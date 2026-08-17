Un analista internacional opinó sobre el curso de la guerra tras el vencimiento del plazo de negociación y en medio de las nuvas amenazas

La Guardia Revolucionaria iraní oficializó el pago de recompensas por la captura de soldados estadounidenses, una medida, que estipula la suma de 30.000 dólares por cada militar capturado y asciende a 60.000 dólares cuando la acción es ejecutada por una mujer, según lo difundido por las agencias internacionales.

Este anuncio coincide con el vencimiento del plazo de 60 días establecido para alcanzar un acuerdo diplomático que, hasta el momento, no se cumplió.

En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto en diálogo con LN+, señaló que “la guerra que vivimos es por aire”, para subrayar que Estados Unidos mantuvo una postura cautelosa para evitar el despliegue de tropas terrestres que derive en capturas, un escenario que Washington teme debido al alto impacto político y estratégico que conllevaría.

Hoy termina el plazo de negociaciones entre EE.UU e Iran

“Más allá de todo lo tremendo que estamos escuchando en esta guerra, como este tipo de declaraciones de la guardia revolucionaria iraní, Estados Unidos lo que ha evitado es ir por tierra justamente para evitar este tipo de situaciones”, explicó, tras el anuncio de las autoridades iraníes.

Sobre la posibilidad de que el conflicto actual sea solo un preludio de una escalada más profunda y sobre el futuro inmediato del enfrentamiento, el especialista indicó: “Hay algunos analistas que hablan sobre la posibilidad de que lo que vimos hasta ahora es la calma antes de la tempestad y que Irán se está preparando para una ofensiva mucho mayor”.

Las declaraciones de Donald Trump

En un discurso reciente, el mandatario estadounidense Donald Trump sostuvo: “Después de terminar de derrotar a Irán, que está siendo muy derrotada, prácticamente pronto declararé el estrecho de Ormuz, como territorio de los Estados Unidos”.

“Tenemos el bloqueo, ningun barco pasa, a menos que nosotros queramos que lo haga”, remarcó.

Donald Trump sostuvo que venció a Irán Julia Demaree Nikhinson - AP

La veracidad de estos mensajes ha sido objeto de escrutinio ante el auge de la inteligencia artificial. Sin embargo, el analista internacional descartó que las recientes comunicaciones sean una fabricación tecnológica: “Es todo real, está todo verificado. Son agencias internacionales quienes han difundido y no es IA”, sostuvo el experto.

Asimismo, aclaró la controversia sobre un video circulante de Alí Khamenei: “Hay un video que está circulando donde dicen que las agencias internacionales no lo están difundiendo, donde dicen que en realidad puede estar manipulado, donde se lo ve hablando con el presidente iraní”, cerró.