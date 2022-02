Nueva normalidad: Noruega también elimina las restricciones contra el Covid-19

OSLO.- Adiós a los barbijos y al distanciamiento físico. Así avanza Noruega, luego de unirse a varios países europeos como Dinamarca, y eliminar las últimas restricciones contra el Covid-19 que restaban en el país, a pesar de que los nuevos contagios aumentaron en un 40% esta semana.

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom.

– Koronapandemien utgjør ikke lenger en stor helsetrussel for de fleste av oss, sier @jonasgahrstore

https://t.co/t64oqIYhTj — SMK (@Statsmin_kontor) February 12, 2022

“El metro de distanciamiento está desapareciendo. Vamos a suprimir la recomendación sobre el distanciamiento social”, dijo el primer ministro, Jonas Gahr Store, en una conferencia de prensa.

“Ahora podemos tener interacciones sociales como antes”, incluyendo en su anuncio los lugares de entretenimiento nocturno, eventos culturales y el uso de transporte público como buses, trenes y ferris.

Noruega mantenía pocas restricciones debido a la pandemia; incluso el gobierno ya había eliminado el teletrabajo y los aforos como parte de las medidas que se habían tomado para evitar los contagios. De hecho, para quienes hayan dado positivo a coronavirus ya no será obligatorio cumplir cuarentena, solo existe la recomendación de aislarse por cuatro días. Cosa similar ocurre con los testeos: no será necesario realizarlo a niños que presenten síntomas respiratorios.

ARCHIVO.- Ya no será necesario testear a niños que presenten síntomas respiratorios Joaquin Corchero - Europa Press

El país nórdico ya no considera el Covid-19 como una amenaza importante para la salud de su población. De hecho, el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Stoere dijo en una conferencia de prensa que cree que los noruegos se encuentran bien protegidos gracias a las vacunas contra el coronavirus, indicando que el porcentaje de contagiados que terminan hospitalizados se ha mantenido, a pesar de la diseminación de la variante ómicron, que no solo ha afectado al país, sino a todo el mundo.

ARCHIVO - Las autoridades noruegas pidieron mantener las restricciones a quienes no hayan recibido la vacuna contra el Covid-19. (AP Foto/Charles Krupa, Archivo)

“Este es el día que hemos estado esperando”, dijo este sábado el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, al terminar de manera oficial con las restricciones. La regla es que los noruegos pueden prescindir del barbijo en lugares concurridos, y se eliminó la obligación de mantener una distancia de un metro. A pesar de ello, el primer ministro fue claro en precisar que “la pandemia no ha terminado”, aconsejando a quienes no estén vacunados y a quienes pertenezcan a grupos de riesgo, que sigan manteniendo el distanciamiento físico y usando mascarillas donde no sea posible mantenerse alejado.

Desde que comenzó la pandemia, Noruega registró 986.851 contagios y 1.440 muertes por Covid-19.

Agencias AFP, AP y ANSA