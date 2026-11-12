Nunca hubo un escándalo como el caso Jensen Huang

LONDRES.– En las columnas de chismes, es la historia de una apasionada aventura amorosa entre un multimillonario estadounidense que viste una campera de cuero y una mujer más joven que presuntamente trabaja para la inteligencia china.

En Wall Street, ilustra un triple riesgo de concentración: el peligro de un mercado bursátil que depende de una sola tecnología, que a su vez depende de una sola empresa, que a su vez depende de un solo hombre.

Bajo la dirección de Jensen Huang, que cofundó y dirigió la compañía por 33 años, Nvidia se transformó en el motor de la inteligencia artificial: fabrica el 90% de los chips que se usan en los centros de cómputo PATRICK T. FALLON - AFP

En Washington, se habla de un Departamento de Comercio corrupto, de la cercanía del presidente Donald Trump con los magnates tecnológicos y de las divisiones dentro del Partido Republicano respecto de China. “Dos clichés nos hacen reír. Cien clichés nos conmueven”, escribió Umberto Eco sobre la película Casablanca. Y así ocurre con el caso Jensen Huang: no es un solo escándalo, sino muchos.

Los anales de las crisis empresariales no registran nada semejante. Los directores ejecutivos suelen enfrentar problemas en las salas de directorio por algo que ocurrió en el dormitorio. Cada ciertos años, alguna crisis más grave modifica radicalmente la manera en que el mundo percibe a una empresa importante. Pero estas cosas no suelen ocurrir al mismo tiempo.

John Browne era el “rey sol” de la industria petrolera. En 2007, el jefe de BP renunció después de contar una “mentira piadosa” ante un tribunal sobre una relación sentimental: una mancha en su reputación personal, pero no tanto en la de su empresa.

Por el contrario, no hubo una sola persona a quien responsabilizar, ni nada escabroso, en el derrame de petróleo de BP en el golfo de México tres años después.

El imperio mediático de Rupert Murdoch estuvo marcado por sus cinco matrimonios y cuatro divorcios. Pero Wendi Deng, su esposa por entonces, nunca intervino teléfonos para el News of the World.

Después de la crisis llega la respuesta a la crisis. Esto implica un comunicado de prensa que intenta maximizar el arrepentimiento y minimizar el riesgo legal. Huang envió un correo electrónico a todos los empleados en el que mezcló los clichés desesperados del marido infiel (“no puedo deshacer lo que hice”) con los del líder caído en desgracia (“el privilegio de mi vida”).

En todas las comunicaciones, la palabra “independiente” debe utilizarse con la mayor frecuencia y libertad posibles: los “directores independientes” de Nvidia encargaron a un “asesor jurídico independiente” que llevara adelante una “investigación independiente”.

Huang, una de las figuras más poderosas en el auge de la inteligencia artificial, dimitió el 12 de noviembre tras revelarse que mantuvo una relación con una subordinada, así como con una mujer a quien las autoridades estadounidenses han identificado como una espía china ERIC LEE - NYTNS

Las partes toman partido rápidamente. Trump salió en defensa de Huang. “Tiene que permanecer en ese puesto, cueste lo que cueste”, afirmó uno de los presentadores de All-In, un podcast tecnológico de tono masculino y camaraderil, que se jugó por completo para defender a Huang y proteger el mercado bursátil.

Las malas noticias suelen traer más malas noticias. Luego surgieron informes según los cuales Huang también podría haber mantenido relaciones sexuales con una subordinada y, el 12 de noviembre, Nvidia anunció que Huang había renunciado a la empresa. Su salida fue más rápida que la de la mayoría. El jefe de Volkswagen renunció en menos de una semana después del escándalo por la manipulación de las emisiones contaminantes en 2015. El director de Wells Fargo resistió un mes después de que el banco recibiera una multa por abrir miles de cuentas falsas en 2016. El jefe de Boeing permaneció en su puesto durante un año después de que un 737 MAX se estrellara en 2018.

Las peores crisis perduran. El siguiente jefe de Boeing también cayó por el mismo problema. Las peores de todas terminan convirtiéndose en largos procesos judiciales. A comienzos de la década de 2000, Roland Dumas, un ministro del gobierno francés, fue juzgado —y finalmente absuelto— por las gestiones de lobby que su novia había realizado en favor de una empresa petrolera estatal. Algunos escándalos terminan inmortalizados en libros escabrosos. Esa misma novia relató la aventura en un libro de revelaciones titulado La puta de la República.

La aventura china de Huang podría pasar a la historia como el encuentro sexual más caro de todos los tiempos. Nvidia vale quizá 500.000 millones de dólares menos que al cierre de la semana pasada, lo que sitúa este episodio entre las crisis empresariales más costosas de la historia. (La cifra es todavía mayor si se tiene en cuenta que el resto del mercado está en alza).

Jensen Huang JUNG YEON-JE - AFP

El costo financiero definitivo depende de dos preguntas difíciles. ¿Cuánto valía realmente la influencia que Huang ejercía en la Casa Blanca? ¿Y puede Colette Kress, la directora financiera que, según anunció el directorio de Nvidia, dirigirá la empresa hasta que se encuentre un sucesor permanente, mantener los acuerdos financieros cuidadosamente equilibrados que Huang había construido? Ambas cuestiones importan no solo para los accionistas del fabricante de chips, sino para todo Silicon Valley. Huang era el lobista más activo de la industria y su respaldo financiero más entusiasta.

Los peores escándalos parecen evidentes cuando se los observa en retrospectiva. Un año antes de que el gobierno estadounidense demandara a Volkswagen por el dieselgate, investigadores ya habían llamado la atención sobre las sospechosas cifras de emisiones de la empresa. En mayo se publicó un informe de un inversor bajista sobre los vínculos de Huang con su amante, Alice Huang.

Que ella pudiera ser una agente china habría resultado evidente para Huang si hubiera investigado sus antecedentes: antes de dedicarse a los negocios, la señora Huang trabajó en una cadena de televisión estatal china conocida por sus inmejorables siglas, “CCTV”. La falta de curiosidad de Huang solo es superada por la de Neil Bush, hijo de un presidente estadounidense y hermano de otro. Durante sus viajes por Asia en la década de 1990, algunas mujeres aparecían sin invitación en su habitación de hotel y mantenían relaciones sexuales con él. “Era muy inusual”, declaró Bush años después durante su proceso de divorcio.

Un gran escándalo es como una esponja: absorbe todo lo que lo rodea. Es probable que el caso Huang se convierta en el centro de investigaciones por corrupción impulsadas por los demócratas en Washington. ¿Cómo podría haberse evitado? En los últimos años se adoptaron restricciones a las inversiones para impedir que los chinos obtengan secretos mediante la compra de empresas. Pero no existen buenas normas para impedir que se acuesten con los ejecutivos. Nunca antes el mercado bursátil había dependido de tan pocas personas tan poco acostumbradas a comportarse como playboys.

Jensen Huang Markus Schreiber - AP

Dormir con el enemigo

El mejor antecedente del caso Huang no tiene nada que ver con Silicon Valley y estalló mucho tiempo atrás, en 1963, el año en que nació Huang. John Profumo, un ministro del gobierno británico de intensa vida sexual y con responsabilidades en materia de seguridad nacional, mantuvo una aventura con una joven bailarina de espectáculos que, según se decía, también tenía una relación con Yevgeny Ivanov, un agregado naval soviético. Poco importó que una investigación oficial (y, de hecho, “independiente”) determinara que la relación no había comprometido secretos de Estado. Harold Macmillan, el primer ministro, renunció poco después. Profumo se retiró de la vida pública y pasó el resto de sus días ayudando a los pobres del East End de Londres. ¿Cómo pasará Huang los suyos?