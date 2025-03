Nuevo parte médico: en la complejidad del cuadro general, las condiciones clínicas del Papa siguen estacionarias

ROMA.- A punto de cumplir este jueves el duodécimo aniversario de su elección como papa y casi un mes de internación en el hospital Gemelli, Francisco, de 88 años, sigue estacionario.

“Las condiciones clínicas del Santo Padre, en la complejidad del cuadro general, permanecen estacionarias”, dijeron sus médicos este miércoles, en un parte difundido pasadas las 19 (hora local). “La radiografía de tórax realizada ayer ha confirmado las mejoras registradas en los días anteriores”, añadieron.

“El Santo Padre continúa realizando oxigenoterapia de alto flujo durante el día y ventilación mecánica no invasiva durante el descanso nocturno”, precisaron, en alusión a la máscara que significa una asistencia superior (de noche) y a las cánulas nasales (inferior), sin agregar más detalles.

El anterior parte médico, difundido el lunes -el nuevo modus operandi es que haya boletín médico día por medio, salvo emergencias-, había significado un enorme alivio porque a una semana de la última crisis respiratoria del 3 de marzo, los médicos habían decidido anular el pronóstico reservado del Papa, lo que indicó que está fuera de peligro de vida inminente.

Consultada por LA NACION, Annalisa Bilotta, médica del Hospital Internacional Salvator Mundi de esta capital, destacó que, según el nuevo parte, no hay grandes avances. “Estamos siempre en el mismo punto porque, aunque la radiografía de tórax muestra las mejoras en la infección pulmonar por las que decidieron anular el pronóstico reservado el lunes pasado, lo cual es una buena señal, el hecho de que sigue utilizando oxígeno de día y de noche es lo que hace que todo sea muy estacionario”, explicó. “Es un proceso muy lento y por lo que dice el parte no hay ninguna mejora neta del estado del Papa”, opinó. “Una buena señal sería una reducción del oxígeno, pero no hay nada de eso”, agregó.

El parte como siempre también describió la jornada del Papa, que se encuentra internado desde el 14 de febrero por una bronquitis asmática crónica que degeneró en una neumonia bilateral difícil de desterrar. “Esta mañana, después de realizar los Ejercicios Espirituales en el Aula Pablo VI, recibió la Eucaristía, se dedicó a la oración y, posteriormente, a la fisioterapia motora. Por la tarde, luego de unirse a los ejercicios espirituales de la Curia, continuó con la oración, el descanso y continuó con la fisioterapia respiratoria”, concluyó.

Fuentes de la Sala de Prensa destacaron que si en estos días el Papa no está trabajando se debe al período de retiro espiritual que, como todos los años, se realiza en el Vaticano durante la Cuaresma. Ante preguntas de los periodistas sobre cómo transcurrirá este jueves el Papa el duodécimo aniversario de su elección, por otro lado, recordaron que Jorge Bergoglio nunca fue alguien que se detuviera a celebrar este tipo de cosas. Siendo, además, un Pontífice conocido por no tomarse vacaciones, más allá de recibir mensajes desde todo el mundo, en los últimos aniversarios siempre trabajó normalmente.

Amén de adelantar que mañana tampoco habrá parte médico, de no haber ninguna emergencia, la Sala de Prensa advirtió que, pese al día festivo en el Vaticano debido al aniversario, seguirá abierta. Y dando información.

Lo cierto es que tanto en Roma como en el resto del mundo, sí se recordará este nuevo aniversario marcado a fuego por la hospitalización más larga y crítica de Francisco con misas de acción de gracias por su papado y por su recuperación. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Oscar Colombo, por ejemplo, en una carta difundida hace unos días llamó a sus colegas a recordar este jueves la elección al trono de Pedro de Francisco.

“El próximo jueves 13 celebramos los 12 años de su elección papal. Tomado de entre nosotros, los obispos argentinos, fue llamado por el Señor a servir a toda la Iglesia y a renovarnos en la alegría del Evangelio. Quiero pedirles que ese día, según sus posibilidades, convoquen al pueblo fiel de sus Iglesias particulares para celebrar la Eucaristía testimoniando públicamente, junto a la oración por su pronto restablecimiento, la gratitud por su entrega generosa manifestada a lo largo de estos años, en tantos frutos de amor pastoral”, pidió Colombo.

También se celebrará mañana a las 19 una misa de acción de gracias en la Iglesia Nacional Argentina de Roma “Santa María Addolorata” de la Piazza Buenos Aires, convocada por su rector, el sacerdote Fernando Laguna. Habrá otra antes, al mediodía, en la Iglesia de San’Apollinare, que celebrará el rector de la Universidad de la Santa Cruz, del Opus Dei, el sacerdote catalán Fernando Puig.

Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio de la Comunicación del Vaticano, en un artículo publicado en Vatican News, admitió que se trata de un momento especial, de mucha aprensión. “El duodécimo aniversario de pontificado cae este año en un momento particular para el papa Francisco, que vive desde hace casi un mes en su habitación del décimo piso del hospital Gemelli. Las noticias que llegan de los últimos reportes médicos son alentadoras, ha salido del estado crítico y se espera que pronto pueda regresar al Vaticano, pero sin duda lo que el Papa está viviendo estos días es un aniversario de pontificado muy inusual”, escribió.

Tornielli evocó las palabras con las que Jorge Bergoglio conquistó a los demás cardenales en las congregaciones generales -las reuniones precónclave-, cuando habló de lo que el teólogo Henri De Lubac consideraba “el peor mal” en que puede incurrir la Iglesia: la “mundanidad espiritual”.

“Recordando de nuevo aquellas palabras, hoy miramos con afecto y esperanza las ventanas del décimo piso del Gemelli. Damos gracias a Francisco por este magisterio de la fragilidad, por esa voz suya, aún débil, que se ha unido al rezo del rosario en la Plaza de San Pedro en los últimos días. Una voz frágil que sigue implorando paz y no guerra, diálogo y no opresión, compasión y no indiferencia. Feliz aniversario, seguimos necesitando mucho tu voz”, concluyó.

