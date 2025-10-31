Ángela Leiva quedó varada en Islandia por una fuerte tormenta de nieve: “Arriba del avión”

En medio de su agitada agenda laboral, Ángela Leiva decidió hacer una pausa y tomarse un descanso para recargar energías. Así fue que la artista armó las valijas y emprendió un viaje junto a una amiga; sin embargo, al dejar un destino e irse a otro, un imprevisto la dejó varada cinco horas en un avión.

Ángela Leiva disfruta de sus increíbles vacaciones (Foto: Instagram/@angelaleivaok)

Tras recorrer los icónicos parques de Universal Studios en Orlando, Florida, la cantante eligió continuar con su travesía en otro continente, pero un fuerte temporal de nieve alteró sus planes, por lo que recurrió a sus redes sociales para compartir su experiencia.

Antes del imprevisto, Ángela Leiva pasó por Orlando (Foto: Instagram/@angelaleivaok)

“Estuve en Islandia”, escribió junto a un emoji de una cara sonriendo y el sudor en la frente (el cual representa el haber superado una situación tensa) a través de su cuenta de Instagram, donde acumula 2.3 millones de seguidores. En el clip mostró un compilado de imágenes que resumieron lo que vivieron.

“Después de mis días en Orlando, me tocó estar varada en Islandia por la nieve. Tenía conexión para irme a Europa y no viajé por la tormenta”, relató en el video. “Pero hay alguien que siempre se convierte en héroe: el mate“, continuó al mostrar a su amiga y compañera de viaje con termo en mano, listas para deleitarse con la tradicional infusión.

Ángela explicó que la niebla no solo arruinó la visibilidad, sino que condenó a todos a una tortura aérea de cinco horas. “Esperando arriba del avión”, se lamentó.

Ángela Leiva estuvo varada en Islandia (Foto: Captura Instagram)

“Estamos en el medio del mundo. Y no me equivocaba, miren el mapa”, comentó al señalar la pantalla de su asiento que indicaba que estaba en Reykjanesbær, una pequeña localidad islandesa cercana al aeropuerto internacional de Keflavík.

La tormenta, calificada como la peor en siete años, imposibilitó el despegue, pero la aerolínea reaccionó de inmediato: los pasajeros fueron subidos a un micro de larga distancia para que pudieran llegar y descansar en la comodidad de un hotel. “Con la peor suerte del mundo nos tuvimos que bajar del avión y subirnos a un micro con un destino incierto, y real que nos daba miedo, porque en la ruta no había nada, pero nada”, acotó.

Ángela Leiva contó el minuto a minuto de su travesía en Islandia (Foto: Captura Instagram/@angelaleivaok)

Aunque fueron horas de preocupación, con frío, sueño e incertidumbre, tanto la artista como su amiga intentaron quitarle dramatismo a la situación y bromearon al respecto. “Hasta que encontramos vida”, comentó al llegar al hotel, donde esperaban descansar un par de horas para continuar con la aventura.

“Por suerte dormimos en un hotel regias, pero muy temprano a la mañana salimos de nuevo para el aeropuerto con un vuelo confirmado. Estamos felices porque por fin volamos a destino, Copenhague”, concluyó.

Algunos de los comentarios que recibió Ángela Leiva al compartir su travesía (Foto: Captura Instagram)

Además de los miles de likes por su publicación, la cantante recibió cientos comentarios de sus fanáticos, quienes celebraron su actitud ante la mala experiencia. “¡Tuvieron una odisea polar en el medio del mundo, pero con Mate!!” y “Que siempre la vida te siga manteniendo esa sonrisa hermosa que tenés”, fueron solo algunos de ellos.