Optimismo: un cóctel de anticuerpos de Regeneron puede ayudar a prevenir infecciones

NUEVA YORK.- Un cóctel de anticuerpos monoclonales desarrollado por el fabricante de medicamentos Regeneron ofreció una fuerte protección contra Covid-19 cuando se administró a personas que viven con alguien infectado con el coronavirus, según los resultados de los ensayos clínicos anunciados el lunes.

El medicamento, si se autoriza, podría ofrecer otra línea de defensa contra la enfermedad para las personas que no están protegidas por la vacunación.

Los hallazgos son la evidencia más reciente de que estos medicamentos fabricados en laboratorio no solo previenen los peores resultados de la enfermedad cuando se administran lo suficientemente temprano, sino que también ayudan a evitar que las personas se enfermen en primer lugar.

No será necesario el uso preventivo de los engorrosos medicamentos a gran escala: las vacunas son suficientes para la gran mayoría de las personas y cada vez están más disponibles.

Aún así, los medicamentos de anticuerpos como el de Regeneron podrían brindarles a los médicos una nueva forma de proteger a las personas de alto riesgo que no han sido inoculadas o que pueden no responder bien a la vacunación, como aquellos que toman medicamentos que debilitan su sistema inmunológico. Esa podría ser una herramienta importante ya que el aumento de casos de coronavirus y variantes de virus peligrosas amenazan con superar a las vacunas.

Regeneron dijo en un comunicado de prensa que pediría a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que amplíe la autorización de emergencia del medicamento, actualmente para personas de alto riesgo que ya tienen Covid-19 pero no están hospitalizadas, para permitir que se administre con fines preventivos en “poblaciones adecuadas”.

”Hay una cantidad muy importante de personas en Estados Unidos y en todo el mundo que podrían ser adecuadas para recibir estos medicamentos con fines preventivos”, dijo el Dr. Myron Cohen, investigador de la Universidad de Carolina del Norte que lidera la Covid Prevention Network, una iniciativa patrocinada por los Institutos Nacionales de Salud que ayudó a supervisar el ensayo.

“No todo el mundo va a recibir una vacuna, no importa lo que hagamos, y no todo el mundo va a responder a una vacuna”, dijo el Dr. Cohen.

Los nuevos datos de Regeneron provienen de un ensayo clínico del que participaron más de 1500 personas que vivían en el mismo hogar que alguien que había dado positivo por el virus. Aquellos que recibieron una inyección del medicamento de Regeneron tenían un 81% menos de probabilidades de enfermarse con Covid en comparación con los voluntarios que recibieron un placebo.

El Dr. Rajesh Gandhi, médico de enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts que no participó en el estudio, dijo que los datos eran “prometedores” para las personas que aún no han sido vacunadas. Pero agregó que el estudio no inscribió el tipo de pacientes que serían necesarios para evaluar si el medicamento debe usarse de manera preventiva para pacientes inmunodeprimidos. “Yo diría que aún no lo sabemos”, indicó.

El cóctel de Regeneron, una combinación de dos medicamentos diseñados para imitar los anticuerpos generados naturalmente cuando el sistema inmunológico se defiende del virus, recibió un impulso publicitario el otoño pasado cuando se le dio al presidente Donald J. Trump después de que se enfermó de Covid-19.

El tratamiento recibió autorización de emergencia en noviembre. Los médicos lo están utilizando, así como otro cóctel de anticuerpos de Eli Lilly, para pacientes con Covid-19 de alto riesgo. Pero el uso de los medicamentos de anticuerpos ha sido limitado no por la escasez de dosis, sino por otros desafíos, aunque el acceso ha mejorado en los últimos meses.

Muchos pacientes no saben cómo pedir los medicamentos o dónde encontrarlos. Muchos hospitales y clínicas no han hecho de los tratamientos una prioridad porque son difíciles de administrar –deben administrarse por infusión intravenosa–.

Regeneron planea solicitar a la FDA permitir que su fármaco se administre por vía inyectable, como se administró en los resultados del estudio anunciado el lunes, lo que permitiría administrarlo de forma más rápida y sencilla.

The New York Times