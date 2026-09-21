Paramount llega a un acuerdo un con varios estados de EE.UU. para destrabar su megafusión con Warner

NUEVA YORK.– Paramount, propiedad de Skydance, llegó a un acuerdo con el grupo de fiscales generales estatales que había llevado a la Justicia su intento de comprar Warner Bros. Discovery, una negociación que, en la práctica, despeja el camino para que avance una de las mayores fusiones de la industria del entretenimiento estadounidense.

Los detalles del entendimiento no se conocieron de inmediato y se espera un anuncio formal este lunes.

David Ellison PATRICK T. FALLON - AFP

La operación, valuada en US$81.000 millones, daría lugar a un conglomerado con presencia en cine, televisión, noticias y streaming. Paramount, dirigida por David Ellison, se impuso en febrero en una puja con Netflix por el control de una serie de activos de Warner Bros. Discovery, entre ellos Warner Bros. Pictures, CNN y el servicio HBO Max. El acuerdo con los estados remueve un frente que amenazaba con demorar durante meses una transacción que ya había recibido el visto bueno del gobierno federal.

La administración de Donald Trump aprobó la operación en junio sin exigir cambios en el modelo de negocio. Sin embargo, esa autorización no cerró la discusión antimonopolio. En julio, una coalición de 12 Estados presentó una demanda para bloquear la compra.

California encabezó la acción judicial, acompañada por Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Washington, todos gobernados por demócratas.

Para los demandantes, una combinación entre Paramount y Warner Bros. “extinguiría la competencia” y reduciría las opciones para los consumidores, en especial para quienes concurren a las salas de cine y para los clientes de televisión por cable. Según la presentación de los Estados, la compañía resultante controlaría alrededor del 27% de la distribución de películas estrenadas en cines y un porcentaje similar del negocio de licencias para canales de televisión por cable.

Esta vista aérea muestra la torre de agua con el logotipo de Paramount en Paramount Studios en Los Ángeles, California ROBYN BECK - AFP

Ese nivel de control estaba en el centro de la disputa. Los fiscales sostenían que la unión de dos grupos con peso decisivo en Hollywood podía modificar el equilibrio competitivo en distintos eslabones de la industria, desde la llegada de estrenos a las salas hasta la negociación de contenidos para la televisión paga. La demanda colocaba a la fusión bajo una amenaza judicial concreta pese a la aprobación federal.

La magnitud de los activos involucrados explica parte de esa preocupación. La operación no se limita a la integración de dos estudios cinematográficos, sino que alcanzaría áreas muy distintas del negocio audiovisual, desde la producción y distribución de películas hasta las noticias y el streaming. Esa amplitud convirtió a la compra en una disputa sobre cuánto poder podía acumular una sola compañía dentro de una industria con un alto nivel de concentración.

La ofensiva no provenía solo de los gobiernos de esos Estados. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos también presentó una queja contra la operación. A la vez, opositores dentro de la industria cinematográfica advirtieron que la fusión podía eliminar puestos de trabajo en un Hollywood ya bajo presión y reducir la cantidad de películas producidas por año. Grupos vinculados a los medios expresaron además preocupación por la independencia de CNN una vez que quedara bajo el nuevo conglomerado.

La combinación de esos cuestionamientos había empujado el caso hacia un juicio antimonopolio completo, previsto para marzo. De haber seguido adelante, el proceso podía convertirse en la principal batalla legal contra la compra y prolongar la incertidumbre en torno a la operación. El acuerdo de este lunes altera ese escenario al sacar del camino a la coalición estatal que sostenía la impugnación más importante.

El conflicto también había escalado en California. Paramount amenazó con mudarse del estado si el fiscal general, Rob Bonta, no negociaba el fin de la demanda. La advertencia elevó la presión sobre una jurisdicción central para la industria audiovisual y, al mismo tiempo, sobre el Estado que encabezaba la ofensiva judicial.

De acuerdo con Bloomberg, los abogados de los Estados trabajaron durante la noche para cerrar el entendimiento. Massachusetts, Nueva York, Connecticut y Minnesota se habían resistido al acuerdo, pero finalmente concluyeron que continuar con el proceso sin California no justificaba los costos. Esa evaluación debilitó la posibilidad de que el caso siguiera adelante aun sin el Estado que había liderado la demanda.

Se observa la torre de agua de Paramount Pictures en Los Ángeles, el 18 de diciembre de 2025, con el letrero de Hollywood al fondo. Jae C. Hong - AP

Ni Paramount ni las oficinas de los fiscales generales de California y Nueva York respondieron de inmediato a los pedidos de comentarios. Tampoco se conocían, al comienzo de la jornada, los términos concretos del pacto. Se espera que esos detalles fueran divulgados más tarde, junto con un anuncio formal sobre el entendimiento alcanzado.

La disputa también quedó atravesada por el contexto político. Ellison pertenece a una familia ultramillonaria con vínculos con Trump, mientras que la administración republicana ya había dado luz verde a la operación a nivel federal. Ese aval, sin embargo, no había neutralizado la oposición de los Estados.

Con el acuerdo, Paramount reduce de manera sustancial el riesgo de enfrentar en marzo un juicio antimonopolio impulsado por la coalición estatal. La operación que busca integrar a Paramount con activos centrales de Warner Bros. Discovery queda así más cerca de avanzar.

Agencias AFP y AP