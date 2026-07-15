Un insólito candidato que se disfraza de tacho de basura desafía al líder de la derecha nacionalista en Gran Bretaña

LONDRES.– En una escena que combina política, espectáculo y sátira, un candidato con un tacho de basura en la cabeza volvió a irrumpir en la vida pública británica y a captar la atención mediática. Se trata del Conde Binface (“Conde Cara de Tacho”), un personaje ficticio interpretado por un comediante que, bajo la apariencia de un supuesto “guerrero espacial intergaláctico”, busca enfrentar al líder nacionalista de Reform UK, Nigel Farage.

“Soy la opción sensata”. Así suele definirse Binfance con ironía en sus apariciones públicas. Su más reciente aparición se produjo en la ciudad costera de Clacton-on-Sea, donde decidió competir en una elección parlamentaria atípica marcada por la controversia en torno al dirigente populista Nigel Farage. Allí, la presencia de Binface no solo aportó un tono excéntrico a la campaña, sino que también expuso las tensiones y el descrédito que atraviesan los principales partidos británicos.

Nigel Farage se enfrentará al Conde Binface

En la contienda, se enfrentan Farage, una de las figuras más influyentes del Brexit y referente de la derecha antiinmigración, y del otro lado, un candidato con capa plateada y casco improvisado que promete, entre otras cosas, limitar el precio de los helados o imponer sanciones insólitas a quienes incumplan normas cotidianas.

La candidatura de Binface en Clacton se dio en un contexto particular, ya que los principales partidos decidieron no participar en la elección, considerándola una maniobra política de Farage en medio de cuestionamientos por su financiamiento. El propio dirigente renunció a su banca y forzó una elección parcial anticipada para convertir la votación en un plebiscito sobre su figura, en momentos en que enfrentaba investigaciones por presuntos beneficios y donaciones no declaradas.

La jugada, sin embargo, tuvo un efecto inesperado: lejos de generar una competencia tradicional, derivó en un boicot de los principales partidos y dejó el escenario abierto para candidaturas marginales.

'My job is to demonstrate that British democracy is wonderful and unique in the entire Cosmos'



Count Binface told #BBCBreakfast why he plans to stand against Nigel Farage in the Clacton by-election - triggered by the resignation of the Reform UK leader who then plans to re-fight… pic.twitter.com/3o3RNSrirk — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) July 8, 2026

Lejos de ser una simple curiosidad, Binface forma parte de una larga tradición británica en la que candidatos extravagantes se presentan a elecciones para satirizar el sistema político. En el Reino Unido, los requisitos para competir son relativamente bajos —basta con reunir 10 avales locales y pagar un depósito de 500 libras (unos 670 dólares)—, lo que ha permitido históricamente la aparición de figuras excéntricas que desafían a los líderes establecidos.

La sátira política, el absurdo y la ironía forman parte del ADN del humor británico, y suelen utilizarse como mecanismos para cuestionar el poder y “bajarle el tono” a los dirigentes. Personajes como Binface cumplen la función simbólica de representar el desencanto de una parte del electorado y canalizarlo en clave humorística.

De Lord Buckethead a fenómeno viral

El actual Binface es la evolución de un personaje previo, Lord Buckethead, que también competía en elecciones y llegó a enfrentarse a figuras como Theresa May. Con el paso del tiempo, el personaje fue consolidando una identidad propia y ganando notoriedad en redes sociales y medios.

En comicios recientes, incluso logró resultados modestos pero significativos: alrededor de 24.000 votos en elecciones a la alcaldía de Londres y una creciente visibilidad pública. Su estilo combina consignas absurdas con críticas indirectas al sistema, lo que le permitió captar la atención de votantes jóvenes y desencantados.

Los insólitos personajes que se presentaron en elecciones inglesas

“Puede que no gane en números, pero la victoria moral será mía”, afirmó Binface en declaraciones recogidas por medios británicos, reforzando el tono satírico de su campaña.

Entre sus propuestas más conocidas figuran medidas deliberadamente ridículas —como fijar el precio de productos cotidianos, por ejemplo croissants a 1,10 libras (unos 1,5 dólares), representar al Reino Unido en la reconocida competencia de canto Eurovisión, o imponer obligaciones extravagantes a exfuncionarios— que, en realidad, funcionan como parodia de las promesas electorales tradicionales.

“Bajo el sistema británico puedo enfrentarme al primer ministro, ¡es genial!”, ironizó Binface en otra intervención pública, subrayando el carácter accesible e insólito del sistema electoral del país.

Agencia Reuters y diario The Washington Post