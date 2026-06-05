Polémica en Colombia por el supuesto desaire de los jugadores de la selección a Petro y su hija en su despedida en el aeropuerto

BOGOTÁ. – La Federación Colombiana de Fútbol denunció este viernes que los jugadores que disputarán el Mundial 2026 son víctimas de un “asedio” en las redes sociales a raíz de un acto público tras el cual los acusaron de hacerle un desplante al presidente izquierdista Gustavo Petro.

Las críticas en las redes sociales contra los miembros de la selección suceden en medio de la polarizada campaña para el balotaje del 21 de junio, que enfrentará a un aliado del mandatario, el senador Iván Cepeda, con el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

Petro entregó el jueves la bandera del país a la delegación que disputará el Mundial de 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

🇨🇴 La hija de Petro le pide una foto a James Rodríguez y pasa esto: pic.twitter.com/MYhHkGQvgB — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) June 5, 2026

Durante el acto en un aeropuerto de Bogotá, varios jugadores lucían poco efusivos. Uno a uno recibieron un regalo del presidente, pero varios se limitaron a saludarlo rápidamente, actitud interpretada como un desplante.

La frustrada foto con James

El capitán y emblema de la selección, James Rodríguez, fue duramente criticado por aparentemente ignorar la petición de la hija menor de Petro para tomarse una fotografía. Rodríguez ha tenido como asesor jurídico a De la Espriella, un abogado millonario que también ha representado a paramilitares narcotraficantes.

La Federación manifestó en un comunicado su rechazo a “cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional".

El presidente colombiano, Gustavo Petro (Archivo) [e]ANDRES MORENO - XinHua

Después del acto con Petro, el equipo viajó hacia Estados Unidos para jugar ante Jordania un último partido amistoso antes del debut en el Mundial, el 17 de junio ante Uzbekistán en el Grupo K.

La participación de Colombia en el torneo coincide con la recta final de la campaña para elegir al sucesor de Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país.

Conocido como “El Tigre”, el candidato de ultraderecha suele hacer campaña vistiendo la camiseta amarilla de la selección, un gesto que la izquierda rechaza y acusa de apropiación de un símbolo nacional.

James Rodríguez a bordo del avión que llevó a la selección a San Diego

“No le pertenece a nadie, nos pertenece a todas y todos... no podemos permitir que nos la roben", dijo Cepeda en un encuentro en Bogotá con hinchas de los diferentes equipos de la liga colombiana.

Una jueza le prohibió el jueves utilizar esa prenda como emblema, un acto que replica un gesto del expresidente de ultraderecha brasileño Jair Bolsonaro. El abogado dijo que no acatará el fallo.

“La camiseta de Colombia no se censura”, respondió De la Espriella, opositor a Petro y simpatizante de los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele.

Durante el evento con los jugadores, Petro también vestía la camiseta de la selección.

Agencias AFP y AP