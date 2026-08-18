Nuevo ataque en Ormuz: bombardearon un buque y hay al menos un muerto

WASHINGTON.- En medio de las amenazas cruzadas entre Irán y Estados Unidos por el control del estrecho de Ormuz, se reportó esta madrugada un ataque contra un buque que transitaba por el estratégico paso marítimo en disputa. Según informó la agencia marítima británica UKMTO, un proyectil no identificado dañó la sala de máquinas del barco y “provocó una baja entre la tripulación” frente a la costa de Omán.

“La Guardia Costera de Omán está prestando asistencia a los tripulantes restantes”, precisó la agencia de monitoreo marítimo si bien no se difundieron detalles sobre el barco ni sobre su carga.

Si bien en un primer momento nadie reivindicó el ataque, el incidente subraya el peligro persistente de intentar navegar por esa vía marítima, mientras Irán continúa presionando el tráfico naviero, incluso mientras ultima negociaciones con Omán sobre un plan para gestionar el paso crítico para los suministros mundiales de petróleo y gas natural.

Más tarde, Hutíes respaldados por Irán reivindicaron un ataque a una refinería saudí.

Irán ha impuesto un bloqueo efectivo al estrecho, atacando frecuentemente a buques mercantes, y pretende cobrar por el paso, medida a la que Estados Unidos se opone firmemente, y una de las principales causas que hacen peligrar el curso de las negociaciones - hoy practicamente estancandas- entre ambos países.

Imagen de archivo del estrecho de Ormuz (Ali Saeedi/Getty Images) Getty Images - Getty Images Europe

En ese sentido, el principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró el martes que el estratégico estrecho de Ormuz no se abrirá hasta que Estados Unidos cumpla con las exigencias de Teherán, incluido el levantamiento del bloqueo naval.

“Quiero dejar claro que el estrecho de Ormuz no se abrirá hasta que se cumplan los compromisos estadounidenses estipulados en el memorando de entendimiento”, afirmó Ghalibaf en un discurso transmitido por la televisión estatal.

Los reclamos de Irán

Entre las exigencias, mencionó el levantamiento del bloqueo, el alza de las sanciones petroleras y la descongelación de los activos iraníes en el extranjero, requisitos que se incluyeron en la tregua entre Irán y Estados Unidos en junio, que posteriormente fracasó.

Desde el 8 de abril, los esfuerzos diplomáticos han puesto fin a los intensos bombardeos, pero persisten los enfrentamientos esporádicos, especialmente en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.

Irán ha mantenido el control del estrecho, una vía vital para el suministro energético mundial, desde el inicio de la guerra, exigiendo a los buques que soliciten permiso y paguen tasas de tránsito, una medida que también rechazan varios países de la región.

En simultáneo, Irán y Omán, ambos estados costeros del estrecho de Ormuz, llevan meses negociando un acuerdo sobre la navegación por esta vía marítima.

El posteo de Donald Trump

Según Teherán, las coordenadas geográficas de la ruta por las que se permitirá la navegación ya han sido acordadas entre ambos.El temor concreto de Washington y muchos otros países es que esas conversaciones se traduzcan en el cobro de algún tipo de peaje a los buques mercantes, algo que no ocurría antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran el 28 de febrero su campaña militar contra la república islámica.

El lunes, Irán declaró que las conversaciones “continuaban de manera seria” y que se estaban intercambiando opiniones sobre el texto de una “declaración conjunta”. Por su parte. el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, aseguró que los mediadores esperaban que Teherán y Omán alcanzaran un acuerdo bilateral sobre el estrecho de Ormuz antes de reanudar las negociaciones más amplias con Estados Unidos.

“Un acuerdo sobre la vía marítima facilitaría enormemente la reanudación de las conversaciones entre Teherán y Washington”, agregó el portavoz.

Posteo de Trump

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump explicitó en las últimas horas su descontento con el eventual pacto y amenazó con bombardear Omán si “se interponía” en el camino de un acuerdo con Irán sobre estrecho. Además, exigió a Teherán que se rindiera en una guerra que se ha convertido en una creciente carga política interna.

En esa misma línea, Trump publicó este martes un posteo en Truth de un mapa del Estrecho de Ormuz con la inscripción “Nuevo Territorio de EEUU”.

Ghalibaf, en tanto, afirmó durante un discurso que Irán estaba “dispuesto a infligir una derrota aún más aplastante al enemigo, proporcional a sus acciones y avances”.