Larry Ellison blinda la oferta de Paramount por Warner con una garantía personal de 40.400 millones de dólares

WASHINGTON.– El multimillonario Larry Ellison, quien ocupa el puesto como el tercer hombre más rico del mundo, decidió intervenir de manera directa en la batalla por Warner Bros Discovery (WBD). A través de un documento que salió a la luz este lunes, el magnate confirmó una garantía personal de 40.400 millones de dólares.

El objetivo central de este movimiento financiero es el respaldo total a la oferta de compra que su hijo, David Ellison, líder del grupo Paramount Skydance, presentó ante el mercado para adquirir la totalidad del conglomerado.

Esta noticia surge tras una serie de tensiones corporativas. Hace apenas unos días, el consejo de administración de Warner Bros Discovery rechazó la oferta hostil de compra por parte de Paramount Skydance, la cual asciende a 108.400 millones de dólares. En ese momento, los directivos de WBD pusieron en duda el compromiso real de Larry Ellison en la operación y señalaron que la propuesta de su hijo se apoyaba en un fideicomiso revocable, desconocido y opaco.

Paramount, Netflix y Warner Bros. Collage

Ante estas críticas sobre la falta de seguridad financiera, el fundador de Oracle respondió con esta millonaria garantía personal para eliminar cualquier rastro de duda sobre su solvencia y apoyo.

La disputa no es sencilla porque existe un competidor de peso pesado: Netflix. El gigante del streaming ya cuenta con una recomendación favorable por parte del consejo de administración de WBD, que pidió a sus accionistas privilegiar la propuesta de la plataforma roja.

Sin embargo, los modelos de negocio que ambos pretendientes proponen son opuestos. Mientras que Paramount Skydance busca la integración total y desea quedarse con todo el conglomerado, la oferta de Netflix es selectiva.

La propuesta de Netflix consiste en una adquisición parcial por un monto de 82.700 millones de dólares (que incluye la deuda). El plan de Netflix se enfoca exclusivamente en el estudio de cine Warner Bros y en la totalidad de HBO, tanto sus canales como la plataforma HBO Max.

Para que esto ocurra, WBD debería realizar primero una escisión de activos, de modo que canales como CNN y Discovery pasen a una nueva sociedad independiente bajo el nombre de Discovery Global.

El panorama se complica por factores políticos y regulatorios. Larry Ellison es un aliado cercano del presidente Donald Trump, un vínculo que añade una capa de complejidad al proceso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. Julia Demaree Nikhinson - AP

Al mismo tiempo, dentro del gobierno existe el temor de que una absorción de WBD por parte de Netflix debilite la competencia en el mercado. Netflix ya es la plataforma de streaming más grande del mundo, y si suma a HBO Max (que ocupa la tercera posición), su dominio sería casi absoluto.

Este riesgo de monopolio podría inclinar la balanza de los reguladores a favor de Paramount, un estudio más pequeño que necesita escala para sobrevivir.

Más allá de los nombres propios, esta transacción es el preludio de una guerra mayor. Aunque la atención se centre hoy en los 100.000 millones de dólares que se disputan, el verdadero enemigo de Hollywood no está en esta mesa de negociaciones.

El público dedica cada vez más tiempo a contenidos ajenos a los grandes estudios. De hecho, la fuente de distracción de video más popular en los Estados Unidos no es Warner, ni Netflix, sino YouTube. La plataforma de Google ya representa el 28% del streaming en televisores, por encima del 19% de Netflix.

La torre de agua de los estudios Warner Bros en California, el viernes 5 de diciembre de 2025. Jae C. Hong - AP

La convergencia de modelos es evidente: las redes sociales ahora ofrecen suscripciones y programas premium, mientras que los servicios de streaming incorporan publicidad y formatos cortos similares a los de TikTok.

Por esta razón, la familia Ellison busca fortalecer a Paramount no solo con cine, sino también con una posible participación en la gestión de la versión norteamericana de TikTok.

En conclusión, la garantía de Larry Ellison es un golpe sobre la mesa para rescatar una oferta que Warner calificó como arriesgada. Quien gane esta contienda por el catálogo y los derechos de propiedad intelectual de la Warner tendrá en sus manos las herramientas necesarias para enfrentar a los nuevos gigantes del contenido digital.

Esta lucha por el control de los medios se asemeja a una partida de ajedrez donde un rey de la tecnología pone su fortuna personal como escudo para que su heredero conquiste un imperio, mientras los jueces del torneo vigilan que nadie se vuelva demasiado poderoso para las reglas del juego.

Agencias AP y AFP