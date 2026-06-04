Petro y Cepeda dan marcha atrás con una de sus iniciativas más criticadas durante la campaña electoral

BOGOTÁ.– Luego de la victoria de la oposición en los comicios del pasado domingo, el presidente colombiano Gustavo Petro y el candidato oficialista Iván Cepeda dieron marcha atrás el jueves con la iniciativa de recolectar firmas para convocar a una Asamblea Constituyente.

En una seguidilla de declaraciones, el mandatario, el comité y el candidato se pronunciaron en el mismo sentido y aseguraron que descartar el proceso de la constituyente permite apoyar la campaña de Cepeda para vencer a la “extrema derecha” en referencia al postulante conservador Abelardo de la Espriella, con el que se medirá en el balotaje del 21 de junio.

“La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones al reflejar una profunda división ciudadana no permite que el constituyente [el pueblo] se convoque a sí mismo y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento”, afirmó Petro en la red social X.

La propuesta de Asamblea nacional constituyente es, por definición, del constituyente, y se levantó para profundizar la reformas laboral, pensional, de servicios públicos, de reforma a la minería y de generalización del nivel de educación en la sociedad colombiana y buscaba… https://t.co/GyZ3f2bwOk — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 4, 2026

La propuesta de modificar la Constitución que rige desde 1991 ha gravitado a lo largo del gobierno del progresista Petro, quien ha insistido en que sea “el pueblo” el que decida los cambios que necesita. Sin embargo, durante la campaña presidencial se convirtió en una de las principales críticas hacia Cepeda, aliado de Petro.

Ambos impulsaban la modificación para destrabar sus reformas sociales (salud, pensiones y laboral) en el Congreso y para garantizar la materialización de los derechos fundamentales más allá del actual mandato presidencial.

Tras competir con otros nueve candidatos el domingo, De la Espriella, simpatizante de los presidentes Donald Trump y del salvadoreño Nayib Bukele, obtuvo 43,74 % de los votos en la primera vuelta presidencial, seguido del senador Cepeda con 40,90 %, según el conteo preliminar.

Abelardo de la Espriella, en un acto de campaña con la camiseta de la selección colombiana RODRIGO BUENDIA - AFP

En otra medida que modifica el rumbo de la campaña con miras al balotaje, una jueza prohibió a De la Espriella utilizar la camiseta de la selección de fútbol nacional como “símbolo” de su partido político, tras quejas de la izquierda.

Al igual que hizo el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y actualmente su hijo y precandidato Flavio, De la Espriella usa habitualmente la camiseta de la selección en actos públicos a pocos días del Mundial de Norteamérica, que arranca el 11 de junio.

Se ordena “cesar inmediata y definitivamente” el uso de la camiseta “como símbolo identificador de su partido político, su campaña o su imagen personal en plaza pública o cualquier medio”, dice el auto de una jueza de Bogotá.

Algunos de los millones de seguidores del conocido como “El Tigre” la usan con la cabeza del animal estampada y la acompañan con su característico saludo militar en los mitines.

Colombia jugará su primer partido el 17 de junio contra Uzbekistán.

Defensa de la Constitución

En su vuelta atrás con la decisión de convocar a una Asamblea Constituyente, Cepeda hizo una defensa de la actual Carta Magna.

“El proyecto político que representa la extrema derecha, hoy encabezado por su candidato Abelardo de la Espriella, constituye una amenaza para los fundamentos democráticos... a la sustitución de la democracia por un régimen autocrático y mafioso”, aseguró Cepeda en una declaración transmitida en video.

Cepeda defendió la Constitución actual, asegurando que es un “demócrata” que respeta las leyes, luego de que durante la campaña presidencial dijo que en caso de llegar al poder convocaría a un acuerdo nacional a distintos sectores, incluyendo empresarios y movimientos sociales, para hablar de los principales temas del país y que no descartaba que ese diálogo concluyera en un proceso para cambiar la carta magna.

Armando Wouriyu Valbuena, vocero del comité promotor de la constituyente, explicó que suspender el proceso de recolección de firmas busca enfocar el esfuerzo en apoyar la campaña de Cepeda y “consolidar una gran alianza por la vida capaz de frenar los sectores de extrema derecha que amenazan los derechos, la convivencia y la paz en nuestro país”.

La Constitución vigente establece que para ser reformada el Congreso debe aprobar una ley en la que avale que los ciudadanos decidan en una votación popular si convocan una Asamblea Constituyente. Luego la Corte Constitucional deberá revisar la ley y darle su aval.

Una convocatoria de la Asamblea necesita la votación positiva de al menos una tercera parte de los electores habilitados, es decir, cerca de 13 millones de votos, más de lo que necesitó Petro para ser elegido presidente.

Agencias AFP y AP