Quién ganó las elecciones de Colombia: el candidato que arrasó en EE.UU. con 72% y va a la segunda vuelta

Colombia definió este domingo 31 de mayo a los dos candidatos que competirán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,7% de los votos y avanzó al balotaje, donde enfrentará a Iván Cepeda, que consiguió el 40,9%. Los resultados en el exterior reflejaron un respaldo mayoritario a De la Espriella. Con el 95,23% de las mesas escrutadas en territorio estadounidense, el candidato acumula el 72,71% de los votos.

Resultados de las elecciones en Colombia 2026: De la Espriella y Cepeda van al balotaje

De acuerdo con The Guardian, más allá del resultado nacional, uno de los datos más destacados de la jornada fue el desempeño del candidato conservador entre los colombianos que viven en Estados Unidos, donde consiguió una ventaja sobre sus rivales.

Abelardo de la Espriella, a la izquierda, quedó en primer lugar frente a su rival Iván Cepeda, a la derecha AP

Con el 100% de las mesas escrutadas en el recuento provisorio de Colombia, los resultados preliminares definieron el escenario para la segunda vuelta presidencial:

Abelardo de la Espriella : 43,7% de los votos, con más de 10,3 millones de sufragios.

: 43,7% de los votos, con más de 10,3 millones de sufragios. Iván Cepeda : 40,9% de los votos, con cerca de 9,6 millones de sufragios.

: 40,9% de los votos, con cerca de 9,6 millones de sufragios. Paloma Valencia: 6,9% de los votos.

Tras conocerse los resultados, Valencia anunció su respaldo a De la Espriella para la segunda vuelta. “No podemos permitir la continuidad de un gobierno corrupto ni la instalación del neocomunismo. Colombia no cae”, expresó De la Espriella en un mensaje en redes sociales.

El mensaje de Paloma Valencia tras la ventaja de Abelardo de la Espriella

De la Espriella superó el 72% en territorio estadounidense

De acuerdo con El Espectador, con el 95,23% de las mesas escrutadas en EE.UU., Abelardo de la Espriella obtuvo el 72,71% de los votos, equivalente a 150.685 sufragios. En segundo lugar quedó Iván Cepeda con el 14,54% y 30.137 votos.

La participación de los colombianos en el exterior también volvió a mostrar su relevancia para la política nacional.

Según datos de la Registraduría, cerca de 1,4 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar fuera del país sudamericano.

Durante la jornada electoral en el exterior, que se desarrolló entre el 24 y el 31 de mayo, participaron 573.087 personas en las 3.370 mesas instaladas en distintos países.

Con el 95,23% de las mesas escrutadas en territorio estadounidense, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el 72,71% de los votos Matt Rourke - AP

Reacción de Estados Unidos a las elecciones de Colombia: qué dijo el Departamento de Estado

Tras la primera vuelta presidencial, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) afirmó que el proceso electoral corresponde exclusivamente al pueblo colombiano y reiteró el respaldo de Washington a las instituciones democráticas del país.

“Washington apoya el derecho de los colombianos a elegir libremente a los dirigentes del país”, indicó el funcionario en declaraciones difundidas por Noticias Caracol. El portavoz también destacó la participación de Estados Unidos en las misiones internacionales de observación electoral.

“Estados Unidos se complació en unirse a otras misiones internacionales para observar la fortaleza y resiliencia de la democracia colombiana en acción. Estamos orgullosos de nuestra amistad con Colombia, que se ha mantenido durante más de 200 años”, agregó.

Habrá balotaje en Colombia

Reclamos de Petro por el preconteo: qué cuestionó tras la primera vuelta en Colombia

Luego de la publicación de los resultados preliminares, el presidente Gustavo Petro cuestionó el preconteo electoral y aseguró en un mensaje en redes sociales que existían “800.000 personas adicionales” en los datos iniciales. Sin presentar pruebas, el mandatario sostuvo que solo reconocerá los resultados definitivos del escrutinio oficial.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó el preconteo electoral X @petrogustavo

Las declaraciones fueron rechazadas por especialistas electorales. Entre ellos, Juan Carlos Galindo Vácha, exregistrador nacional, quien aseguró que históricamente la diferencia entre el preconteo y el escrutinio definitivo en elecciones presidenciales suele ser inferior al 1%.

La segunda vuelta presidencial se realizará el próximo 21 de junio y definirá quién sucederá a Gustavo Petro en la Casa de Nariño para el período de 2026 a 2030.