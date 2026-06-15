Murió el “Spiderman de Yemen” tras caer dentro del cráter de un volcán

SANÁ.– Era conocido como el “Spiderman de Yemen” por sus ascensos imposibles, sus acrobacias al borde del abismo y sus videos virales en los que escalaba paredes verticales sin cuerdas, arneses ni ningún tipo de protección. Pero su último desafío terminó en tragedia.

Al-Qaqa Ibn Antar, un aventurero yemení de 30 años, murió después de caer dentro del cráter volcánico de Hardah Dam, en la provincia sureña de Dhale, mientras intentaba trepar una de sus empinadas paredes rocosas sin equipo de seguridad, informaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió el viernes y fue confirmado por la Autoridad de Defensa Civil de Yemen, que difundió un breve video de apenas diez segundos en el que se ve el momento de la caída. En las imágenes, Antar aparece trepando una pared casi vertical del cráter, aferrado a la roca solo con sus manos. Sobre la superficie, varias inscripciones en árabe pintadas de blanco cubren parte del paredón.

Los momentos finales del "Spider-man de Yemen"

Durante unos instantes, se lo ve sostenerse con la mano derecha, mientras la izquierda queda en el aire. Luego parece perder el agarre y cae al vacío.

La caída se produjo dentro de un cráter de unos 120 metros de profundidad, en una zona de acceso difícil, con paredes escarpadas, terreno rocoso y altas temperaturas. Según las autoridades, equipos de rescate, buzos y especialistas en operaciones acuáticas fueron enviados al lugar para recuperar el cuerpo.

La búsqueda duró unas cuatro horas y fue descripta por la Defensa Civil como una operación “compleja”, “altamente peligrosa” y una de las misiones de rescate de campo “más difíciles” realizadas en la zona. Los equipos debieron descender por la pared del cráter con material de escalada y luego utilizar una jaula para izar el cuerpo.

Los buzos encontraron a Antar a unos 30 metros bajo la superficie del agua, en el lago caliente y sulfuroso que se encuentra en el fondo del cráter.

Hardah Dam, también conocido como Haradhat Damt, es uno de los paisajes naturales más particulares de Yemen. Ubicado cerca de la ciudad de Damt, en la provincia de Dhale, el cráter volcánico se convirtió en los últimos años en una atracción para visitantes y aventureros, por sus paredes rocosas casi verticales y el lago de aguas sulfurosas en su base.

Antar había ganado notoriedad en las redes sociales gracias a videos en los que aparecía realizando ascensos extremos en algunos de los terrenos más accidentados de Yemen. Sus publicaciones solían volverse virales por el nivel de riesgo de las maniobras. En una de ellas, se lo veía colgado del borde de un acantilado solo con las manos, con las piernas suspendidas sobre una pendiente pronunciada, también sin equipo de protección.

Qaqa bin Antar aus dem Jemen klettert barfuss und ohne jegliche Sicherung an den extrem steilen, glatten Wänden der tiefen vulkanischen Kratergrube Haradhat Damt.



Am vergangenen Freitag verliess ihn sein Glück und er stürzte tödlich ab. pic.twitter.com/78CZeUDjJT — 🅲🅾🆇🆇 (@queru_lant) June 14, 2026

Tras su muerte, la Autoridad de Defensa Civil elogió los “esfuerzos heroicos” de los equipos de rescate que lograron recuperar el cuerpo, pero también lanzó una advertencia a quienes practican escalada y deportes de aventura. El organismo pidió respetar las medidas de seguridad y utilizar “equipos de protección adecuados” para evitar tragedias similares.