Mundial 2026: la selección de Irán deberá entrar y salir de Estados Unidos los días que le toque jugar un partido
El conjunto trasladó su campamento desde Tucson, Arizona, hasta Tijuana, México, debido a la guerra con la potencia norteamericana
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La selección de Irán deberá seguir un incómodo cronograma durante su tiempo en el Mundial 2026. Es que sus jugadores deberán entrar y salir de Estados Unidos cada vez que jueguen un partido en el territorio de la potencia norteamericana.
La decisión se relaciona estrictamente con la guerra que se desarrolla entre Estados Unidos e Irán, y que perjudicó notablemente la participación de los futbolistas de la república islámica en la próxima cita mundialista.
Los iraníes disputarán sus partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle. Jugará contra Nueva Zelanda y Bélgica en el SoFi Stadium de Inglewood y se enfrentará a Egipto en el Lumen Field del estado de Washington.
“Pueden entrar en la mañana y el mismo día tienen que salir”, señaló el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, durante una conferencia de prensa en Tijuana. La selección mudó su campamento a dicha ciudad desde Tucson, Arizona, tras enterarse de las nuevas condiciones de visado.
El diplomático insistió en que 15 miembros de la delegación iraní, en su mayoría directivos y parte del grupo táctico, no cuentan hasta ahora con visas estadounidenses, lo que supondrá un “desafío para el equipo”.
También expresó que los traslados del equipo desde Tijuana a Estados Unidos podrían hacerse en un avión privado o por tierra, dependiente de las indicaciones de la FIFA. “Nosotros respetamos todas las decisiones que tenga la FIFA”, remarcó.
El pasado viernes los jugadores del seleccionado y el “personal de apoyo necesario” obtuvieron sus visas. Así lo informaron el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, y el Departamento de Estado.
Sin embargo, la agencia iraní Fars había reclamado que los permisos para más de diez miembros del personal de apoyo deportivo y médico fueron rechazados, al igual que el del presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, un excomandante de la Guardia Revolucionaria.
Pocas horas después del anuncio, la administración de Donald Trump informó de nuevos ataques contra Irán a pesar del alto el fuego que está en vigor desde el 8 de abril. El ejército estadounidense derribó cuatro drones que fueron lanzados e dirección al estrecho de Ormuz. El Comando Militar para Medio Oriente escribió que representaba una “amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional”.
“Las fuerzas estadounidenses luego atacaron sitios de radares de vigilancia costeros en Goruk y en la isla Qeshm para defenderse contra próximos ataques”, agregó.
Con información de AFP
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