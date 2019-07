Los hijos pusieron en subasta más de 3000 souvenirs del famoso astronauta, pero no todos en la familia se muestran de acuerdo con esa práctica Fuente: AFP

NUEVA YORK.- Hace casi un año, los dos hijos de Neil Armstrong arrancaron con una ronda de apariciones en los medios para promocionar una iniciativa que les reportaría millones de dólares: una serie de subastas de casi 3000 souvenirs de la misión lunar y la carrera de su padre en la NASA.

"Una gran venta", decía el zócalo de la pantalla de CNBC mientras Mark y Rick Armstrong se explayaban sobre los objetos que iban a remate: una bandera estadounidense que había viajado a la Luna a bordo del Apolo 11, un traje espacial que su padre había usado anteriormente en su carrera, y muchas posesiones que nada tenían que ver con el espacio, incluido el osito de peluche de la infancia de Neil, y un boletín de preescolar firmado por el astronauta.

"Uno espera que la gente saque energía positiva de estos objetos", dijo Mark en el programa CBS This Morning. También le dijo a The New York Times que le "había costado" decidir si su padre habría estado de acuerdo con esas subastas. "¿Papá lo aprobaría? Tenemos que pensar en darle un destino positivo a esas ganancias", dijo Mark Armstrong.

Con el 50 aniversario del primer alunizaje en ciernes -se cumplió este mes- y la oleada publicitaria que lo precedió, las subastas demostraron ser muy lucrativas: 16,7 millones de dólares hasta la fecha. La casa de remates de Dallas a cargo de la venta llama a ese conjunto de souvenirs y objetos personales "Colección de la Familia Armstrong", aunque incluye algunos objetos de otras fuentes, como el astronauta Buzz Aldrin. La cuarta subasta está prevista para el mes de noviembre.

Las subastas de los hijos de Armstrong -quienes según recientes revelaciones también llegaron a un arreglo legal de seis millones de dólares con el Hospital Mercy Health-Fairfield por la muerte por negligencia médica de su padre- dejaron expuestas profundas diferencias entre quienes conocieron a Neil Armstrong, no solo respecto de su legado, sino sobre lo que el astronauta habría deseado.

Tras su regreso a la Tierra, Armstrong prefirió el perfil bajo y desconfiaba de quienes le pedían autógrafos, que muchas veces vendían Fuente: AFP

Para algunos familiares, amigos y archivistas, las subastas son inconcebibles, y destacan la histórica aversión de Armstrong por lucrar con su celebridad y su carrera aeroespacial, y su temor de que los objetos históricos dejaran de ser de dominio público.

"Tengo mis serias dudas de que Neil habría aprobado la venta de sus objetos y recuerdos", dice James Hansen, biógrafo del astronauta. "En vida nunca hizo algo así".

Neil Armstrong dejó de firmar autógrafos en 1994, tras enterarse de que muchas servilletas con su firma terminaban a la venta. Ross Wales, su abogado personal, dice que su cliente rechazaba esa idolatría centrada en su firma y sus posesiones, en parte porque se consideraba apenas como la cara visible de un enorme emprendimiento del conjunto de la NASA.

"No se sentía especial por haber sido el primer hombre que caminó sobre la Luna", dice Wales. "Creía que solo había sido posible gracias a las miles de personas que trabajaron en la misión."

En contraste con los hijos del astronauta, Carol Armstrong -su segunda esposa, con quien se casó en 1994 después del divorcio iniciado por Janet Armstrong, madre de Rick y Mark-, al parecer no vendió nada. Por el contrario, Carol donó una colección de souvenirs al Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsoniano. Carol y sus hijos adultos, Andrew y Molly, no quisieron hacer comentarios para este informe, pero sus allegados dicen que la viuda de Armstrong está convencida de que Neil se habría opuesto al trapicheo de los objetos emblemáticos de su vida y su carrera.

En un email reenviado por su esposa, la abogada Wendy Armstrong, como respuesta a la requisitoria periodística, Mark Armstrong dijo que no es tan simple saber qué habría querido su padre ni qué es mejor para la posteridad, y agrega que él y su hermano Rick ya donaron a diversos museos más de 500.000 dólares en efectivo y objetos por valor de 1,4 millones de dólares, y que dieron a préstamo artículos por valor de varios millones más.

El presidente Nixon saluda a los astronautas luego de su llegada y en cuarentena por seguridad Fuente: AFP

Pero agregó que las donaciones -que reportan beneficios impositivos a los donantes- no garantizan el acceso público a esos objetos. "Los museos también pueden optar por guardarlos en depósito o decidir venderlos unilateralmente", dijo Mark Armstrong.

En cuanto a su padre, Mark dijo: "Creo que no nos habría juzgado por vender o no vender esas cosas, sino por lo que hiciéramos con las ganancias y por nuestro comportamiento en la vida. Papá siempre dijo que quería dejar un mundo mejor que como lo encontró. Yo intento seguir su ejemplo e inculcarles lo mismo a mis hijos".

Mark y su esposa Wendy dijeron estar usando el dinero procedente de esas subastas para crear una ONG ambientalista en honor a los padres de Mark y llamada Vantage Earth, que según Wendy, "trabajará para preservar y proteger la Tierra del daño que le han causado sus propios pobladores, algo que preocupaba a Neil desde el día que vio la Tierra desde la Luna".

Si bien Mark y Rick Armstrong usaron la ola publicitaria del 50 aniversario del primer alunizaje para promocionar las subastas, están lejos de ser los primeros que venden posesiones de los astronautas: según Greg Rohan, presidente de Heritage Auctions, la casa de remates de Dallas, su empresa ha subastado colecciones de otros 20 astronautas y sus familias, aunque ninguno de la estatura de Neil Armstrong.

"Este es realmente el Santo Grial", dijo Rohan en el video promocional de la subasta.

"Neil Armstrong ocupa un lugar de privilegio en el mundo de los fans de la historia espacial", dijo Robert Pearlman, editor de CollectSpace.com, un sitio web dedicado a souvenirs de la historia aeroespacial.

Y los precios reflejan ese lugar reverencial. Los artículos que llegan a mayor precio suelen ser los que viajaron con Armstrong a la Luna, como la rara medalla de oro que se vendió este mes por 2,04 millones de dólares, el precio más alto del lote. Por la bandera estadounidense que viajó a bordo del Apolo 11 se pagaron 275.000 dólares.

Los objetos personales de la infancia de Armstrong y de sus primeros años como padre también se venden muy bien: su osito de peluche se vendió por 3500 dólares; la carta que le envió de niño al conejo de Pascua y que firmó como "Neil" alcanzó los 4000 dólares; la postal enviada a sus padres desde París en 1962 ("La estoy pasando bien y no tengo que trabajar demasiado") salió por 1375 dólares, y el martillo del rematador despachó por 750 dólares un boletín de preescolar de Mark Armstrong firmado por su padre.

Puño y letra

Muchos de los ítems subastados, desde fotos de Armstrong vistiendo su traje espacial hasta sus cheques de banco personales, llevan su firma y tienen inscripciones de su puño y letra, aunque en vida el astronauta detestaba que vendieran sus autógrafos.

"Hacía lo imposible para que su firma no circulara por ahí", dijo Wales, abogado de Armstrong durante más de una década. "Sabía que para algunos chicos simplemente era genial tener su autógrafo, pero también sabía que algunos padres agarraban los autógrafos de sus hijos y los vendían, y a él no le gustaba que se armara todo eso alrededor suyo."

En 2005, tras enterarse de que un peluquero había vendido sus restos de cabello a un coleccionista por 3000 dólares, Armstrong instruyó a Wales para que le propusiera al peluquero "la devolución del cabello al señor Armstrong" o "donar el equivalente al fruto de esa venta a la organización de caridad de su elección".

Pearlman, de CollectSpace.com, quien dijo haber mantenido correspondencia con Armstrong antes de su muerte, dijo entender los sentimientos encontrados que despiertan estas subastas, a pesar de ser parte interesada por su avidez de coleccionista.

"Yo comprendo que la venta de estos objetos haga fruncir el ceño a muchos. ¿Pero qué hacés con esas cosas?", dijo Pearlman, y agregó que no hay un camino marcado cuando uno hereda algo así.

"No estoy en condiciones de decir si a Neil le habría parecido bien o mal", señaló. "Lo que sí puedo decir es que, en este caso, no hay algo que esté claramente bien o claramente mal."

Diario The New York Times

Traducción de Jaime Arrambide