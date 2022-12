Murió el “Caníbal de Kobe”, un asesino japonés que devoró a una estudiante y se convirtió en celebridad

escuchar

Issei Sagawa, un asesino japonés conocido como el “Caníbal de Kobe” y quien devoró a una estudiante neerlandesa pero nunca fue encarcelado, murió a los 73 años de edad. Sagawa falleció a causa de una neumonía el 24 de noviembre y solo sus familiares acudieron a su funeral, contó su hermano menor en un comunicado.

La misiva fue divulgada por la misma editorial que publicó sus memorias en 2019, escritas por el hermano de Sagawa. El homicida estudiaba en París en el transcurso de 1981 cuando invitó a su casa a la neerlandesa Renee Hartevelt. Una vez allí, le disparó en la nuca, la violó y consumió su cuerpo a lo largo de tres días.

Luego intentó deshacerse de sus restos en el parque Bois de Boulogne, donde fue detenido. Expertos psiquiátricos consideraron que Sagawa no tenía condiciones mentales para enfrentar el juicio por sus acciones. En consecuencia, fue internado en institución mental de Francia antes de que lo deportaran a Japón.

Si bien meses después las autoridades japoneses lo declararon cuerdo, quedó en libertad porque los cargos en su contra en Francia habían sido descartados. Sagawa no ocultó su crimen y más bien se benefició de su fama, con un libro de memorias en estilo de novela llamado “En la niebla”, en el que relató el asesinato.

En varias entrevistas incluso llegó a relatar su obsesión con el canibalismo y hasta protagonizó un documental en 2017 que fue titulado “Caniba”. “Mi deseo de comer una mujer se convirtió en una obligación”, aseguró en una cruda conversación que mantuvo con VICE hace 10 años atrás.

Un breve repaso por la historia del “Caníbal de Kobe”

Sagawa nació el 26 de abril de 1949 en Kobe, Japón. Aunque los médicos estaban seguros de que no sobreviviría por su tamaño, el pequeño resistió. Su precipitado nacimiento tuvo consecuencias en su aspecto físico -nunca superó el metro y 51 de altura ni los 50 kilos de peso-, algo que le daría un complejo de inferioridad.

Según él mismo relató, su infancia fue “muy feliz”, sus padres lo amaban y había sido criado rodeado de cariño y de la naturaleza. Pero apenas entró en la adolescencia, el joven experimentó lo que él mismo describía como “distorsiones sexuales” que involucran animales.

Fue durante esa época que comenzó a “sentir” deseos caníbales, aunque admitía que esas sensaciones lo avergonzaban. Pero su manía se fue “perfeccionando” y Sagawa inició una fuerte obsesión por mujeres extranjeras. Mientras él se auto percibía “pequeño y frágil”, consideraba que las occidentales eran “altas”.

En cuanto terminó la secundaria, se anotó para estudiar la carrera de Literatura inglesa en la Universidad de Wako en Tokio. Al poco tiempo, desarrolló fantasías sexuales enfermizas, que llevaba adelante con prostitutas: “Le ponía un cuchillo en la garganta y fingía que iba a matarla. Y ella hacía lo mismo conmigo”.

“Fue un primer paso hacia lo inevitable” , describió. No fue hasta su arribo en Francia y encuentro con Hartevelt que materializaría ese deseo. Y quedaría impune por hacerlo. Tras marcharse del hospital psiquiátrico que lo contenía, Sagawa disfrutó no solo de ser un hombre libre si no de la fama que su historia le había otorgado.

Impulsadlo por la perversa curiosidad del público, tuvo la oportunidad de revivir el asesinato incontables veces y hasta protagonizar publicidades en las que se lo podía vercomiendo carne animal o realizando bromas sobre su canibalismo. Cada spot lo ayudaba a ser más popular, algo que le sirvió como “modo de vida”.

Dedicó parte de su tiempo a pintar -especialmente a mujeres- y sus obras llegaron a venderse en el mercado internacional. Sus últimos años los vivió alejado de su familia, en las afueras de Tokio. Sobrevivía estando postrado en una silla de ruedas, dependiendo de la asistencia pública y atención de uno de sus hermanos.

