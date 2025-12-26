En medio de la escalada de EE.UU., el régimen de Maduro libera a casi 100 detenidos durante las protestas de 2024

CARACAS.– El régimen de Nicolás Maduro anunció el jueves la excarcelación de 99 detenidos durante las protestas de 2024 tras la autoproclamada reelección -cuestionada internacionalmente-, aunque grupos de derechos humanos indicaron que el número total de liberaciones fue menor.

La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo a mediados de 2024 desató manifestaciones que dejaron 28 muertos y al menos 2400 detenidos, a quienes el propio mandatario calificó como “terroristas”.

La autoridad electoral y luego el Tribunal Supremo -ambos controlados por el chavismo- afirmaron, sin presentar pruebas, que el ganador de la elección había sido el presidente Nicolás Maduro y que las manifestaciones buscaban desconocer el triunfo del mandatario por un tercer mandato de seis años. La oposición publicó actas electorales que demostraban un triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024.

Manifestantes se enfrentan con la policía durante protestas por los resultados electorales oficiales que dan a Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones, en julio de 2024 Matias Delacroix - AP

La justicia ha excarcelado a más de 2000 personas desde entonces, según cifras oficiales.

“El gobierno nacional y el sistema de justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia”, indicó en un comunicado el Ministerio de Servicio Penitenciario.

Según el gobierno venezolano, “se encontraban privados de libertad por su participación en los hechos de violencia e incitación al odio, posteriores a la jornada electoral del pasado 28 de julio de 2024”.

Entre los liberados está Marggie Orozco, médica de 65 años condenada a la pena máxima por “traición a la patria, incitación al odio y conspiración” tras criticar en un audio de WhatsApp al dirigente de izquierda, informó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que lleva casos de “presos políticos”.

Foro Penal informa de la liberación de la Dra Marggie Orozco del Edo Tachira hoy 25-12-2025 alrededor de las 04:00 am. pic.twitter.com/sWU2S8K3u6 — Miguel H Otero (@miguelhotero) December 25, 2025

Orozco fue arrestada en agosto de 2024 y condenada en noviembre de este año, según la ONG.

Dudas

La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales dijo en su cuenta de X que el régimen había anunciado esa cifra de excarcelaciones “pero ese número no corresponde con la realidad”.

También la ONG Foro Penal afirmó en su cuenta de la red social que hasta la noche del jueves habían podido confirmar la excarcelación de 45 personas que habían sido “arbitrariamente detenidas por motivos políticos”. Se trata de 15 mujeres, 27 hombres y 3 adolescentes. “Seguimos verificando otros posibles casos”, señaló el organismo.

Las excarcelaciones comenzaron desde la madrugada del jueves, informó más temprano el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

#ATENCIÓN Hasta el momento, del número de excarcelaciones anunciado oficialmente (99) el 25 de diciembre, solo hemos logrado verificar aproximadamente la mitad de los casos. Es importante señalar que, en múltiples situaciones, las excarcelaciones se habrían producido bajo… — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) December 26, 2025

“Aunque no son totalmente libres, seguiremos trabajando por la libertad plena de ellos y de todos los presos políticos”, señaló Andreína Baduel, al frente del Clippve, en referencia a medidas de libertad condicional que obliga a muchos de los excarcelados a presentarse con regularidad en tribunales.

Según el relato de familiares, 60 de los excarcelados estaban en la cárcel de máxima seguridad Tocorón, a unos 134 km de Caracas y por años base de la temida banda Tren de Aragua. Fue ocupada en 2023 y habilitada un año después para albergar a detenidos poselectorales. También se reportaron liberaciones en otras prisiones.

“Debemos recordar que son más de 1000 familias con presos políticos”, añadió Baduel, hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel, un antiguo colaborador del expresidente Hugo Chávez. El militar murió en prisión en 2021.

Además, su hermano, Josnars Adolfo Baduel, está detenido hace cinco años acusado de terrorismo “en condiciones inhumanas y con un estado de salud delicado por secuelas de torturas”, dijo.

Defensores de derechos humanos señalan que las detenciones han tenido un “carácter arbitrario”.

Un hombre sostiene una vela y un cartel pidiendo la liberación de su hermano durante una vigilia convocada por la oposición para exigir la libertad de los presos políticos arrestados durante la protesta tras la controvertida reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, el 8 de agosto de 2024 YURI CORTEZ� - AFP�

“Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, conforme a los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal”, indicó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

En Venezuela hay al menos 902 “presos políticos”, de acuerdo al conteo más reciente de la ONG Foro Penal.

El régimen de Maduro dice que en Venezuela no hay presos políticos, sino “políticos presos” que buscan desestabilizar al país.

Las excarcelaciones ocurren en momentos de una escalada entre Venezuela y Estados Unidos, que desplegó desde agosto una inusual flota en el Caribe con el argumento de luchar contra el narcotráfico.

Maduro señala que las maniobras buscan forzar un cambio de régimen y apoderarse del petróleo venezolano.

A mediados de este mes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que la represión del espacio cívico en Venezuela se ha intensificado, sofocando las libertades de las personas y que periodistas, activistas, figuras de la oposición e incluso trabajadores humanitarios continúan enfrentando amenazas, hostigamiento y detenciones arbitrarias.

Agencias AFP y Reuters