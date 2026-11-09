Murió el autor del tiroteo en Polonia que dejó seis muertos y 15 heridos

CRACOVIA.- El hombre de 24 años que el sábado mató a seis personas e hirió a otras 15 en un tiroteo en el centro histórico de Cracovia, la segunda ciudad más grande de Polonia, murió este lunes en el hospital, mientras la fiscalía intenta determinar los motivos del ataque, que las autoridades investigan como un posible acto terrorista.

El agresor, identificado como Michal Oksinski, falleció a las 4.30 de la madrugada, después de permanecer en estado crítico y someterse a varias intervenciones quirúrgicas. Había sido herido por la policía durante un enfrentamiento armado poco después de abrir fuego contra las personas que se encontraban en la plaza principal de la ciudad.

Oksinski llegó al lugar en un auto, vestido con ropa de estilo militar y un chaleco antibalas, y disparó contra los transeúntes con un fusil semiautomático. Durante el ataque se efectuaron decenas y posiblemente cientos de disparos, según los investigadores. Entre las seis víctimas fatales había cuatro ciudadanos polacos, un británico y una austríaca. Otros 15 resultaron heridos, incluidos dos policías que intervinieron para detenerlo.

Michal Oksinski

La investigación también apunta a que el joven habría asesinado a sus tres familiares antes de dirigirse a Cracovia. Los cuerpos de su madre, su padre y su hermana, de 21 años, fueron encontrados en la vivienda familiar en Ostrowiec Swietokrzyski, a unos 150 kilómetros al noreste de la ciudad. Las primeras pericias indican que murieron por heridas de bala y que podrían haber sido atacados mientras dormían.

Entre las víctimas de la plaza estaba Izabela Wozna, una pintora de 53 años y madre de cuatro hijos, que había inaugurado una exposición de sus obras la noche anterior. También murió Magdalena Oksinska, hermana del atacante y estudiante de la Academia de Bellas Artes de Cracovia. La institución la recordó como integrante de su comunidad académica y expresó su conmoción por la tragedia.

El ministro del Interior, Marcin Kierwinski, había afirmado después de la matanza que el atacante tenía opiniones “muy radicales” y “ultranacionalistas” y que estaba fascinado por las ideologías de extrema derecha. Sin embargo, la fiscalía pidió cautela y aseguró este lunes que todavía no existen elementos para establecer una motivación ideológica concreta.

“No tenemos elementos que nos permitan afirmar de manera categórica y responsable que se ha inspirado en alguna ideología concreta”, declaró el vocero de la Fiscalía Nacional, Przemyslaw Nowak, en una conferencia de prensa. También sostuvo que no encontraron símbolos evidentes asociados a movimientos políticos específicos, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda.

Personas se reúnen en la plaza principal de Cracovia, Polonia para conmemorar a las víctimas de un ataque a tiros Beata Zawrzel - AP

Los investigadores analizan los dispositivos electrónicos del agresor, sus pertenencias y los numerosos emblemas y parches que llevaba en la ropa o que fueron encontrados en su domicilio. Entre los objetos incautados había una bandera amarilla con una serpiente negra, conocida como bandera de Gadsden, un símbolo surgido durante la Revolución estadounidense y posteriormente adoptado por sectores libertarios y conservadores de Estados Unidos.

Las autoridades recuperaron un total de 11 armas: cuatro fueron encontradas en el auto o en poder del atacante, entre ellas dos fusiles semiautomáticos AR-15, y otras siete estaban en la vivienda familiar. Oksinski y su padre tenían permisos de portación de armas y el joven había entrenado en un club de tiro local.

La fiscalía investiga si el agresor actuó por cuenta propia o recibió ayuda o estímulos de otras personas. Aunque el primer ministro Donald Tusk calificó el ataque como un acto de “terrorismo”, los investigadores insistieron en que todavía es prematuro establecer qué lo motivó.

Radicalización de los jóvenes

La matanza reavivó el debate sobre la radicalización de los jóvenes y la violencia extremista en Polonia, donde los tiroteos masivos son poco frecuentes. A mediados de octubre, tres ataques con cuchillos y otros objetos punzantes en escuelas de la región de Mazovia, en un período de cuatro días, dejaron un muerto y numerosos heridos, incluidos menores.

Tusk había atribuido esos episodios a la “glorificación de la violencia” en internet y advertido sobre el crecimiento de la violencia nihilista, impulsada por la misantropía y el rechazo a la sociedad más que por objetivos políticos definidos.

La gente se reúne en la calle Slavkovska y enciende velas en memoria de las víctimas después de que un hombre armado abriera fuego, matando a seis personas e hiriendo a cerca de una docena más WOJTEK RADWANSKI - AFP

El ataque de Cracovia también puso bajo la lupa la respuesta de las fuerzas de seguridad. Dos policías, Jakub Kulik y Artur Moranski, resultaron gravemente heridos durante el enfrentamiento con el agresor. Según las autoridades, ambos persiguieron al atacante y le dispararon con sus armas reglamentarias mientras este continuaba abriendo fuego. Kulik, de 24 años, permanecía en estado crítico y las autoridades convocaron a donar sangre para asistirlo.

Tusk elogió la actuación de los agentes y afirmó que probablemente salvaron numerosas vidas. El alcalde de Cracovia anunció que ambos serán nombrados ciudadanos honorarios de la ciudad. Dos cirujanos que se encontraban cerca del lugar también intervinieron para asistirlos y detener las hemorragias.

Agencias AFP y AP