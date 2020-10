Plebiscito en Chile: dudas y expectativas entre los argentinos que votan

Preparativos por parte del Servicio Electoral de Chile para las votaciones del referendum constitucional, en Santiago, Chile Fuente: AFP - Crédito: Martín Bernetti

SANTIAGO, Chile.- Dejaron la Argentina hace varios años y por diversos motivos terminaron construyendo sus vidas en torno a un país que hoy les parece distinto del que llegaron . Fueron testigos de la evolución de una sociedad fracturada por el régimen militar y de un despertar económico que, para muchos, situó al país como un ejemplo de la región. Gracias a sus años en Chile y la residencia definitiva con la que cuentan, mañana serán parte del grupo de argentinos que participan del plebiscito constitucional.

"He visto muchísimos cambios en Chile. Tuve la suerte de llegar a un muy buen trabajo, y conocí de entrada un país moderno, que es lo primero que ve el extranjero. Vas a lugares como Las Condes o Vitacura, y piensas que estás en Estados Unidos, pero ya con el tiempo uno va entendiendo que hay otras realidades y vas armando tu propia experiencia", cuenta Claudio Ventimiglia, ingeniero en sistemas y que hace 13 años se instaló en Chile por temas laborales.

"Y pasa que te encontrás con compañeros que tienen tu misma edad, y misma formación, pero que aún siguen pagando su universidad y que están endeudados por muchísimos años para poder pagarla. Y yo les decía: 'pero cómo, si terminaste de estudiar hace diez años'. Y me respondían que aún tenían que seguir pagando las cuotas. Cosas así no te cierran del todo, y ahí uno entiende la impotencia de la gente y por qué para ellos cambiar la Constitución es importante", añade el consultor y dueño de una pequeña empresa de software llamada Absys.

Jorgelina López llegó hace 11 años al país y comenzó a votar desde las últimas elecciones presidenciales de 2017. En Chile armó su familia, tuvo sus dos hijos, y para ella el referéndum es clave para el país, a pesar de que distingue que el proceso podría demorar años y no ser beneficioso directamente para sus intereses.

"Para quienes tenemos la suerte de estar en el lado más privilegiado, esperamos que Chile se transforme en un lugar más justo, sobre todo para su comunidad. Pienso que si Chile hubiese sido más justo quizás yo no hubiera venido o no estaría en el lado del privilegiado. Donde más se refleja este tema es en la salud. Porque la diferencia con lo público y privado es brutal. Si voy al médico, acá siempre tengo que hacerme 20 estudios que tengo que pagar, y para comprar medicamentos también necesitas ir antes a una consulta con el doctor y pagarla; y yo podría, pero acá muchísima gente termina haciendo bingos o campañas para poder pagar los tratamientos. Imaginá que ahora se pudo retirar el 10% de las pensiones, y la gente mayoritariamente usó ese dinero para pagar deudas o ir al dentista", señala.

"Hay más ejemplos. Acá en Chile cualquier cambio, no sé, que podría significar que una empresa no pueda comprarse el agua de una zona, es declarado inconstitucional, y es una muralla con la que chocan muchas iniciativas. Y lo de la brecha entre ricos y pobres, desconozco las cifras pero se refleja en trámites como ir a sacar un DNI para mis hijos. Vas a una zona pobre donde esté una oficina del Registro Civil y se demoran todo el día en atenderte, pero en Vitacura la oficina es increíble y no te tardás nada. Crecer toda la vida sabiendo que si tienes plata te va bien, pero si vienes de un lado pobre la vas a pasar mal siempre, genera mucha violencia", añade López.

Resquemores

El tema de la violencia originada por el estallido social del año pasado, sin embargo, también generó más resquemores en la población y además de las dudas sobre quienes podrían elaborar una nueva Constitución en caso de ganar el "apruebo" en el plebiscito de hoy.

"Llevo viviendo 20 años en Chile, y si bien no es obligatorio, he participado en muchísimas elecciones. Acá son ordenados y el sistema funciona muy bien, y me parece que dar la opinión es muy importante, pese a que estamos en una situación de pandemia. Y hay otros elementos a considerar. Espero que no se interprete que, si una se rechaza, no quiera cambios a la Constitución. El punto es determinar quién va a escribir la nueva Carta Magna y ahí surgen dudas", indica Cecilia Vernet, de Buenos Aires, y que trabaja en el área de sistemas de una empresa multinacional.

"Lo del año pasado fue un shock con lo de las protestas sociales. Vivíamos en un país tranquilo y uno se encuentra con esto, pero viendo que si hay sectores desplazados uno no puede desconocer su derecho a reclamar y porque además es muy legítimo, pero la violencia excesiva no es buena. Es un tema delicado y cuando la violencia se reprime con violencia algo falló", complementa.

Sobre el clima en el que se desarrollará la consulta, Claudio Ventimiglia dice que "hay mucha expectativa y la gente está con ganas porque esto lo lleva esperando hace mucho tiempo", mientras que Jorgelina López considera que la pandemia del coronavirus aplacó el impulso inicial.

"Se pinchó el interés y creo que si hubiese sido el plebiscito en abril el 'apruebo' hubiera arrasado, pero con la pandemia y la violencia, la diferencia no será tan abismal", estimó López.

