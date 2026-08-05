Asesinan al influencer César Gastélum durante una transmisión en vivo en Culiacán: impactantes imágenes

Un influencer mexicano fue asesinado a balazos en la noche de este martes mientras transmitía en vivo en sus redes sociales en el exterior de un restaurante del estado de Sinaloa. César Gastelum, con más de 500.000 seguidores en TikTok, hacía un directo junto a dos amigos, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto, cuando una motocicleta con dos individuos se detuvo a su lado y el conductor le disparó directo a la cabeza.

Apenas ocurrió el ataque, afuera del local Kentucky Fried Chicken, se interrumpió la transmisión, que posteriormente fue retirada por la plataforma. Sin embargo, algunos portales conservaron parte del video y difundieron las impactantes imágenes del crimen.

Conmoción: un influencer transmitía en vivo en México y lo asesinaron frente a la cámara

De acuerdo a los medios mexicanos, los primeros reportes de la policía local daban cuenta de la muerte de un repartidor, pero con la grabación y varios testimonios, los investigadores lograron identificar a la víctima como Gastelum, que tenía 25 años y difundía contenido sobre estilo de vida.

El brutal ataque ocurrió en una concurrida plaza comercial cercana a la sede de la Fiscalía de Sinaloa en Culiacán, la capital estatal. Hasta el lugar fueron desplegados militares y policías mientras expertos forenses recabaron evidencia y retiraban el cuerpo.

Este distrito es sacudido desde hace dos años por las pugnas internas del poderoso cartel local. La prensa mexicana señaló que una decena de influencers, algunos de ellos presuntamente relacionados con bandas criminales, fueron asesinados en los últimos años en Sinaloa.

Quién era Gastelum

César Daniel Nolasco Gastelum, conocido en redes sociales como “Cesarín” o “Compasexor”, era un influencer y creador de contenido mexicano originario de Sinaloa. El joven sumaba más de 500 mil seguidores en TikTok e Instagram, plataformas donde publicaba blogs de su vida cotidiana, viajes, reseñas de comidas y sketches cómicos en los que interpretaba a personajes como el “Profe Alducin” y el “Padre”.

Conmoción: un influencer transmitía en vivo en México y lo asesinaron frente a la cámara. @cesargastelum

El alias de “Compasexor” nació de sus primeros contenidos, donde actuaba como un consejero de barrio que abordaba de manera directa y humorística problemas de pareja y situaciones comunes con el estilo característico sinaloense.