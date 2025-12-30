Ni la fría Islandia resiste el cambio climático: pasó la Navidad más cálida de su historia

REIKIAVIK.– Hasta los renos del trineo de Papá Noel se habrán sentido acalorados la noche de Navidad en Islandia, uno de los países más fríos del mundo, que sin embargo por obra y gracia del cambio climático pasó la Nochebuena más calurosa de su historia, con casi 20°C, cifra inverosímil para el invierno nórdico.

La Oficina Meteorológica de la Isla Norte confirmó que en Seydisfjordur, un pequeño pueblo del este de Islandia, la temperatura alcanzó un récord de 19,8°C entre el 24 y el 25 de diciembre. Las temperaturas medias de diciembre en Islandia suelen oscilar entre –1°C y 4°C.

Durante el mismo período, Bakkagerði registró 19,7°C. El récord nacional anterior para diciembre fue de 19,7°C, registrado el 2 de diciembre de 2019 en Rif.

La vista de una aurora boreal en Islandia, desde Reykjavik Shutterstock

Según el meteorólogo Birgir Höskuldsson, del Servicio Meteorológico de Islandia, las condiciones récord se crearon debido a la circulación de aire muy cálido sobre Islandia, combinada con fuertes vientos.

“Cuando el aire es cálido y soplan fuertes vientos sobre la tierra, se puede formar un viento foehn (cálido y seco) cerca de las montañas, lo que calienta aún más el aire a sotavento. Estas son condiciones típicas en las que se establecen récords de temperatura mensuales", explicó.

Islandia se está calentando debido al calentamiento global causado por la combustión de combustibles fósiles y la liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

En mayo, se registraron olas de calor sin precedentes en todo el país, con zonas entre 3°C y 4°C más calientes de lo habitual. A principios de este año, se detectaron mosquitos en Islandia por primera vez, ya que el calentamiento global la hace más propicia para los insectos. Hasta entonces, el país era uno de los dos únicos lugares sin población de mosquitos, junto con la Antártida.

Hallgrimskirkja, el hito más renombrado de Reykjavik HILARY SWIFT - NYTNS

Los estudios demuestran que la región ártica se está calentando a un ritmo cuatro veces superior al del resto del planeta, e Islandia experimentó un calor récord este año. Los glaciares se van derrumbando y se encuentran peces de climas más cálidos y australes, como la caballa, en las aguas del país.­

Pero las temperaturas suaves pronto serán cosa del pasado: la Oficina Meteorológica emitió este martes un aviso meteorológico amarillo para la parte sureste de la isla y los fiordos orientales para la noche de Fin de Año: se esperan viento y tormentas eléctricas.

Eventos extremos

También este martes se conoció el impacto del cambio climático en otro país europeo, en este caso del otro lado del continente, Italia. El último informe del Observatorio Cittá Clima de Legambiente, elaborado en colaboración con el Grupo Unipol, reveló un aumento del 5,9% en eventos climáticos extremos en comparación con 2024.

Entre las cifras más preocupantes, se destacan un alarmante aumento del 94,1% en los casos de temperaturas récord, un incremento del 42,4% en deslizamientos de tierra provocados por intensas lluvias, y una suba del 28,3 % en los daños derivados del viento.

Una imagen de erupción volcánica cerca de la localidad de Grindavík, en la península de Reykjanes, Islandia Marco di Marco - AP

Las regiones más afectadas fueron Lombardía, Sicilia y Toscana. El sur de Italia enfrentó desafíos adicionales, con una emergencia de sequía que afecta especialmente a Cerdeña, Sicilia y Apulia.

El cambio climático volvió a estar en el centro de la escena con la reciente cumbre mundial del clima (COP30) en la ciudad brasileña de Belem, donde un grupo de líderes impulsaron la aceleración de los esfuerzos para frenar el calentamiento global mediante la reducción drástica de la contaminación por carbono.

Los negociadores no pueden pasar por alto que “la emergencia climática es un aumento de la desigualdad”, declaró el presidente anfitrión, Lula da Silva.

Brasil negoció un acuerdo sobre la agenda de la cumbre de dos semanas de duración en Belem, rechazando los intentos de los bloques negociadores de los países en desarrollo de meter con calzador asuntos polémicos como la financiación climática y los impuestos sobre el carbono.

El mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero del mundo –Estados Unidos– optó por no asistir a la cumbre mientras que el presidente Donald Trump, afirma sin pruebas que el cambio climático es un engaño.

Agencias ANSA y AFP