BRUSELAS.- Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), fue elegido este jueves por los países de la zona euro como próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE). El acuerdo llegó después de que Países Bajos retirara a su candidato, Klaas Knot, y despejó el camino para que un español conduzca por primera vez la institución desde su creación, en 1998.

Hernández de Cos asumiría la presidencia del BCE el 8 de febrero de 2027. Sucederá a la francesa Christine Lagarde, que dirige la institución desde noviembre de 2019 y dejará el cargo el día anterior.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró la designación y la presentó como una señal del peso de su país en las instituciones comunitarias. “Un español al frente del Banco Central Europeo. Una española al frente de la Vicepresidencia primera de la Comisión Europea. Una española al frente del Banco Europeo de Inversiones. En resumen, una España que lidera en Europa como nunca lo había hecho”, escribió en X.

Un español al frente del Banco Central Europeo.



Una española al frente de la Vicepresidencia primera de la Comisión Europea.



Una española al frente del Banco Europeo de Inversiones.



En resumen, una España que lidera en Europa como nunca lo había hecho.https://t.co/0AFb5wisb7 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 26, 2026

Sánchez aludió a Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comisión Europea, y Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones. El mandatario ya había respaldado públicamente a Hernández de Cos en septiembre.

En una entrevista con Bloomberg TV, el día 23, afirmó: “Posee el liderazgo, la capacidad y los conocimientos necesarios” para conducir el BCE. “Sería algo muy positivo no solo para España, sino también para Europa”, agregó.

El camino quedó despejado este jueves después de que el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, aceptara respaldar al candidato español, pese a que su país había impulsado a Knot, expresidente del banco central neerlandés. El acuerdo puso fin a meses de negociaciones a puerta cerrada entre las principales capitales europeas para distribuir las vacantes en el comité ejecutivo del BCE, compuesto por seis miembros.

Junto con Hernández de Cos, los países de la zona euro acordaron recomendar a la francesa Laurence Boone y al alemán Markus Brunnermeier para otros dos puestos. Boone quedaría a cargo de las operaciones de mercado, mientras que Brunnermeier asumiría como economista jefe en reemplazo de Philip Lane, cuyo mandato concluye el 31 de mayo.

Pablo Hernández de Cos Isabel Infantes - EUROPA PRESS DPA

La designación aún debe completar el procedimiento institucional. El BCE y el Parlamento Europeo serán consultados antes de que el Consejo Europeo formalice los nombramientos, un paso previsto para la cumbre de diciembre. Hernández de Cos asumirá cuando Lagarde deje el cargo, el 7 de febrero de 2027, y presidirá su primera reunión de política monetaria el 18 de marzo. Su mandato será de ocho años, no renovable.

A los 55 años, Hernández de Cos llega al puesto tras una carrera ligada a la política monetaria y a la gestión de crisis. Fue gobernador del Banco de España entre 2018 y 2024 e integró entonces el Consejo de Gobierno del BCE, encargado de fijar las tasas de interés. Desde julio de 2025 dirige el BPI, con sede en Basilea. Durante su gestión atravesó la crisis bancaria española, la pandemia y el salto inflacionario posterior, que llevó al BCE a acelerar las subas de tasas.

Sus colegas y observadores del BCE lo describen como un economista independiente y pragmático, de perfil moderado, difícil de encasillar en la división tradicional entre el norte y el sur de Europa. Su llegada, sin embargo, se producirá en un momento complejo: la inflación de la zona euro ronda el 4%, el doble del objetivo del BCE, en medio de nuevas presiones vinculadas a la guerra en Irán.

Pablo Hernández de Cos, durante una conferencia de prensa en Chipre Petros Karadjias - AP

Los responsables monetarios consideran probable una nueva suba de tasas en diciembre, aunque el rumbo posterior dependerá de la evolución de los precios de la energía.

El presidente del BCE no decide por sí solo la política monetaria. Las resoluciones corresponden al Consejo de Gobierno, integrado por 27 miembros. Su conducción, sin embargo, tiene un peso central en la formación de consensos y en la respuesta ante episodios de inestabilidad. Cercano al expresidente del BCE Mario Draghi, Hernández de Cos es visto como un defensor de la capacidad del banco para intervenir ante nuevas crisis de deuda.

Agencia Reuters