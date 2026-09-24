Murió Wilma, la perra de la princesa Astrid de Noruega, tan solo unos días después que su dueña

La realeza noruega pasa semanas de profundo dolor. Primero murió el rey Harald V de Noruega y, después de que se realizara su funeral, su hermana, la princesa Astrid, fue hallada sin vida. Ahora, a menos de dos semanas de la trágica partida, Wilma, la compañera fiel de la monarca, pereció.

Wilma era una perra chihuaha mestiza, que acompañaba a la princesa Astrid desde hace cuatro años a casi todos los eventos públicos que era posible. Es por eso que son muchas las fotos en las que se la puede ver en su regazo o caminar a su lado.

La noticia de su muerte fue informada por la Corte Noruega, encargada de la comunicación de la familia real. “Wilma también falleció en paz, descansando donde era más feliz: en un regazo cálido y acogedor”, expresaron. Además, indicaron que la mascota se encontraba enferma desde hace un tiempo y, luego de que muriera su dueña, fue acogida por uno de los hijos de la princesa.

La princesa Astrid utilizaba en los últimos años de su vida silla de ruedas para movilizarse, pero esto no impedía que su perrita fuera con ella a todas partes (Foto: Instagram @detnorskekongehus)

La llegada de Wilma a la familia real había sido un momento de mucha alegría. La perrita fue adoptada luego de que Astrid visitara una residencia para perros sin hogar. En ella le contaron la historia de una chihuaha mestiza que hacía muy poco tiempo había perdido a su primera dueña. Esto tocó profundamente el corazón de la princesa, quien hacía algunos meses había perdido a su mascota. En aquel momento ambas sintieron una conexión inmediata.

“Fue un mundo completamente nuevo después de que llegó a casa. Había perdido a mi perra anterior, y entonces sentí un gran vacío. Fue maravilloso tener a Wilma; en lugar de un mundo roto, encontré un mundo entero cuando llegó a mi vida”, dijo Astrid al medio noruego NRK el día que cumplió sus 93 años de edad.

A su vez, con la adopción de Wilma se buscaba concientizar a los ciudadanos noruegos sobre la importancia de la adopción de perros sin un hogar. Cabe recordar que el país del norte de Europa es uno de los más avanzados en derechos animales y penas para aquellos que lastiman o abandonan a sus pequeños de cuatro patas.

La última foto de Astrid y Wilma con vida (Foto: Instagram @detnorskekongehus)

La última foto en la que la perrita y su tutora fueron vistas juntas con vida data del 13 de mayo de este año y fue compartida en el Instagram de la Casa Real Noruega. “La princesa Astrid asistió a la conmemoración del centenario de Blindern and the Vinderen Sanitetsforening, que es parte de la Asociación Noruega de Mujeres Sanitets. La princesa ha sido protectora de la Asociación Noruega de Sanitets de Mujeres desde 1954, que trabaja para mejorar la salud y las condiciones de vida de las mujeres”, explicaban en la publicación.