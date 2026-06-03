Pánico en el aire: un pasajero intentó abrir la puerta de emergencia, golpeó la cabina del piloto y agarró del cuello a un tripulante
El episodio ocurrió en un vuelo de Frontier Airlines que viajaba de Puerto Rico a Chicago; el agresor fue reducido por los pasajeros y el avión aterrizó de emergencia en Miami
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Un pasajero desató el pánico en un vuelo comercial que unía San Juan de Puerto Rico con la ciudad estadounidense de Chicago al intentar forzar una puerta de salida de emergencia, golpear reiteradas veces la cabina del mando y ahorcar a un tripulante de a bordo.
El episodio ocurrió el domingo durante el vuelo 3345 de Frontier Airlines que, por el incidente, debió aterrizar en el Aeropuerto Internacional Miami. El agresor identificado como Juan Gabriel Reyes, de 51 años, fue acusado de interferir con la tripulación de vuelo y de agresión.
Según consta en los registros judiciales y las denuncias penales presentadas ante la justicia federal estadounidense, el hombre sufrió un brote apenas 45 minutos después del despegue y manifestó a los gritos sus deseos de bajarse del avión.
Luego intentó abrir una puerta de salida de emergencia y ante el fracaso, dirigió su furia hacia la cabina de mando. “Comenzó a empujarse agresivamente con el hombro la puerta del piloto”, detallaron los documentos judiciales federales a los que accedió CNN.
Poco después, una azafata logró apartarlo de ese sector y le permitió ingresar al baño antes de regresar a su asiento. Sin embargo, una vez allí, Reyes intentó orinar en el suelo. Ante esta situación, el personal decidió reubicarlo en otra fila, donde un azafato que viajaba fuera de servicio se ofreció a sentarse junto a él para custodiarlo.
La tensión escaló por completo minutos más tarde. Cuando el tripulante se movió para acomodar sus pertenencias y dirigirse al baño, Reyes intentó arrebatarle el bolso del suelo.
El hombre le exigió que se detuviera y se cambió de asiento hacia el otro lado del pasillo y fue en ese instante cuando el agresor se abalanzó sobre la víctima, “la agarró por la cabeza y lo estranguló”, según consta en la denuncia federal.
La escena desató el caos en el pasillo, lo que obligó a varios pasajeros a intervenir para inmovilizar al sospechoso con precintos y extensores de cinturones de seguridad. Uno de los pasajeros que ayudó a detener a Reyes publicó un vídeo del incidente en sus redes sociales.
El incidente forzó al piloto a desviar la ruta hacia el Aeropuerto Internacional de Miami, donde el atacante fue inmediatamente detenido por el FBI.
Tras el operativo y luego de unas horas de demora, el vuelo de Frontier Airlines pudo reanudar su ruta programada hacia Chicago.
Con información de CNN
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