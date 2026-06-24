Una pelea entre dos familias en la terminal de cruceros de PortMiami, en el estado de Florida, terminó con 16 pasajeros incorporados a la lista de personas vetadas de la compañía Carnival Cruise Line.

Según preciso la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, el incidente ocurrió el lunes a las ocho de la mañana (hora local), en el sector de Aduanas. La caótica escena se desató poco después de que los pasajeros descendieran del crucero Carnival Conquest, que acababa de regresar de un viaje al archipiélago caribeño de las Bahamas.

Videos difundidos en redes sociales muestran -en principio- un grupo de personas que intercambian empujones, golpes de puño y patadas mientras aguardaban para completar los trámites de ingreso al país.

Miami: dos familias protagonizaron una salvaje pelea tras bajar de un crucero proveniente de Bahamas

Según informó la cadena NBC más tarde, las autoridades determinaron que el enfrentamiento involucró a dos familias. Ninguno de los participantes presentó cargos contra la otra parte, por lo que no hubo arrestos.

Por su parte, Fox News aseguró que la riña se originó a partir de una discusión entre dos mujeres. Sin embargo, las fuerzas de seguridad locales indicaron que se desconoce todavía el motivo exacto de la disputa.

Tras el incidente, Carnival Cruise Line confirmó que 16 personas fueron incorporadas a su lista de “Do Not Sail”. Se trata de un registro interno que mantienen las compañías de cruceros con los nombres de pasajeros que tienen prohibido volver a viajar con ellos. Entrar dentro de aquella nómina significa sufrir un veto permanente.

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“La situación ocurrió en el área de desembarque bajo la autoridad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos”, indicó un vocero de la empresa. Además, la compañía agradeció la rápida intervención de las fuerzas de seguridad y remarcó que no tolera este tipo de comportamientos.

Disturbios, golpes y una detención en España

Otro violento episodio sucedió el pasado 16 de junio, pero a bordo de un avión de la aerolínea irlandesa Ryanair. Un pasajero en estado de ebriedad atacó a agentes de seguridad y fue detenido a bordo de una aeronave que cubría la ruta entre Edimburgo, Escocia, y Palma de Mallorca, en España.

Ritchie Denholm,quien presenció la escena y registró el hecho, relató lo sucedido dentro de la aeronave. Según declaraciones reproducidas por el medio local Edinburgh Live, el hombre —cuya identidad no fue revelada— abordó el avión junto a su pareja. Ambos aparentaban encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Un pasajero subió borracho a un avión en España, intentó atacar a un policía y recibió una golpiza

“Poco después de subir tuvieron una discusión y ahí empezó todo. La tripulación intervino y logró contener la situación hasta el aterrizaje, pero cuando se enteraron de que iban a ser arrestados volvieron a alterarse. Algunos pasajeros estaban asustados y conmocionados”, contó Denholm.

Las grabaciones mostraron al pasajero lanzando un golpe contra uno de los tres agentes de la Guardia Civil española que se encontraban en el lugar. Instantes después, uno de los uniformados logró reducirlo, lo derribó al suelo y respondió de la misma manera: a los golpes. El hombre fue retirado de la aeronave y arrestado.