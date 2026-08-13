Nigel Farage se juega su futuro político contra un comediante disfrazado de tacho de basura

LONDRES.– Los votantes de la localidad costera inglesa de Clacton acudieron este jueves a las urnas en una elección parcial convertida en un insólito desafío para Nigel Farage, líder del partido populista Reform UK, que busca renovar su mandato en una contienda en la que su principal rival es un comediante disfrazado de tacho de basura.

Farage, una de las figuras centrales del Brexit y aspirante a convertirse en primer ministro, provocó la elección al renunciar el mes pasado a su escaño en la Cámara de los Comunes. Su objetivo era someter a los electores a una suerte de plebiscito sobre su liderazgo y las acusaciones que pesan sobre sus finanzas.

I believe Clacton deserves an MP who will spend their time shining a light on everything the area has to offer. And why wait till I'm elected? I've been to visit one of the constituency's most stunning landmarks. pic.twitter.com/1EtaDewIwv — Count Binface (@CountBinface) August 9, 2026

Pero los principales partidos británicos decidieron no presentar candidatos y calificaron la elección de “circo mediático” o “proyecto de vanidad”. El vacío fue ocupado por 34 candidatos, entre independientes, activistas, figuras marginales y varios humoristas, lo que convirtió a la boleta en la más larga de la historia electoral británica, con una extensión cercana a un metro.

Entre los candidatos se encuentra el Conde Binface (cara de tacho), personaje creado por el comediante Jonathan Harvey que se presenta con una capa plateada y un casco con forma de cubo de basura. El personaje, que se define como un “guerrero espacial totalmente independiente”, ya se postuló contra varios primeros ministros británicos con el objetivo declarado de satirizar la política.

'My job is to demonstrate that British democracy is wonderful and unique in the entire Cosmos'



Count Binface told #BBCBreakfast why he plans to stand against Nigel Farage in the Clacton by-election - triggered by the resignation of the Reform UK leader who then plans to re-fight… pic.twitter.com/3o3RNSrirk — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) July 8, 2026

También compiten Howling Laud Hope, Baron Von Thunderclap y Nick the Incredible Flying Brick, del Partido Oficial Monster Raving Loony, además del actor y activista de derecha Laurence Fox y candidatos con plataformas de un solo tema.

“El pueblo contra el sistema”

La elección tiene, sin embargo, consecuencias mucho más serias para Farage. El dirigente de Reform UK decidió abandonar su banca en medio de una investigación sobre una donación personal de cinco millones de libras esterlinas (cerca de 7 millones de dólares) que recibió en 2024 del empresario de criptomonedas Christopher Harborne.

It has been an absolute honour to be the MP for Clacton since 2024.



This is my message to local people. pic.twitter.com/KP7X59uYzF — Nigel Farage (@Nigel_Farage) August 4, 2026

Farage sostiene que el dinero fue un regalo personal y niega que tuviera obligación de declararlo como una donación política. La investigación del organismo de control de las normas parlamentarias busca determinar si infringió las reglas correspondientes. También surgieron acusaciones sobre apoyo financiero y logístico recibido de George Cottrell, un empresario de criptomonedas y amigo de Farage que fue condenado por delitos financieros en Estados Unidos.

El líder de Reform UK presentó su renuncia como una oportunidad para que los habitantes de Clacton decidieran si respaldaban su versión en una batalla que definió como “el pueblo contra el sistema”.

Para Farage, el resultado será observado más allá de Clacton. Una victoria holgada podría convertirse en un argumento para sostener que Reform UK mantiene una fuerte capacidad de movilización y que su líder conserva apoyo pese a las controversias. Una caída significativa en su porcentaje de votos, en cambio, podría alimentar las críticas contra una estrategia que lo obligó a concentrarse durante semanas en una sola circunscripción.

La elección también podría tener consecuencias sobre la investigación parlamentaria: si Farage resulta reelegido, el procedimiento podría reanudarse rápidamente. En caso de que el Parlamento determine que infringió las normas sobre declaraciones financieras, podría enfrentar sanciones e incluso perder su escaño, lo que abriría la puerta a una nueva elección parcial.

El líder del partido británico Reform UK, Nigel Farage, llega a un centro de votación en Walton on the Naze Richard Pelham - AP

Clacton, en el condado de Essex, es una circunscripción con una población más envejecida que el promedio nacional y altos niveles de inactividad económica. El distrito incluye Jaywick, considerado uno de los barrios más desfavorecidos de Inglaterra. En el referéndum de 2016, cerca del 70% de los votantes locales apoyó la salida de la Unión Europea.

Farage ganó el escaño en las elecciones generales de 2024 con el 46,2% de los votos, unos 21.225 sufragios, y una participación de 58,7%. En aquella ocasión enfrentó a ocho candidatos, mientras que ahora los electores deben elegir entre 34.

La contienda se celebra además durante las vacaciones de verano y en medio de una nueva ola de calor, factores que podrían reducir la participación. El resultado está previsto para las primeras horas del viernes y será anunciado en presencia de los candidatos.

Agencias AP, AFP y Reuters