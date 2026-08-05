Recuperaron el cuerpo de Nirmal Purja en Pakistán: “Ahora puede emprender su viaje final de regreso a casa”

El famoso alpinista Nirmal Purja falleció el pasado fin de semana en una avalancha mientras lideraba una expedición en Broad Peak, en Pakistán. El deportista de 43 años era una celebridad dentro del mundo de la montaña y había ganado popularidad por su documental de Netflix Los 14 ochomiles: No hay nada imposible (14 Peaks: Nothing Is Impossible). La avalancha fatal sucedió cuando Purja lideraba una expedición de 10 personas, quienes también fallecieron en la montaña. Los equipos de búsqueda recuperaron siete cadáveres pero aún quedan tres escaladores desaparecidos.

El domingo 2 de agosto se confirmó la muerte de Nirmal Purja en el Instagram de Elite Expeditions, la empresa de la que formaba parte. Fue ahí mismo donde este miércoles, a través de un comunicado oficial, aseguraron que ya recuperaron su cuerpo tras una difícil tarea en la montaña debido al clima adverso y la zona peligrosa en la que estaban.

El Alpine Club de Pakistán señaló que la operación fue una de las misiones de recuperación más exigentes desde el punto de vista técnico que se hayan realizado en la montaña de Broad Peak. A su vez, aunque destacó el hito que marcó esta misión, confirmó que tres escaladores continúan desaparecidos y que siguen con el compromiso y los esfuerzos para intentar localizarlos y recuperarlos, “siempre que las condiciones climáticas lo permitan” para que también puedan regresar a casa con sus seres queridos.

El comunicado del Alpine Club de Pakistán donde detallaron cómo fue la misión de recuperar los cuerpos

Desde Elite Expeditions detallaron: “Hoy, con el corazón encogido, confirmamos que nuestro fundador, Nirmal “Nims” Purja, junto con Zhong Wang, Nima Sherpa y Kilu Sherpa, ha sido rescatado con éxito de Broad Peak y llevado a salvo al Campo Base tras una operación de rescate excepcionalmente compleja. Este rescate no habría sido posible sin la valentía extraordinaria, el profesionalismo y el compromiso desinteresado del equipo de rescate en terreno, liderado por Mingma G y apoyado por Sirbaz Khan, junto con todo el equipo desplegado. Estamos profundamente agradecidos con cada miembro del equipo por llevar a cabo esta misión bajo condiciones extremadamente difíciles y peligrosas”.

El alpinista nepalí Nirmal Purja en Katmandú en 2019 (AP Foto/Niranjan Shrestha, archivo) Niranjan Shrestha - AP

A su vez, extendieron el reconocimiento a todos los que fueron parte del rescate: “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Ejército de Pakistán, al Gobierno de Pakistán, al Gobierno de Gilgit-Baltistán, a las autoridades locales, a la Alta Comisión Británica, a la Embajada de Nepal, al Alpine Club de Pakistán y a todas las personas cuyo apoyo y cooperación hicieron posible esta operación”.

Y dejaron un mensaje para la familia, allegados y fanáticos de Nirmal Purja. “Traer a Nims de vuelta nunca fue solo cuestión de rescatar a un escalador. Se trataba de traer de vuelta a casa a un esposo, un padre, un hijo, un hermano, un amigo y al corazón de Elite Exped, Nimsdai Foundation, Nimsdai Store y Skydive Nimsdai. Aunque ninguna palabra puede mitigar esta pérdida, estamos profundamente agradecidos de que él, junto con Zhong, Nima y Kilu, puedan comenzar ahora su último viaje a casa junto a sus seres queridos”.

Nirmal Purja fue el primero en escalar el K2 en invierno (AP Foto/Niranjan Shrestha, archivo) Niranjan Shrestha - AP

Por último, al igual que el Alpine Club de Pakistán, lamentaron que todavía no hayan recuperado todos los cuerpos de los fallecidos en la avalancha. “Nuestros pensamientos también permanecen con las familias de los tres escaladores que continúan desaparecidos. Mantenemos nuestro compromiso de apoyar todos los esfuerzos posibles para traerlos de vuelta cuando las condiciones lo permitan de manera segura”, aseguraron.

Parte final del comunicado de Elite Expeditions

Y cerraron: “Gracias a todas las personas de todo el mundo que nos han acompañado con sus oraciones, su amabilidad y su apoyo inquebrantable durante estos días tan difíciles. Descansen en paz, Nims, Zhong, Nima y Kilu. Su legado perdurará en las montañas que tanto amaron y en todas las personas cuyas vidas tocaron”.