrió durante la tarde del miércoles, en la autovía que conecta Ciudad de México con Puebla, en un tramo conocido como Puente de la Concordia en Iztapalapa, una populosa región de la capital mexicana en la que habitan cerca de 1.800.000 de personas, según informó CNN México.

Alrededor de las 17, el camión que transportaba un depósito con 49.500 litros de gas, volcó en una curva al intentar tomar el acceso a la autopista y provocó la fuga del combustible altamente inflamable y de color blanquecino.

El momento de la explosión captado desde los pasajeros de un colectivo

En cuestión de minutos, y por causas que aun se investigan, el gas entró en combustión y provocó una poderosa explosión que quedó registrada en diferentes imágenes que captaron los múltiples testigos que se encontraban en el lugar. En los videos, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se vio el momento en que la bola de fuego se expandió y alcanzó diferentes autos y viviendas.

“No hay ningún fallecido hasta este momento”, señaló Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local, quien indicó que los heridos reciben atención en hospitales públicos de la zona.

Según constató El Universal, 12 personas fueron llevadas al Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente, nueve fueron llevadas al Hospital de la Ampliación Emiliano Zapata, 15 a la Clínica del IMSS de Los Reyes La Paz, 15 a la Clínica de Morelos, cinco al Instituto Nacional de rehabilitación, uno al Rubén leñero y una persona más al hospital del ISSSTE de Zaragoza.

Al menos 19 personas resultaron con quemaduras de grado tres

Pablo Vázquez, secretario de seguridad de la capital, comentó que a través de las cámaras de seguridad se pudo averiguar que los conductores del camión se alejaron de la zona apenas volcó el vehículo de gran porte y ahora son buscados por las autoridades.

En el lugar se montó un importante operativo que incluyó a la policía local, paramédicos, el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y los bomberos que consiguieron controlar las llamas y apagar los principios de incendios que se dispararon en zonas aledañas.

El estallido dañó 18 vehículos, varios de ellos con los neumáticos quemados y con las ventanillas rotas. A su vez, desde el gobierno local limitaron el transporte público en la zona. El tren más cercano dejó de funcionar y el tránsito se desvió.

“De repente vimos que salió mucho humo blanco y enseguida un chispazo. En segundos todo se convirtió en fuego, la gente comenzó a gritar y corrimos como pudimos”, narró Daniela, una trabajadora que se dirigía a la estación Los Reyes del tren, que habló con el mismo medio local.

El momento de la explosión captado por el conductor de un vehículo

“Escuchábamos los gritos de auxilio y cómo algunos conductores trataban de romper los vidrios para escapar. Fue horrible”, comentó José, otro testigo, chofer de transporte público.

“Yo iba pasando por la parada de Los Reyes cuando vi la bola de fuego. La gente corría en todas direcciones, había niños llorando y familias abrazadas sin saber a dónde ir”, relató Rosa, una comerciante de la zona. “Fueron momentos de terror que nunca vamos a olvidar“, indicó

La explosión de este miércoles trajo a la memoria siniestros que involucraron vehículos de transporte de combustibles e infraestructuras de hidrocarburos.

La peor de esas tragedias se produjo en enero de 2019, cuando el incendio y posterior explosión de un ducto que era saqueado dejó 137 muertos en la localidad de Tlahuelilpan, en el central estado de Hidalgo.

Las imágenes de la explosión del camión cisterna en México

Un bombero extingue un incendio después de que un camión cisterna de gas explotara bajo un paso elevado de una carretera en la Ciudad de México AP�

Una persona alcanzada por el fuego pide ayuda con visibles quemaduras en su cuerpo

Una mujer con importantes quemaduras en su cuerpo

Un herido con importantes quemaduras es asistido por los servicios de primeros auxilios

Un camión dañado en el lugar de la explosión de un camión cisterna de gas en la Ciudad de México, miércoles, 10 de septiembre de 2025 (AP Foto/Fernando Llano). Fernando Llano - AP

Momentos posteriores a la explosión

Un bombero rocía una manguera después de que un camión cisterna de gas explotara en la Ciudad de México Fernando Llano� - AP�

Con información de AFP y AP.