Israel se convierte en el primer país en reconocer a Somalilandia como un Estado independiente

JERUSALÉN.- Israel anunció este viernes el reconocimiento de Somalilandia, una cuestionada medida diplomática en favor de una república separatista que se abrió de Somalia, con una excelente ubicación estratégica y que no era reconocida por nadie.

“El primer ministro de Israel anuncia el reconocimiento oficial de la República de Somalilandia como estado independiente y soberano", dijo la oficina de Benjamin Netanyahu en un comunicado en X.

“El Estado de Israel planea ampliar inmediatamente sus relaciones con la República de Somalilandia con una amplia cooperación en los campos de la agricultura, la salud, la tecnología y la economía", añadió sobre este territorio del tamaño de Uruguay.

El gobierno del presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, conocido como “Irro”, saludó de inmediato “un momento histórico”.

El Ministerio de Exteriores de Somalilandia “acoge con satisfacción y agradece profundamente la histórica y fundamentada decisión del Estado de Israel de reconocer oficialmente su soberanía e independencia" y anuncia su intención de adherirse a los Acuerdos de Abraham para dar lugar el “establecimiento de relaciones diplomáticas plenas”, dijo la Cancillería en un comunicado.

Para el presidente somalilandés “este paso marca el inicio de una alianza estratégica que promueve intereses mutuos, fortalece la paz y la seguridad regionales y genera beneficios compartidos para todas las partes interesadas, sin perjuicio de ninguna", añadió.

Somalilandia se segregó y declaró su independencia en 1991, cuando Somalia se hundía en el caos tras la caída del régimen militar del autócrata Siad Barre. Desde entonces funciona de manera autónoma y se distingue por una relativa estabilidad en comparación con Somalia, afectada por la insurgencia islamista y conflictos políticos crónicos.

Hasta ahora no había sido reconocida por ningún país, lo que la mantenía en cierto aislamiento político y económico, pese a su ubicación estratégica a la entrada del estrecho de Bab el Mandeb, en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que conecta el océano Índico con el canal de Suez.

Importancia estratégica

A fines de noviembre, expertos israelíes del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) destacaron la importancia de reconocer a Somalilandia por dos motivos, su “ubicación geoestratégica y en su disposición como Estado estable, moderado y fiable en una región volátil a colaborar estrechamente con los países occidentales".

“Dado que los países del Golfo, Estados Unidos e Israel han combatido a los hutíes en los últimos años sin lograr un resultado decisivo, la ubicación de Somalilandia y la posibilidad de operar desde su territorio, podría ser un punto de inflexión", añadió el Instituto.

Para Somalilandia, el reconocimiento de Israel representa un paso fundamental hacia su gran aspiración: la legitimación que persigue de Estados Unidos, el gran aliado de Israel, que hasta ahora expresó serias dudas.

De hecho, dadas las repercusiones geopolíticas que el acercamiento con Israel puede tener en la región del mar Rojo, el anuncio provocó una oleada de condenas por parte primeramente de Somalia, pero también de sus vecinos Yibuti, Egipto y Turquía.

Esos países condenaron lo que describieron como un ataque a la integridad territorial somalí y un precedente peligroso que constituye a la vez una amenaza a la seguridad regional y un ataque directo a la Carta de la ONU.

Desde el 7 de octubre de 2023 y el ataque de Hamas al sur de Israel que desencadenó la guerra en Gaza, este conflicto ha tenido repercusiones regionales sin precedentes e Israel se vio envuelto en varios frentes, entre ellos con los rebeldes hutíes de Yemen, cuyas costas se encuentran en frente de las de Somalilandia.

Turquía denunció la “política expansionista” de Israel y su “manifiesta injerencia en los asuntos internos de Somalia”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores turco señaló “un nuevo ejemplo de las acciones ilegales del gobierno de Netanyahu, destinadas a crear inestabilidad regional y mundial".

