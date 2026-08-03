Petro llama a organizar una milicia popular a cuatro días de la asunción presidencial en medio de una escalada violenta

BOGOTÁ.- El saliente presidente Gustavo Petro instó hoy a los movimientos sociales a organizar una “milicia popular” para defenderse de eventuales agresiones de lo que denominó el “fascio narcotraficante”.

El llamado ocurre en medio de una escalada de violencia contra dirigentes oficialistas y a cuatro días de la asunción de su sucesor, el conservador Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo viernes en la ciudad de Cali.

“Le solicito al movimiento indígena, campesino, popular y estudiantil del Cauca organizar las guardias libertadoras para contrarrestar a los asesinos organizados con la fuerza de la red y el poder popular”, afirmó el mandatario hoy en la red social X. Petro, quien militó en su juventud en la extinta guerrilla M-19, considera a las guardias como formas de “milicia popular” que deben actuar en coordinación con el Ejército Nacional en zonas donde las mafias busquen dominar a los militares, a quienes instó a desobedecer si reciben órdenes de “asesinar al pueblo”.

Ataca el fascio narcotraficante a las organizaciones populares del Cauca con atentados contra la vida de verdad. Atentado contra las autoridades indígenas y contra el diputado del Pacto histórico, comenzó el tradicional baile rojo de la muerte,



Le solicito al movimiento… https://t.co/rmHWSrU2Yc — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 3, 2026

El mandatario pidió a los movimientos sociales reunirse el próximo viernes en Cali para estructurar “las formas de la resistencia”. Sobre su funcionamiento, aseguró: “Las guardias libertadoras sólo obedecen órdenes de su comunidad en asamblea, es la comunidad la que decide si deben armarse o no, de acuerdo a la magnitud de la agresión”.

La convocatoria presidencial encendió alarmas. Andrés Macías, investigador de la Universidad Externado, explicó a The Associated Press que las declaraciones resultan delicadas porque “introducen la posibilidad de legitimar el uso de las armas por parte de actores civiles en un contexto donde Colombia ya enfrenta una alta fragmentación de la violencia”. En zonas como Cauca, advirtió que esto dificulta diferenciar entre organizaciones comunitarias legítimas y estructuras armadas ilegales. Por su parte, el representante conservador Guillermo Blanco alertó que la iniciativa “choca con el orden constitucional y sólo alimenta el riesgo de fortalecer estructuras armadas paralelas”.

El clima político llega tensionado al traspaso de mando. Petro no reconoció la victoria electoral de De la Espriella, argumentando un presunto fraude, y sostuvo que representa la llegada del “fascismo” a Colombia. De la Espriella, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, enfrentó críticas en campaña por declararse enemigo de los “señores de la izquierda” a quienes había que “destriparlos”, aunque luego matizó su discurso señalando que se refería a una confrontación ideológica legal.

La ceremonia se realizará por primera vez en Cali para enviar un mensaje de autoridad a los grupos armados ilegales. El alcalde Alejandro Eder anunció hoy que la ciudad recibirá a diez delegaciones internacionales, incluyendo al rey Felipe VI de España, al primer ministro de Curazao y a los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Chile, Costa Rica y Honduras. El Ministerio de Defensa desplegará más de 11.000 efectivos y prohibió el uso de drones para evitar atentados.

La iniciativa de Petro surgió tras un fin de semana marcado por ataques contra su corriente política. El sábado falleció el líder indígena Julián Mauricio Gutiérrez tras ser atacado en Florida, municipio aledaño a Cali, mientras que ayer el diputado oficialista Yesid Sandoval salió ileso de un ataque a tiros.

En simultáneo, la violencia armada persiste en el suroeste del país. La Tercera División del Ejército informó que al menos tres presuntos miembros de Comuneros del Sur, una disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), murieron hoy en combates con militares en una zona rural de Mallama, Nariño. Además, se logró el arresto de una persona vinculada a la estructura.

Tras el operativo, el Ejército difundió un mensaje interno pidiendo a sus soldados “firmeza, determinación y respeto por la misión”. “La seguridad no se negocia con quienes atentan contra la vida de los colombianos. Seguimos avanzando. Continuamos a la ofensiva”, indicó la fuerza. Este choque se suma al atentado del fin de semana contra el Comando de Policía de Norte de Santander, atribuido al ELN, que dejó 11 uniformados y tres civiles heridos por la explosión de un coche bomba.

Agencias AFP y ANSA